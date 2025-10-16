320 БПЛА и 37 ракет выпустила РФ по Украине: основная цель – энергетика, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские войска выпустили по Украине 37 ракет и 320 БпЛА различных типов. Основная цель рашистов - объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что выпустили войска РФ по Украине?

320 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, около 200 из них - "шахеды";

2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской обл;

26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ВОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл. - РФ);

2 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская - РФ);

7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Результат работы ПВО

Силы противовоздушной обороны обезвредили 288 целей:

283 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

5 управляемых авиационных ракет Х-59.

По состоянию на 10:00 известно, что 18 ракет было локально потеряно, сейчас информацию уточняют.

Зафиксировано прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Основное направление удара - Полтавщина и Харьковщина.

Атака пока продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько вражеских БПЛА.

