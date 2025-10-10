Зеленський: Україні потрібно захистити протиповітряною обороною 203 ключові об’єкти

Україні потрібно захистити протиповітряною обороною 203 ключові об’єкти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у п’ятницю, 10 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні дивлюся на Ставці 203 ключових об'єкти України, які потрібно нам захищати ППО. Тобто, я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові",- сказав глава держави.

