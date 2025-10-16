РУС
320 БПЛА и 37 ракет выпустила РФ по Украине: основная цель – энергетика, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстрел энергетики 16 октября: как отработала ПВО?

Российские войска выпустили по Украине 37 ракет и 320 БпЛА различных типов. Основная цель рашистов - объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что выпустили войска РФ по Украине?

  • 320 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, около 200 из них - "шахеды";
  • 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской обл;
  • 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ВОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл. - РФ);
  • 2 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская - РФ);
  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Результат работы ПВО

Силы противовоздушной обороны обезвредили 288 целей:

  • 283 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

По состоянию на 10:00 известно, что 18 ракет было локально потеряно, сейчас информацию уточняют.

Зафиксировано прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Основное направление удара - Полтавщина и Харьковщина.

Атака пока продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько вражеских БПЛА.

90% шахедов збито ,з ракетами гірше
показать весь комментарий
16.10.2025 11:07 Ответить
Полковник Іван Павленко, начальник головного управління РЕБ та кіберборотьби Генерального штабу ЗСУ - цитата з https://www.bbc.com/ukrainian/articles/czjp9y18x98o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign_type=owned&at_medium=social&at_format=link&at_campaign=Social_Flow&at_bbc_team=editorial&at_ptr_name=twitter&at_link_id=9808AE8E-AA58-11F0-AFD1-94B2350C6758&at_link_origin=BBC_ua&at_link_type=web_link інтерв'ю ВВС:
@ "В кожному БПЛА є дві системи. Система супутникової навігації і система інерційна. В Україні немає суцільного поля РЕБ, тому просто технічної проблеми для БПЛА пролетіти всю Україну і впасти в Польщі немає.
Пролетіти всю Україну і попасти в конкретну точку місцевості - так, це проблема. Тому що для цього треба CRPА-антенна, для цього треба суттєвий захист, і для цього треба, щоб РЕБ не справився з цією задачею.
Тобто РЕБ дрони не відводить. Відводить просто вітер. Інерційна система - вона ж діє поступово: чим далі політ, тим більша її похибка."
показать весь комментарий
16.10.2025 11:26 Ответить
Свинособаки скаженіють ще до початку морозів...
показать весь комментарий
16.10.2025 12:11 Ответить
 
 