Зеленский: Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта

Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 10 октября, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я сегодня смотрю на Ставке 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защищать ПВО. То есть, я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых",- сказал глава государства.

