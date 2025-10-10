УКР
Новини
2 053 21

Знеструмлення фіксують в 9 областях України, енергетика - головна мішень РФ, - Зеленський

Масована атака РФ на енергетику. Зеленський відреагував

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, наразі фіксують знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Читайте: Об’єкт енергетики та приватні будинки пошкоджено на Полтавщині

Росіяни атакували Запоріжжя, Кіровоградщину та Херсонщину. У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Усі необхідні служби працюють над відновленням.

Зеленський наголосив на необхідності максимальної ефективності посадовців на всіх рівнях.

"Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти", усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.

Зеленський Володимир обстріл енергетика
Топ коментарі
+20
З того як рашисти виносять нашу енергетику зрозуміло що ні Зеленський ні його шайка саботажників , тобто уряд , нічого не зробили для захисту енергооб'єктів , все розікрали і в свої офшори запхали .Або народ змусить ЗЕвладу піти на@#й , і створить Народний уряд , або ми цю зиму не переживемо .
10.10.2025 09:35 Відповісти
+16
Рашисти б'ють по українській енергетиці. В тому числі сьогодні була атака по Київській ТЕС. Тобто ніяких рамок вже не існує. Зеля, де твоя потужна відповідь по моцкві? Чи ти будеш завтра скавчати що потрібні перемовини і показувати ***** своє піддувало?
10.10.2025 09:36 Відповісти
+9
З таким нарідом запросто можуть створити новий уряд з арестовича і шарія, і міністром оборони дохтура комаровського назначать. Головне, щоб не Порошенко. Дблблд.
10.10.2025 09:44 Відповісти
😢
10.10.2025 11:26 Відповісти
Вухх,******* відосік вийшов,тепер все ДОБРЕ!Пронесло!!!
10.10.2025 09:38 Відповісти
Шоб ти здох.
10.10.2025 09:40 Відповісти
два простих питання до тебе:
- коли обіцяний тобою блекаут на мацкві?
- невже усі кошти з захисту енергооб'єктів пішли на золоті унітази?
10.10.2025 09:45 Відповісти
Не всі.... на унітази...."не наговрюйте".....трохи на будинки й дорогі авто пішло теж.
10.10.2025 11:25 Відповісти
"Потрібні не порожні слова..."- гонить черговий порожняк члєнограй. Ох і обмудок.
10.10.2025 09:45 Відповісти
Але ж робить то потужно! Одразу видно - незламний лідер.
10.10.2025 10:07 Відповісти
А вода мокра
10.10.2025 09:45 Відповісти
Або "як подавати очевидні речі з поважним виглядом"
10.10.2025 09:52 Відповісти
Після ультиматуму Зеленського про синхронні удари і про блекаут у москіві у випадку продовження ударів по енергетиці. У Києві блекаут. Здається другий після попередження.
--------------------
Питання дня: Коли буде бекаут у москві?
1. Сьогодні в ніч на 11.10.25
2. В ніч на понеділок (через три доби)
3. У цьому місяці
4. До нового року
5. Коли небудь
6. Після передачі Першенгів
7. Ніколи.
10.10.2025 09:50 Відповісти
***....навіть назвати чимось оце неподобство бракує слів....
10.10.2025 09:52 Відповісти
Знеструмлення фіксують в 9 областях України, це результат моєї співучасті у війні проти України і її народу .як зравдника в кріслі президента.
10.10.2025 10:04 Відповісти
Фух, прочитав, справу зроблено, залік. Втомився, пора відпочити
10.10.2025 10:05 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять..."
10.10.2025 10:34 Відповісти
Коментатор ×✓€&!
10.10.2025 10:56 Відповісти
Вова а може тобі піти "міністром статистики " ? Реально краще було б для країни та й виходить у тебе це ліпше ніж президентство.
П. С. Нажаль Вова тут не читає :/
10.10.2025 11:23 Відповісти
І на четвертому році війни кацапи лупашать по ТЕС, як в тирі, а ЗЄ барвисто розповідає про це.
10.10.2025 11:26 Відповісти
 
 