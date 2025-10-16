320 БпЛА та 37 ракет випустила РФ по Україні: основна ціль - енергетика, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські війська випустили по Україні 37 ракет та 320 БпЛА різних типів. Основна ціль рашистів - об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Що випустили війська РФ по Україні?

320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – "шахеди";

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської обл. - РФ;

26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – РФ);

2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – РФ);

7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Результат роботи ППО

Сили протиповітряної оборони знешкодили 288 цілей:

283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Станом на 10:00 відомо, що 18 ракет було локаційно втрачено, наразі інформацію уточнюють.

Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

Атака наразі триває, у повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА.

