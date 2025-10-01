РУС
В Николаевской области коллаборационистку приговорили к 8 годам тюремного заключения, - полиция. ФОТО

Суд вынес приговор 56-летней женщине, которая во время оккупации Херсонщины согласилась возглавить подразделение в так называемой "военно-гражданской администрации", а впоследствии стала "министром спорта Херсонской области".

Она помогала оккупантам утверждать незаконную власть и пыталась навязать доверие к РФ среди местных жителей, информирует Цензор.НЕТ.

Так, псевдопосадовиця разрабатывала и организовывала проекты государственных программ в сфере молодежной политики, развития культуры и спорта, организовывала спортивные мероприятия и осуществляла координацию деятельности государственных учреждений, которые находились в ведении администрации оккупационной власти.

Таким образом женщина убеждала жителей оккупированной территории в потере украинской властью любого контроля над территориями и создание у херсонцев ложного представления необратимого и стабильного существования власти РФ.

колаборационистка

Николаевская область (2219) Нацполиция (16794) коллаборационизм (912) Херсонская область (5261)
Нащо блюрити пику лайна, яке вже офіційно засудили? Країна повинна знати своїх "героїв".
01.10.2025 13:48
 
 