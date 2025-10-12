РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7765 посетителей онлайн
Новости Обстрел Харькова
668 2

Взрыв в Харькове: враг атаковал город управляемой авиабомбой

12 октября военные РФ нанесли удар КАБом по Харькову

Российские войска снова атаковали Харьков. По словам городского головы Игоря Терехова, враг нанес удар управляемой авиационной бомбой (КАБ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, предварительно известно, что взрыв произошел в Немышлянском районе города.

"Работают экстренные службы, информацию о масштабах разрушений и пострадавших уточняем", - отметил Терехов в своем телеграм-канале.

Смотрите: Удары "шахедов" по дому в Харькове: террор в чистом виде. ВИДЕО

Напомним, 12 октября, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками, в результате чего есть раненые, сообщил начальник МВА Дмитрий Брижинский.

В результате атаки пострадали 5 человек. Один человек в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

обстрел (29973) Харьков (7774) атака (608) КАБ (440) Харьковская область (1704) Харьковский район (580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не слышал, правда живу в другой части города
показать весь комментарий
12.10.2025 18:36 Ответить
Поганий знак, якщо літаки виходять на відстань скиду КАбів на Харків а інформації про збиття цих літаків немає....
показать весь комментарий
12.10.2025 18:52 Ответить
 
 