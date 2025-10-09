РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8967 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение коллаборантов
1 618 12

Харьковский администратор телеграм-канала подозревается в пропаганде агрессии РФ. ФОТО

В Харькове разоблачен администратор телеграм-канала, который распространял дезинформацию о войне, призывал не выполнять мобилизационные мероприятия и разжигал национальную вражду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По данным следствия, житель Харькова вел телеграм-канал, направленный на препятствование мобилизационным мероприятиям и систематическое распространение антиукраинских фейков. Он является техническим работником одного из ведущих университетов города и позиционирует себя как "редактор издания", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации ведомства, мужчина распространял сообщения, в которых обвинял жителей Израиля в нападении на Украину.

"Он утверждал, что основной воюющей стороной являются евреи, замаскированные под российских и украинских военных, и что по их плану Украина должна быть "зачищена от славянского населения", - отметили в прокуратуре.

Пропагандист также распространил фейк РФ, что Украина якобы не является суверенным государством, а осталась лишь "административным округом СССР", и что Россия как правопреемница имеет якобы законное право объявить территорию Украины своей.

Кроме того, подозреваемый призвал не выполнять приказы работников территориальных центров комплектования, оказывать активное сопротивление, удалить приложение "Дія" и не носить при себе никаких документов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен инспектор СИЗО из Николаевщины, который призывал россиян к убийствам украинских защитников, - ГБР. ФОТО

Задержанному объявили подозрение по трем статьям: изготовление, распространение материалов, в которых содержится признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации части территории Украины, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины); препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины); умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УК Украины).

В Харькове разоблачены
В Харькове разоблачены
В Харькове разоблачены

Автор: 

Харьков (7772) фейк (696) Telegram (126) Харьковская область (1693) Харьковский район (577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ухилянтику, що ти ниєш тут за такого ж зрадника?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:51 Ответить
+3
згоден, треба відкрити пункт пропуску на виїзд з України в рашку чи білорашку, і хай валять всі хто туди хоче
показать весь комментарий
09.10.2025 07:54 Ответить
+2
окей - а чому саме напередодні вторгнення прийняли закон Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.де і коли в Україні був антисемітизм ? кому намагаються закрити рота ?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ухилянтику, що ти ниєш тут за такого ж зрадника?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:51 Ответить
окей - а чому саме напередодні вторгнення прийняли закон Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.де і коли в Україні був антисемітизм ? кому намагаються закрити рота ?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:40 Ответить
Ох уж этот Израиль, везде успевает воевать! И как у них только получается участвовать в стольки войнах одновременно?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:41 Ответить
Підозрюється, чи відкрито пропагує?
Проте, що в першому, що в другому випадку - мерзотний покидьк!
Такі лише ********* Україну та міста де вони мешкають, а тому - копняком за паребрик
до його "улюбленця" бункерного диктатора, терориста - пуйла!
показать весь комментарий
09.10.2025 07:51 Ответить
згоден, треба відкрити пункт пропуску на виїзд з України в рашку чи білорашку, і хай валять всі хто туди хоче
показать весь комментарий
09.10.2025 07:54 Ответить
"підозрюється у пропаганді агресії РФ " і "звинувачував жителів Ізраїлю у нападі на Україну" якось воно не дуже в'яжеться між собою.

може він просто хворий на голову?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:53 Ответить
Єврея неможна обізвати жидом (хотя раніше це було літературним словом) ,бо буде покарання (антисемітізм) а нас українців можна обзивати хохлами і це вважається нормально .Щоссь математиха не сходиться.
показать весь комментарий
09.10.2025 07:55 Ответить
Голову ему оторвать и всего делов....
показать весь комментарий
09.10.2025 09:01 Ответить
"Крім того, підозрюваний закликав не виконувати накази працівників територіальних центрів комплектування, чинити активний опір, видалити додаток "Дія" та не носити при собі жодних документів. "
На форумі більшість коментаторів також не любить тцк та дію.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:02 Ответить
 
 