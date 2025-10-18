Враг нанес удар по общежитию в Харькове: предварительно - без пострадавших
Днем 18 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Вражеский дрон-камикадзе попал в общежитие. По предварительной информации, в результате атаки обошлось без пострадавших.
В здании выбито несколько окон, зафиксированы повреждения внутренних помещений.
Удары по Харькову за неделю
12 октября российские захватчики атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Взрыв произошел в Немышлянском районе города.
Утром 13 октября взрыв прогремел в центральной части Киевского района областного центра. Впоследствии стало известно, что враг нанес удар БПЛА. Повреждено остекление окон общежития и 2 гражданских автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.
Вечером этого же дня россияне атаковали Слободской и в Салтовский районы. Враг попал управляемыми авиабомбами. В результате удара повреждено медицинское учреждение, частные авто. Есть пострадавшие.
Ночью 14 октября российские захватчики снова нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло 2 очага возгорания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль