Обстрел Черкасской области: поврежден многоэтажный дом в Каневе, перекрыто движение по плотине ГЭС

В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Черкасскую область.

Он отметил, что в результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры области.

В Каневе обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка, один человек травмирован.

"Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС", - отметил Табурец.

