Чиновник воинской части из Николаевской области разворовал сотни тонн топлива, предназначенного для ВСУ. Ущерб государству - более 24 млн грн, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области, который систематически разворовывал топливо для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что о хищениях известно?
Следствие установило, что он начал воровать еще в 2020 году и не прекратил делать это даже после начала полномасштабного вторжения России. В отдельных случаях чиновник "обеспечивал" подразделения горючим только на бумаге или придумывал несуществующие меры для списания.
Чтобы замаскировать сделку, он сам сообщил руководству о "недостаче" более 650 тонн топлива и инициировал служебное расследование, рассчитывая, что это позволит списать недостачу. Однако ГБР провело собственный аудит и выявило масштабное присвоение ресурсов должностным лицом.
Государству нанесен ущерб на более 24 млн грн.
Что вору грозит?
Должностному лицу сообщено о подозрении по:
ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в крупных размерах),
ч. 4 ст. 425 УК Украины (потеря военного имущества в особо крупных размерах).
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. ГБР также устанавливает круг возможных соучастников и принимает меры для возмещения нанесенного ущерба.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
А дадуть 30 тисяч гривень штрафу і дозвіл виїхати за кордон у службове відрядження.
Але ж крупа, так і не висить, і досі….????
Мабуть, забула??.
але ж не забуваймо про тих хто купляв крадене