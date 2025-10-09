Харьковский администратор телеграм-канала подозревается в пропаганде агрессии РФ. ФОТО

В Харькове разоблачен администратор телеграм-канала, который распространял дезинформацию о войне, призывал не выполнять мобилизационные мероприятия и разжигал национальную вражду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По данным следствия, житель Харькова вел телеграм-канал, направленный на препятствование мобилизационным мероприятиям и систематическое распространение антиукраинских фейков. Он является техническим работником одного из ведущих университетов города и позиционирует себя как "редактор издания", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчина распространял сообщения, в которых обвинял жителей Израиля в нападении на Украину.

"Он утверждал, что основной воюющей стороной являются евреи, замаскированные под российских и украинских военных, и что по их плану Украина должна быть "зачищена от славянского населения", - отметили в прокуратуре.

Пропагандист также распространил фейк РФ, что Украина якобы не является суверенным государством, а осталась лишь "административным округом СССР", и что Россия как правопреемница имеет якобы законное право объявить территорию Украины своей.

Кроме того, подозреваемый призвал не выполнять приказы работников территориальных центров комплектования, оказывать активное сопротивление, удалить приложение "Дія" и не носить при себе никаких документов.

Задержанному объявили подозрение по трем статьям: изготовление, распространение материалов, в которых содержится признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации части территории Украины, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины); препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины); умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УК Украины).





