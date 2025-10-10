Знеструмлення фіксують в 9 областях України, енергетика - головна мішень РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру України.

"На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, наразі фіксують знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Росіяни атакували Запоріжжя, Кіровоградщину та Херсонщину. У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Усі необхідні служби працюють над відновленням.

Зеленський наголосив на необхідності максимальної ефективності посадовців на всіх рівнях.

"Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти", усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.

