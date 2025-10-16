320 БПЛА и 37 ракет выпустила РФ по Украине: основная цель – энергетика, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские войска выпустили по Украине 37 ракет и 320 БпЛА различных типов. Основная цель рашистов - объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Что выпустили войска РФ по Украине?
- 320 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, около 200 из них - "шахеды";
- 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской обл;
- 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ВОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл. - РФ);
- 2 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская - РФ);
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59.
Результат работы ПВО
Силы противовоздушной обороны обезвредили 288 целей:
- 283 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59.
По состоянию на 10:00 известно, что 18 ракет было локально потеряно, сейчас информацию уточняют.
Зафиксировано прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Основное направление удара - Полтавщина и Харьковщина.
Атака пока продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько вражеских БПЛА.
@ "В кожному БПЛА є дві системи. Система супутникової навігації і система інерційна. В Україні немає суцільного поля РЕБ, тому просто технічної проблеми для БПЛА пролетіти всю Україну і впасти в Польщі немає.
Пролетіти всю Україну і попасти в конкретну точку місцевості - так, це проблема. Тому що для цього треба CRPА-антенна, для цього треба суттєвий захист, і для цього треба, щоб РЕБ не справився з цією задачею.
Тобто РЕБ дрони не відводить. Відводить просто вітер. Інерційна система - вона ж діє поступово: чим далі політ, тим більша її похибка."