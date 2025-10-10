Путин нанес удар в годовщину первой массированной атаки на энергетику Украины: это демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, - Сибига.

За три года РФ не отказалась от ультиматумов и агрессии. Новые удары по критической инфраструктуре это сознательная демонстрация террористических методов и отсутствия готовности к переговорам.

Он отметил, что Путин нанес удары в годовщину первой массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

"Это сознательная демонстрация того, что за три года он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов, и до сих пор отвергает любые реальные дипломатические и мирные усилия", - написал министр.

Он подчеркнул, что Россия хуже ХАМАС, поскольку даже ХАМАС согласился на перемирие и мирные переговоры.

"В результате этой массированной атаки в Запорожье погиб 7-летний мальчик, а десятки мирных жителей по всей стране получили ранения. В Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепре и других регионах многие люди остаются без электричества после российских ударов по гражданским энергетическим объектам", - перечислил министр последствия атаки.

Он подчеркнул, что лишение людей энергии во время осеннего похолодания является актом геноцида в соответствии со статьей II (c) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы.

"Давление на Москву - единственный рецепт, который может сработать, но оно должно быть сильным и консолидированным. Экономическое давление через жесткие санкции, военное давление через усиленную поддержку Украины и политическое давление через полную изоляцию. Путин должен почувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее остановки", - заявил Сибига.

Массированный обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.