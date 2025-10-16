320 БпЛА та 37 ракет випустила РФ по Україні: основна ціль - енергетика, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські війська випустили по Україні 37 ракет та 320 БпЛА різних типів. Основна ціль рашистів - об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Що випустили війська РФ по Україні?
- 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – "шахеди";
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської обл. - РФ;
- 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – РФ);
- 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – РФ);
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59.
Результат роботи ППО
Сили протиповітряної оборони знешкодили 288 цілей:
- 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59.
Станом на 10:00 відомо, що 18 ракет було локаційно втрачено, наразі інформацію уточнюють.
Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.
Атака наразі триває, у повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА.
@ "В кожному БПЛА є дві системи. Система супутникової навігації і система інерційна. В Україні немає суцільного поля РЕБ, тому просто технічної проблеми для БПЛА пролетіти всю Україну і впасти в Польщі немає.
Пролетіти всю Україну і попасти в конкретну точку місцевості - так, це проблема. Тому що для цього треба CRPА-антенна, для цього треба суттєвий захист, і для цього треба, щоб РЕБ не справився з цією задачею.
Тобто РЕБ дрони не відводить. Відводить просто вітер. Інерційна система - вона ж діє поступово: чим далі політ, тим більша її похибка."