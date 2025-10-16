РУС
Атака РФ по газодобыче на Полтавщине может привести к дефициту газа и росту тарифов, - Гончар

Удар по ДТЭК в Полтавской области: импорт газа и повышение тарифов неизбежны

Удар по объектам ДТЭК "Нафтогазвидобуток" создает угрозу для отопительного сезона. Украине придется импортировать больше газа, что может привести для увеличения тарифы.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил президент Центра глобалистики "Стратегія ХХI" Михаил Гончар.

По его словам, предварительно известно, что пострадали объекты ДТЭК "Нафтогазвидобуток" - второй по объемам газодобывающей компании в Украине после государственной АО "Укргазвидобуток". Эта компания обеспечивает газом ТЭЦ и ТЭС, входящие в группу ДТЭК, поэтому удар будет иметь непосредственные последствия для отопительного периода.

"Чтобы покрыть дефицит энергорынка, придется больше импортировать газа, а это дополнительные средства. Ранее ДТЭК проводил эксперименты по закупке сжиженного газа, который в газифицированном виде доставляли в Украину по газопроводам. Но коммерчески это более дорогой вариант", - подчеркнул Гончар.

Он также раскритиковал заявления о якобы неизбежном сохранении тарифов на энергоносители:

"Заявления о не повышении тарифов, по моему мнению, являются ошибочными. Это популистский подход. Надеяться на партнеров и самим ничего не делать - неправильное решение. Уже сейчас надо думать об отопительном сезоне 2026/27".

Гончар добавил, что объекты нефтегазодобычи, в отличие от инфраструктуры "Укренерго", в основном, не имеют защиты, что делает их особенно уязвимыми для российских атак.

Напомним, ночью 16 октября враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз" дронами и ракетами.

В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 320 БПЛА и 37 ракет выпустила РФ по Украине: основная цель - энергетика, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Зростання тарифиф для пересичных это понятно. Чии скважини бомбанули? Или как газ качать то частные а как отвечать за обязательства и восстанавливать то - " Необходимо купа грошей державного бюджету на видновлення?
показать весь комментарий
16.10.2025 12:06 Ответить
ничего не понятно... пусть восстанавливают за свой счет
показать весь комментарий
16.10.2025 12:09 Ответить
Те саме і в раше - не можуть визначитися чиї нпз і хто їх повинен відновлювати.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:11 Ответить
Нагадаємо, вночі 16 жовтня ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Джерело: https://censor.net/ua/n3580006 -перий по податкам,вгадайте хто???пам-пам-пам......бинго......ренатка...готуйте викручувати кишені,а головне жовтень,опалеення,,,неочикуванно......
показать весь комментарий
16.10.2025 12:30 Ответить
дтек.....
показать весь комментарий
16.10.2025 12:27 Ответить
То це все заради підвищення тарифів?
показать весь комментарий
16.10.2025 12:10 Ответить
Походу так. 3,5 роки кацапи чомусь туди нічого не закидали. А коли знову підняли питання тарифів, то сонцесяйний лідер всіх галактик Всесвіту мудро у вечірньому відосику заявив: Нєт, для холопав пака всє астайотся как єсть...". Рейтинги. А тут і прилетіло. Чекаємо нового відосика, де лідор тепер почне все валити на північних мокш і підведе до "необхідності" здерти побільше шерсті з овець під соусом "загальної доброї справи".
показать весь комментарий
16.10.2025 12:22 Ответить
Без лохів і життя погане.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:11 Ответить
Як неочікувано. І хто б міг подумати що таке можливо? Напевно будівельники трьохрівневого захисту.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:20 Ответить
І що ти у свому центрі глобалістики здобув? Центрів до*уя - толку ні*уя з вас грантожерів!
показать весь комментарий
16.10.2025 12:23 Ответить
Ага, ворью главное тарифы для лохов поднимать и рассказывать басни как говорится, кому война а кому мать родна...
показать весь комментарий
16.10.2025 12:25 Ответить
 
 