Разоблачен инспектор СИЗО из Николаевщины, призывавший россиян к убийствам украинских защитников, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований разоблачило еще одного "ждуна", работавшего на оккупантов в тылу, пытаясь подорвать нашу оборону изнутри.

Как отмечается, работники ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что инспектор "Николаевского СИЗО" в пророссийских Telegram-каналах активно поддерживал обстрелы Николаева и действия оккупантов в целом. Он активно тиражировал пророссийские лозунги, агитировал безжалостно убивать бойцов ВСУ и даже призвал рф обстрелять изолятор, где сам работал, чтобы освободить предателей и коллаборационистов, находящихся под следствием.

В данное время инспектора задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификации лиц, осуществлявших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году, совершенном повторно;

ч. 1 ст. 161 УК Украины - в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды, на унижение национальной чести и достоинства.

Инспектору избрана мера пресечения содержание под стражей. За поддержку оккупантов ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.

