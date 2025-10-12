УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8579 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Харкова
1 493 6

Вибух у Харкові: ворог атакував місто керованою авіабомбою

12 жовтня військові РФ завдали удару КАБом по Харкову

Російські війська знову атакували Харків. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою (КАБ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попередньо відомо, що вибух стався у Немишлянському районі міста.

"Працюють екстрені служби, інформацію про масштаби руйнувань і постраждалих уточнюємо", - зазначив Терехов у своєму телеграм-каналі.

Читайте: Харківський адміністратор телеграм-каналу підозрюється у пропаганді агресії РФ. ФОТО

Нагадаємо, 12 жовтня, російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками, унаслідок чого є поранені, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.

Унаслідок атаки постраждало 5 людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

обстріл (31318) Харків (5902) атака (626) КАБ (441) Харківська область (1734) Харківський район (588)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не слышал, правда живу в другой части города
показати весь коментар
12.10.2025 18:36 Відповісти
А я чув (правда, глухо - з Олексіївки).
показати весь коментар
12.10.2025 19:11 Відповісти
Поганий знак, якщо літаки виходять на відстань скиду КАбів на Харків а інформації про збиття цих літаків немає....
показати весь коментар
12.10.2025 18:52 Відповісти
Дальність польоту російських керованих авіабомб (КАБ) варіюється, але, як правило, становить від 20 до 60 км, а у модернізованих варіантів може сягати до 120 км. Дальність залежить від типу бомби, висоти та швидкості її скидання літаком-носієм.

https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=d53a04b2661c1dd1&cs=0&sxsrf=AE3TifPJKn2dtuMxazzO7mex0O1UKFydPQ%3A1760285366522&q=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%AD1&sa=X&ved=2ahUKEwjj5bj_hZ-QAxUFRPEDHQrfJVsQxccNegQIKRAB&mstk=AUtExfAVkey_UgkLPaErMe76aObuen9EkmJZKtZXOTa-***************************************************************************-P_xINwp6fHZJaewXYumo_IeWwOgLQJVXtmoUZ_fRWZO9VCIkDjrdaDEkzX8y9E9yoWBnziBgdMCodHRG2yQrzI__5IWdQCPsX3UHvYfeuE0WPGgDgD5fPProlsdVmOqvbXpn8ct5ZQ1AZNxN7VQu15sieKP6s9DXQNf1&csui=3 Гром-Э1:

Російська бомба з твердопаливним прискорювачем. до 120 км: при висоті 12 км.
показати весь коментар
12.10.2025 19:11 Відповісти
А от границы с расеей до Харькова всего 40км
показати весь коментар
12.10.2025 19:20 Відповісти
Ну і що з того?! Спілкувалася зі студентами-біженцями. Вони щиро впевнені, що "ета Амєріка разриваєт Украіну на часті, а расія винуждєно вєдьот вайну". І ти їм нічого не доведеш. І нема для них у Всесвіті таких аргументів.
показати весь коментар
12.10.2025 20:02 Відповісти
 
 