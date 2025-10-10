Путін завдав удару у річницю першої масованої атаки на енергетику України: це демонстрація того, що за він не змінив своїх агресивних дій, - Сибіга
За три роки РФ не відмовилась від ультиматумів і агресії. Нові удари по критичній інфраструктурі це свідома демонстрація терористичних методів та відсутності готовності до переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав міністра закордонних справ Андрій Сибіга.
Він відзначив, що Путін завдав ударів у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.
"Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів, і досі відкидає будь-які реальні дипломатичні та мирні зусилля", – написав міністр.
Він підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть ХАМАС погодився на перемир’я та мирні переговори.
"Унаслідок цієї масованої атаки в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів по всій країні дістали поранення. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електрики після російських ударів по цивільних енергетичних об’єктах", – перерахував міністр наслідки атаки.
Він наголосив, що позбавлення людей енергії під час осіннього похолодання є актом геноциду відповідно до статті II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи.
"Тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск через жорсткі санкції, військовий тиск через посилену підтримку України та політичний тиск через повну ізоляцію. Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення", – заявив Сибіга.
Масований обстріл 10 жовтня
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.
У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.
На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Звістно шо не змінив, бо ви маючи робочі екземпляри Грім/Сапсан так і не маштабували їх виробництво за три роки. Бо тільки балістика має стабільний результат судячи з обстрілів московитів. Якщо б була своя дієва балістика в кількості то і скорійш за все і обстрілів не було б.