Энергетика - главная мишень РФ перед отопительным сезоном, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

"На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике. Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить. По состоянию на сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших людях - всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

По словам президента, в данное время фиксируют обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.

Россияне атаковали Запорожье, Кировоградскую и Херсонскую области. В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Все необходимые службы работают над восстановлением.

Зеленский отметил необходимость максимальной эффективности чиновников на всех уровнях.

"Именно гражданская, энергетическая инфраструктура - главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия - США, Европы, "семерки" - в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы "двадцати", всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений, и это обязательно добавит глобальной безопасности. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил президент.

