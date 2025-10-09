УКР
1 751 13

Харківський адміністратор телеграм-каналу підозрюється у пропаганді агресії РФ. ФОТО

У Харкові викрито адміністратора телеграм-каналу, який поширював дезінформацію про війну, закликав не виконувати мобілізаційні заходи та розпалював національну ворожнечу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, мешканець Харкова вів телеграм-канал, спрямований на перешкоджання мобілізаційним заходам та систематичне поширення антиукраїнських фейків. Він є технічним працівником одного з провідних університетів міста та позиціонує себе як "редактор видання", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, чоловік поширював дописи, в яких звинувачував жителів Ізраїлю у нападі на Україну.

"Він стверджував, що основною воюючою стороною є євреї, замасковані під російських та українських військових, і що за їхнім планом Україна має бути "зачищена от славянского населения", - зазначили у прокуратурі.

Пропагандист також поширив фейк РФ, що Україна нібито не є суверенною державою, а залишилася лише "административным округом СССР", і що Росія як правонаступниця має нібито законне право оголосити територію України своєю.

Крім того, підозрюваний закликав не виконувати накази працівників територіальних центрів комплектування, чинити активний опір, видалити додаток "Дія" та не носити при собі жодних документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито інспектора СІЗО з Миколаївщини, який закликав росіян до вбивств українських захисників, - ДБР. ФОТО

Затриманому оголосили підозру за трьома статтями: виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації частини території України, заперечення збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України); перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України); умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 КК України).

Харків (5900) фейк (761) Telegram (305) Харківська область (1716) Харківський район (585)
+5
Ухилянтику, що ти ниєш тут за такого ж зрадника?
09.10.2025 07:51 Відповісти
+3
згоден, треба відкрити пункт пропуску на виїзд з України в рашку чи білорашку, і хай валять всі хто туди хоче
09.10.2025 07:54 Відповісти
+2
окей - а чому саме напередодні вторгнення прийняли закон Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.де і коли в Україні був антисемітизм ? кому намагаються закрити рота ?
09.10.2025 07:40 Відповісти
Ухилянтику, що ти ниєш тут за такого ж зрадника?
09.10.2025 07:51 Відповісти
окей - а чому саме напередодні вторгнення прийняли закон Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.де і коли в Україні був антисемітизм ? кому намагаються закрити рота ?
09.10.2025 07:40 Відповісти
Ох уж этот Израиль, везде успевает воевать! И как у них только получается участвовать в стольки войнах одновременно?
09.10.2025 07:41 Відповісти
Підозрюється, чи відкрито пропагує?
Проте, що в першому, що в другому випадку - мерзотний покидьк!
Такі лише ********* Україну та міста де вони мешкають, а тому - копняком за паребрик
до його "улюбленця" бункерного диктатора, терориста - пуйла!
09.10.2025 07:51 Відповісти
згоден, треба відкрити пункт пропуску на виїзд з України в рашку чи білорашку, і хай валять всі хто туди хоче
09.10.2025 07:54 Відповісти
"підозрюється у пропаганді агресії РФ " і "звинувачував жителів Ізраїлю у нападі на Україну" якось воно не дуже в'яжеться між собою.

може він просто хворий на голову?
09.10.2025 07:53 Відповісти
Єврея неможна обізвати жидом (хотя раніше це було літературним словом) ,бо буде покарання (антисемітізм) а нас українців можна обзивати хохлами і це вважається нормально .Щоссь математиха не сходиться.
09.10.2025 07:55 Відповісти
Голову ему оторвать и всего делов....
09.10.2025 09:01 Відповісти
"Крім того, підозрюваний закликав не виконувати накази працівників територіальних центрів комплектування, чинити активний опір, видалити додаток "Дія" та не носити при собі жодних документів. "
На форумі більшість коментаторів також не любить тцк та дію.
09.10.2025 09:02 Відповісти
Давно вже той телеграм канал треба закрити як раніше закрили ,"в контакте"і "однокласники" але влада не хочется цього робити що їм війна головне рейтинг.
09.10.2025 09:35 Відповісти
 
 