Новини Масований ракетний обстріл
Росія завдала ракетного удару по Україні: вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та на Полтавщині

Повітряна тривога

Уранці 16 жовтня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.

Об 05:21 ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. 

"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили у Повітряних силах.

За повідомленнями кореспондентів "Суспільного", вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Повітряні сили сповістили про швидкісні цілі у напрямку Павлограда та Дніпра. Також повідомлялося про ракети, що рухаються курсом на Полтавщину.

О 06:21 Повітряні сили знову сповістили про зліт МіГ-31К.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Метеоумови ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30%, - Зеленський

Фламінго- от вінта!💪
показати весь коментар
16.10.2025 06:42 Відповісти
у своїй голові він переміг вже давно.
показати весь коментар
16.10.2025 07:05 Відповісти
А что в Изюме атаковать? Там же нету никого и ничего уже очень давно
показати весь коментар
16.10.2025 07:19 Відповісти
****** біснувате, продовжує робити злочини проти Мирної України!!
Виконавці його наказів, будуть покарані на додаток до майже 2.000.000 орків, що уже задвохсотив ****** в Україні, з 2014 року!
показати весь коментар
16.10.2025 07:55 Відповісти
Йому на орків/свинособак *******,хоч 20млн...
показати весь коментар
16.10.2025 08:16 Відповісти
2M - то загальні втрати. Безповоротних добре як 300 тис.
показати весь коментар
16.10.2025 08:25 Відповісти
Була інфа від рашиків, що втрати досягають практично 1:1 по 200 та 300
показати весь коментар
16.10.2025 08:38 Відповісти
А ми їх томагавками з фламінгами!
Щоб зрозуміли що однакову ціну прийдеться платити.
показати весь коментар
16.10.2025 08:58 Відповісти
фламінго буде завтра. багато, але завтра.
показати весь коментар
16.10.2025 09:05 Відповісти
 
 