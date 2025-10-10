УКР
Зеленський: Україні потрібно захистити протиповітряною обороною 203 ключові об’єкти

Україні потрібно захистити протиповітряною обороною 203 ключові об’єкти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у п’ятницю, 10 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні дивлюся на Ставці 203 ключових об'єкти України, які потрібно нам захищати ППО. Тобто, я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові",- сказав глава держави.

Зеленський Володимир (25760) ППО (3625)
В Україні великих міст більше.... Я про села мовчу!
10.10.2025 20:19 Відповісти
Якщо бити у відповідь тільки комариними укусами, то любиий захист рано чи пізно проб'ють, от Ізраїль має насичену ППО і всерівно пропустив, тільки удари у відповідь є ефективним захистом.
10.10.2025 20:27 Відповісти
Ну так Ермак что-то нам рассказывал про собственные системы ПВО, почти Patriot. Уже два с гаком года прошло. Ну и как дела?
10.10.2025 20:27 Відповісти
в процесі
10.10.2025 21:02 Відповісти
Народжений імітувати гру членом на роялі бути президентом не може!
Ти до сьогодні не знав, скільки обʼєктів потрібно захищати?
10.10.2025 20:29 Відповісти
Тільки не я,відповів круть , тільки не я відповів верть 😀
10.10.2025 20:32 Відповісти
Коли не обстрілюють массовано,то ми все захистили.Як пішли обстріли-шукає винних в незахищенності станцій.
10.10.2025 20:41 Відповісти
А що ти, паскуда, робила три роки окрім крадіжок?
10.10.2025 20:59 Відповісти
203????????????
10.10.2025 21:08 Відповісти
 
 