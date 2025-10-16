Десятки ракет и сотни БПЛА: РФ в шестой раз за октябрь атаковала газовую инфраструктуру. Есть пострадавшие, - Минэнерго
В ночь на 16 октября российские войска снова нанесли массированный удар по газовой инфраструктуре Украины. Это уже шестая атака с начала октября.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по объектам газовой отрасли враг выпустил десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни ударных беспилотников.
"Под ударом оказались исключительно гражданские объекты в нескольких областях. Есть попадания и повреждения, часть объектов временно выведены из работы. К сожалению, пострадали работники газовой отрасли - четырем специалистам оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Сообщается, что кроме газовой инфраструктуры, враг атаковал также другие энергетические объекты.
Специалисты уже начали аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий обстрелов и восстановления стабильной работы систем.
"Призываем потребителей по возможности рационально относиться к потреблению газа и электроэнергии. Спасибо всем специалистам, которые привлечены к ликвидации последствий этого удара", - добавили в министерстве.
Ранее в Воздушных Силах сообщали, что этой ночью российские войска выпустили по Украине 37 ракет и 320 БПЛА различных типов. Основная цель рашистов - объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Фарба ще не висохла.
От висохне, тоді ми ого-го!
Просто зробити список помагателей вбивств і огласити у ЗМІ
Треба в гріхах каятись та просити про захист