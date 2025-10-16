РУС
Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
Десятки ракет и сотни БПЛА: РФ в шестой раз за октябрь атаковала газовую инфраструктуру. Есть пострадавшие, - Минэнерго

Минэнерго: в Украине - значительные разрушения газовых сетей

В ночь на 16 октября российские войска снова нанесли массированный удар по газовой инфраструктуре Украины. Это уже шестая атака с начала октября.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по объектам газовой отрасли враг выпустил десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни ударных беспилотников.

"Под ударом оказались исключительно гражданские объекты в нескольких областях. Есть попадания и повреждения, часть объектов временно выведены из работы. К сожалению, пострадали работники газовой отрасли - четырем специалистам оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме газовой инфраструктуры, враг атаковал также другие энергетические объекты.

Специалисты уже начали аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий обстрелов и восстановления стабильной работы систем.

"Призываем потребителей по возможности рационально относиться к потреблению газа и электроэнергии. Спасибо всем специалистам, которые привлечены к ликвидации последствий этого удара", - добавили в министерстве.

Читайте: Атака РФ по газодобыче на Полтавщине может вызвать дефицит газа и рост тарифов, - Гончар

Ранее в Воздушных Силах сообщали, что этой ночью российские войска выпустили по Украине 37 ракет и 320 БПЛА различных типов. Основная цель рашистов - объекты энергетической инфраструктуры Украины.

А наші "десятки ракет", мабуть, лежать на складах.
Фарба ще не висохла.
От висохне, тоді ми ого-го!
16.10.2025 12:29 Ответить
Треба вияснити хто у світі продає кацапам компоненти для взривчатих продуктів
Просто зробити список помагателей вбивств і огласити у ЗМІ
16.10.2025 12:32 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
Треба в гріхах каятись та просити про захист
16.10.2025 12:37 Ответить
 
 