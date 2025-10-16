Росія завдала ракетного удару по Україні: вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та на Полтавщині

Уранці 16 жовтня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.

Об 05:21 ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили у Повітряних силах.

За повідомленнями кореспондентів "Суспільного", вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Повітряні сили сповістили про швидкісні цілі у напрямку Павлограда та Дніпра. Також повідомлялося про ракети, що рухаються курсом на Полтавщину.

О 06:21 Повітряні сили знову сповістили про зліт МіГ-31К.

