Вибух у Харкові: ворог атакував місто керованою авіабомбою

Російські війська знову атакували Харків. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою (КАБ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попередньо відомо, що вибух стався у Немишлянському районі міста.

"Працюють екстрені служби, інформацію про масштаби руйнувань і постраждалих уточнюємо", - зазначив Терехов у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 12 жовтня, російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками, унаслідок чого є поранені, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.

Унаслідок атаки постраждало 5 людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано.

