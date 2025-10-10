РУС
Новости атака на Черкащину
Обстрел Черкасской области: поврежден многоэтажный дом в Каневе, перекрыто движение по плотине ГЭС

Удары по Черкасской области

В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Черкасскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Он отметил, что в результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры области.

В Каневе обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка, один человек травмирован.

"Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС", - отметил Табурец.

обстрел (29929) инфраструктура (258) Черкасская область (135)
