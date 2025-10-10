РУС
Зеленский: Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта

ппо

Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 10 октября, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я сегодня смотрю на Ставке 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защищать ПВО. То есть, я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых",- сказал глава государства.

В Україні великих міст більше.... Я про села мовчу!
10.10.2025 20:19 Ответить
Якщо бити у відповідь тільки комариними укусами, то любиий захист рано чи пізно проб'ють, от Ізраїль має насичену ППО і всерівно пропустив, тільки удари у відповідь є ефективним захистом.
10.10.2025 20:27 Ответить
Ну так Ермак что-то нам рассказывал про собственные системы ПВО, почти Patriot. Уже два с гаком года прошло. Ну и как дела?
10.10.2025 20:27 Ответить
Народжений імітувати гру членом на роялі бути президентом не може!
Ти до сьогодні не знав, скільки обʼєктів потрібно захищати?
10.10.2025 20:29 Ответить
Тільки не я,відповів круть , тільки не я відповів верть 😀
10.10.2025 20:32 Ответить
Коли не обстрілюють массовано,то ми все захистили.Як пішли обстріли-шукає винних в незахищенності станцій.
10.10.2025 20:41 Ответить
 
 