Харківський адміністратор телеграм-каналу підозрюється у пропаганді агресії РФ. ФОТО

У Харкові викрито адміністратора телеграм-каналу, який поширював дезінформацію про війну, закликав не виконувати мобілізаційні заходи та розпалював національну ворожнечу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, мешканець Харкова вів телеграм-канал, спрямований на перешкоджання мобілізаційним заходам та систематичне поширення антиукраїнських фейків. Він є технічним працівником одного з провідних університетів міста та позиціонує себе як "редактор видання", - йдеться у повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією відомства, чоловік поширював дописи, в яких звинувачував жителів Ізраїлю у нападі на Україну.

"Він стверджував, що основною воюючою стороною є євреї, замасковані під російських та українських військових, і що за їхнім планом Україна має бути "зачищена от славянского населения", - зазначили у прокуратурі.

Пропагандист також поширив фейк РФ, що Україна нібито не є суверенною державою, а залишилася лише "административным округом СССР", і що Росія як правонаступниця має нібито законне право оголосити територію України своєю.

Крім того, підозрюваний закликав не виконувати накази працівників територіальних центрів комплектування, чинити активний опір, видалити додаток "Дія" та не носити при собі жодних документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито інспектора СІЗО з Миколаївщини, який закликав росіян до вбивств українських захисників, - ДБР. ФОТО

Затриманому оголосили підозру за трьома статтями: виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації частини території України, заперечення збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України); перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України); умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 КК України).





