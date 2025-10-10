РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11671 посетитель онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
679 12

Энергетика - главная мишень РФ перед отопительным сезоном, - Зеленский

Массированная атака РФ на энергетику. Зеленский отреагировал

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике. Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить. По состоянию на сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших людях - всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

По словам президента, в данное время фиксируют обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.

Читайте: Объект энергетики и частные дома повреждены на Полтавщине

Россияне атаковали Запорожье, Кировоградскую и Херсонскую области. В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Все необходимые службы работают над восстановлением.

Зеленский отметил необходимость максимальной эффективности чиновников на всех уровнях.

"Именно гражданская, энергетическая инфраструктура - главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия - США, Европы, "семерки" - в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы "двадцати", всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений, и это обязательно добавит глобальной безопасности. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил президент.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22202) обстрел (29929) энергетика (2655)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Рашисти б'ють по українській енергетиці. В тому числі сьогодні була атака по Київській ТЕС. Тобто ніяких рамок вже не існує. Зеля, де твоя потужна відповідь по моцкві? Чи ти будеш завтра скавчати що потрібні перемовини і показувати ***** своє піддувало?
показать весь комментарий
10.10.2025 09:36 Ответить
+4
З того як рашисти виносять нашу енергетику зрозуміло що ні Зеленський ні його шайка саботажників , тобто уряд , нічого не зробили для захисту енергооб'єктів , все розікрали і в свої офшори запхали .Або народ змусить ЗЕвладу піти на@#й , і створить Народний уряд , або ми цю зиму не переживемо .
показать весь комментарий
10.10.2025 09:35 Ответить
+2
Шоб ти здох.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З того як рашисти виносять нашу енергетику зрозуміло що ні Зеленський ні його шайка саботажників , тобто уряд , нічого не зробили для захисту енергооб'єктів , все розікрали і в свої офшори запхали .Або народ змусить ЗЕвладу піти на@#й , і створить Народний уряд , або ми цю зиму не переживемо .
показать весь комментарий
10.10.2025 09:35 Ответить
З таким нарідом запросто можуть створити новий уряд з арестовича і шарія, і міністром оборони дохтура комаровського назначать. Головне, щоб не Порошенко. Дблблд.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:44 Ответить
Рашисти б'ють по українській енергетиці. В тому числі сьогодні була атака по Київській ТЕС. Тобто ніяких рамок вже не існує. Зеля, де твоя потужна відповідь по моцкві? Чи ти будеш завтра скавчати що потрібні перемовини і показувати ***** своє піддувало?
показать весь комментарий
10.10.2025 09:36 Ответить
Вухх,******* відосік вийшов,тепер все ДОБРЕ!Пронесло!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 09:38 Ответить
Шоб ти здох.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:40 Ответить
два простих питання до тебе:
- коли обіцяний тобою блекаут на мацкві?
- невже усі кошти з захисту енергооб'єктів пішли на золоті унітази?
показать весь комментарий
10.10.2025 09:45 Ответить
"Потрібні не порожні слова..."- гонить черговий порожняк члєнограй. Ох і обмудок.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:45 Ответить
А вода мокра
показать весь комментарий
10.10.2025 09:45 Ответить
Або "як подавати очевидні речі з поважним виглядом"
показать весь комментарий
10.10.2025 09:52 Ответить
Після ультиматуму Зеленського про синхронні удари і про блекаут у москіві у випадку продовження ударів по енергетиці. У Києві блекаут. Здається другий після попередження.
--------------------
Питання дня: Коли буде бекаут у москві?
1. Сьогодні в ніч на 11.10.25
2. В ніч на понеділок (через три доби)
3. У цьому місяці
4. До нового року
5. Коли небудь
6. Після передачі Першенгів
7. Ніколи.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:50 Ответить
***....навіть назвати чимось оце неподобство бракує слів....
показать весь комментарий
10.10.2025 09:52 Ответить
 
 