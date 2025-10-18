Один человек погиб и шесть получили ранения вследствие вражеских атак на Харьковщину. ФОТО
Российские войска в течение дня 18 октября обстреливали населенные пункты Харьковщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Купянский район
В Ковшаровке около 10:00 вследствие вражеского обстрела ранен 83-летний мужчина.
В с. Сподобовка ВС РФ нанесли авиационный удар: пострадали двое мужчин 19 и 25 лет.
Богодуховский район
В Золочевской громаде утром зафиксировано попадание, предварительно, FPV-дрона по гражданскому автомобилю. Вследствие удара погиб мужчина, еще трое получили острую стрессовую реакцию.
Город Дергачи
Около 1:30 ночи вследствие российского удара загорелись складские помещения.
