Враг нанес удар по общежитию в Харькове: предварительно - без пострадавших

Днем 18 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Вражеский дрон-камикадзе попал в общежитие. По предварительной информации, в результате атаки обошлось без пострадавших.

В здании выбито несколько окон, зафиксированы повреждения внутренних помещений.

Удары по Харькову за неделю

12 октября российские захватчики атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Взрыв произошел в Немышлянском районе города.

Утром 13 октября взрыв прогремел в центральной части Киевского района областного центра. Впоследствии стало известно, что враг нанес удар БПЛА. Повреждено остекление окон общежития и 2 гражданских автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

Вечером этого же дня россияне атаковали Слободской и в Салтовский районы. Враг попал управляемыми авиабомбами. В результате удара повреждено медицинское учреждение, частные авто. Есть пострадавшие.

Ночью 14 октября российские захватчики снова нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло 2 очага возгорания.

