Доба на Харківщині: одна людина загинула, ще одна травмована. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські загарбники атакували Куп'янський, Ізюмський, Чугуївський та Харківський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

17 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

"Внаслідок обстрілу в с. Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждала 83-річна жінка", - зазначив Синєгубов.

В Ізюмському районі, село Оскіл, безпілотник поцілив у трактор. Обійшлось без потерпілих.

Крім того, зафіксовані пошкодження та руйнування обʼєктів цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, майстерню, 2 трактори, автомобіль (с. Зелений Гай), цивільне підприємство, електромережі (сел. Великий Бурлук), електромережі, будинок культури (сел. Шевченкове);

у Чугуївському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, Поблизу залізничного вокзалу у місті Чугуїв сталося влучання БпЛА. У селі Петропавлівка внаслідок удару дрона пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. Виникла пожежа.

у Харківському районі сталася пожежа складських приміщень у місті Дергачі.

Наслідки обстрілу Чугуєва

Увечері 17 жовтня російські війська обстріляли місто Чугуїв. Ворог завдав по місту 10 ударів, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

За її даними, унаслідок обстрілу знеструмлені майже всі мікрорайони міста.

"Енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки", — повідомила вона.

