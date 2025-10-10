1 996 0
Обстрел Черкасской области: поврежден многоэтажный дом в Каневе, перекрыто движение по плотине ГЭС
В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Черкасскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
Он отметил, что в результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры области.
В Каневе обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка, один человек травмирован.
"Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС", - отметил Табурец.
