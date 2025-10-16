Росія завдала ракетного удару по Україні: вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та на Полтавщині
Уранці 16 жовтня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.
Об 05:21 ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.
"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили у Повітряних силах.
За повідомленнями кореспондентів "Суспільного", вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.
Повітряні сили сповістили про швидкісні цілі у напрямку Павлограда та Дніпра. Також повідомлялося про ракети, що рухаються курсом на Полтавщину.
О 06:21 Повітряні сили знову сповістили про зліт МіГ-31К.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виконавці його наказів, будуть покарані на додаток до майже 2.000.000 орків, що уже задвохсотив ****** в Україні, з 2014 року!
Щоб зрозуміли що однакову ціну прийдеться платити.