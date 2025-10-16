Атака РФ по газодобыче на Полтавщине может привести к дефициту газа и росту тарифов, - Гончар

Удар по объектам ДТЭК "Нафтогазвидобуток" создает угрозу для отопительного сезона. Украине придется импортировать больше газа, что может привести для увеличения тарифы.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил президент Центра глобалистики "Стратегія ХХI" Михаил Гончар.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, предварительно известно, что пострадали объекты ДТЭК "Нафтогазвидобуток" - второй по объемам газодобывающей компании в Украине после государственной АО "Укргазвидобуток". Эта компания обеспечивает газом ТЭЦ и ТЭС, входящие в группу ДТЭК, поэтому удар будет иметь непосредственные последствия для отопительного периода.

"Чтобы покрыть дефицит энергорынка, придется больше импортировать газа, а это дополнительные средства. Ранее ДТЭК проводил эксперименты по закупке сжиженного газа, который в газифицированном виде доставляли в Украину по газопроводам. Но коммерчески это более дорогой вариант", - подчеркнул Гончар.

Он также раскритиковал заявления о якобы неизбежном сохранении тарифов на энергоносители:

"Заявления о не повышении тарифов, по моему мнению, являются ошибочными. Это популистский подход. Надеяться на партнеров и самим ничего не делать - неправильное решение. Уже сейчас надо думать об отопительном сезоне 2026/27".

Гончар добавил, что объекты нефтегазодобычи, в отличие от инфраструктуры "Укренерго", в основном, не имеют защиты, что делает их особенно уязвимыми для российских атак.

Напомним, ночью 16 октября враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз" дронами и ракетами.



В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 320 БПЛА и 37 ракет выпустила РФ по Украине: основная цель - энергетика, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА