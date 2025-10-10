Зеленский: Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта
Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 10 октября, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я сегодня смотрю на Ставке 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защищать ПВО. То есть, я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых",- сказал глава государства.
Ти до сьогодні не знав, скільки обʼєктів потрібно захищати?