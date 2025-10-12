668 2
Взрыв в Харькове: враг атаковал город управляемой авиабомбой
Российские войска снова атаковали Харьков. По словам городского головы Игоря Терехова, враг нанес удар управляемой авиационной бомбой (КАБ).
Как сообщает Цензор.НЕТ, предварительно известно, что взрыв произошел в Немышлянском районе города.
"Работают экстренные службы, информацию о масштабах разрушений и пострадавших уточняем", - отметил Терехов в своем телеграм-канале.
Напомним, 12 октября, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками, в результате чего есть раненые, сообщил начальник МВА Дмитрий Брижинский.
В результате атаки пострадали 5 человек. Один человек в тяжелом состоянии, он госпитализирован.
