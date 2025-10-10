УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
902 11

Путін завдав удару у річницю першої масованої атаки на енергетику України: це демонстрація того, що за він не змінив своїх агресивних дій, - Сибіга

Наслідки ударів по Дніпропетровщині

За три роки РФ не відмовилась від ультиматумів і агресії. Нові удари по  критичній інфраструктурі це свідома демонстрація терористичних методів та відсутності готовності до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Він  відзначив, що Путін завдав ударів у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів, і досі відкидає будь-які реальні дипломатичні та мирні зусилля", – написав міністр.

Він підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть ХАМАС погодився на перемир’я та мирні переговори.

"Унаслідок цієї масованої атаки в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів по всій країні дістали поранення. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електрики після російських ударів по цивільних енергетичних об’єктах", – перерахував міністр наслідки атаки.

Він наголосив, що позбавлення людей енергії під час осіннього похолодання є актом геноциду відповідно до статті II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи.

"Тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск через жорсткі санкції, військовий тиск через посилену підтримку України та політичний тиск через повну ізоляцію. Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення", – заявив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетика - головна мішень РФ перед опалювальним сезоном, - Зеленський

Масований обстріл 10 жовтня 

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Автор: 

обстріл (31274) Сибіга Андрій (681)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Пішла "отвєтка" від зеленої братії у соцмережах. Ввечері кульмінація помсти. Стендап найвеличнішого.
показати весь коментар
10.10.2025 09:37 Відповісти
+2
обезточте москву - і путін перестане стріляти.хватить лизати йому яйця,пане міністр.
показати весь коментар
10.10.2025 09:36 Відповісти
+2
А ***** і не казало що воно змінило свої плани на рахунок України. Це ви скоріше самі собі самовнушили що ***** хоче миру і перемовин
показати весь коментар
10.10.2025 09:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обезточте москву - і путін перестане стріляти.хватить лизати йому яйця,пане міністр.
показати весь коментар
10.10.2025 09:36 Відповісти
Пішла "отвєтка" від зеленої братії у соцмережах. Ввечері кульмінація помсти. Стендап найвеличнішого.
показати весь коментар
10.10.2025 09:37 Відповісти
А ***** і не казало що воно змінило свої плани на рахунок України. Це ви скоріше самі собі самовнушили що ***** хоче миру і перемовин
показати весь коментар
10.10.2025 09:38 Відповісти
Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, Джерело: https://censor.net/ua/n3578894

Звістно шо не змінив, бо ви маючи робочі екземпляри Грім/Сапсан так і не маштабували їх виробництво за три роки. Бо тільки балістика має стабільний результат судячи з обстрілів московитів. Якщо б була своя дієва балістика в кількості то і скорійш за все і обстрілів не було б.
показати весь коментар
10.10.2025 09:45 Відповісти
Ну ОК. Дякуємо, що нагадали. Ви як за цей час діяли? Відповідь гідну підготували?
показати весь коментар
10.10.2025 09:47 Відповісти
"зєлєнізм - ето строгий і точний учот і контроль всих ударів параші по Україні"
показати весь коментар
10.10.2025 09:48 Відповісти
Да ти шо....геній просто ...
показати весь коментар
10.10.2025 09:51 Відповісти
"зелені", у річницю нападу куйла на енергосистему України , можуть похвалитися все тим самим служінням куйлу , як і рік тому ,,,
показати весь коментар
10.10.2025 10:01 Відповісти
Неправильно писати "річниця", для кацапів написано? Бо зазвичай так пишуть коли святкують якусь подію. Роковини буде вірніше.
показати весь коментар
10.10.2025 10:06 Відповісти
Зелені і святкують, бо це привід виклянчити і ******** ще.
показати весь коментар
10.10.2025 10:13 Відповісти
Сибіга,та ти недолугий телепень,твої умозведення на Ц.Н. нікому не треба ,їдь ООН і там докладай... .
показати весь коментар
10.10.2025 10:45 Відповісти
 
 