Оккупанты атаковали Лозовую: вспыхнул пожар, четверо пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18 октября, около 17:30 российские войска нанесли удар по жилому сектору города Лозовая на Харьковщине, вследствие чего произошел пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предварительно, удар был нанесен управляемой авиабомбой.

Вследствие попадания произошли разрушения и пожар на территории частного домовладения. Горел жилой дом на площади 80 м кв.

По предварительным данным, пострадали две женщины.

К ликвидации последствий вражеского удара привлечены подразделения ГСЧС, в том числе офицер-спасатель громады.

Обновленная информация

Позже в ГСЧС Харьковщины сообщили, что вследствие удара уже известно о четырех пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие вражеских атак на Харьковщину в течение дня 18 октября погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.







