Путін завдав удару у річницю першої масованої атаки на енергетику України: це демонстрація того, що за він не змінив своїх агресивних дій, - Сибіга

За три роки РФ не відмовилась від ультиматумів і агресії. Нові удари по критичній інфраструктурі це свідома демонстрація терористичних методів та відсутності готовності до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Він відзначив, що Путін завдав ударів у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів, і досі відкидає будь-які реальні дипломатичні та мирні зусилля", – написав міністр.

Він підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть ХАМАС погодився на перемир’я та мирні переговори.

"Унаслідок цієї масованої атаки в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів по всій країні дістали поранення. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електрики після російських ударів по цивільних енергетичних об’єктах", – перерахував міністр наслідки атаки.

Він наголосив, що позбавлення людей енергії під час осіннього похолодання є актом геноциду відповідно до статті II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи.

"Тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск через жорсткі санкції, військовий тиск через посилену підтримку України та політичний тиск через повну ізоляцію. Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення", – заявив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетика - головна мішень РФ перед опалювальним сезоном, - Зеленський

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.