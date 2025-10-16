УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11035 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
1 441 3

320 БпЛА та 37 ракет випустила РФ по Україні: основна ціль - енергетика, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл енергетики 16 жовтня: як відпрацювала ППО?

Російські війська випустили по Україні 37 ракет та 320 БпЛА різних типів. Основна ціль рашистів - об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Що випустили війська РФ по Україні?

  • 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – "шахеди";
  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської обл. - РФ;
  • 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – РФ);
  • 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – РФ);
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Результат роботи ППО

Сили протиповітряної оборони знешкодили 288 цілей:

  • 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Станом на 10:00 відомо, що 18 ракет було локаційно втрачено, наразі інформацію уточнюють.

Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

Атака наразі триває, у повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріл енергетики 16 жовтня: як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (31380) ППО (3643) Повітряні сили (3080) Шахед (1565)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
90% шахедов збито ,з ракетами гірше
показати весь коментар
16.10.2025 11:07 Відповісти
Полковник Іван Павленко, начальник головного управління РЕБ та кіберборотьби Генерального штабу ЗСУ - цитата з https://www.bbc.com/ukrainian/articles/czjp9y18x98o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign_type=owned&at_medium=social&at_format=link&at_campaign=Social_Flow&at_bbc_team=editorial&at_ptr_name=twitter&at_link_id=9808AE8E-AA58-11F0-AFD1-94B2350C6758&at_link_origin=BBC_ua&at_link_type=web_link інтерв'ю ВВС:
@ "В кожному БПЛА є дві системи. Система супутникової навігації і система інерційна. В Україні немає суцільного поля РЕБ, тому просто технічної проблеми для БПЛА пролетіти всю Україну і впасти в Польщі немає.
Пролетіти всю Україну і попасти в конкретну точку місцевості - так, це проблема. Тому що для цього треба CRPА-антенна, для цього треба суттєвий захист, і для цього треба, щоб РЕБ не справився з цією задачею.
Тобто РЕБ дрони не відводить. Відводить просто вітер. Інерційна система - вона ж діє поступово: чим далі політ, тим більша її похибка."
показати весь коментар
16.10.2025 11:26 Відповісти
Свинособаки скаженіють ще до початку морозів...
показати весь коментар
16.10.2025 12:11 Відповісти
 
 