Чиновник воинской части из Николаевской области разворовал сотни тонн топлива, предназначенного для ВСУ. Ущерб государству - более 24 млн грн, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области, который систематически разворовывал топливо для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что о хищениях известно?

Следствие установило, что он начал воровать еще в 2020 году и не прекратил делать это даже после начала полномасштабного вторжения России. В отдельных случаях чиновник "обеспечивал" подразделения горючим только на бумаге или придумывал несуществующие меры для списания.

Чтобы замаскировать сделку, он сам сообщил руководству о "недостаче" более 650 тонн топлива и инициировал служебное расследование, рассчитывая, что это позволит списать недостачу. Однако ГБР провело собственный аудит и выявило масштабное присвоение ресурсов должностным лицом.

Государству нанесен ущерб на более 24 млн грн.

Также читайте: Группа военных нелегально продала более 27 тысяч литров горючего на Киевщине, - ГБР. ФОТО

хищение топлива
Что вору грозит?

Должностному лицу сообщено о подозрении по:

ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в крупных размерах),
ч. 4 ст. 425 УК Украины (потеря военного имущества в особо крупных размерах).
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. ГБР также устанавливает круг возможных соучастников и принимает меры для возмещения нанесенного ущерба.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Николаевская область (2219) ГБР (3223) хищения (158) горючее (30)
Топ комментарии
+15
Ця війна скінчиться не скоро і не тільки тому що кацапи *******, а тому що й у нас є ті, кому вона вигідна.
01.10.2025 11:36 Ответить
+10
посадовець це завжди бандит і крадій-це слова синоніми
01.10.2025 11:42 Ответить
+10
Падло! Хлопці на фронті вмирають, а ця погань краде! На довічне його!
01.10.2025 11:42 Ответить
Ця війна скінчиться не скоро і не тільки тому що кацапи *******, а тому що й у нас є ті, кому вона вигідна.
01.10.2025 11:36 Ответить
Невже ця істота, ОСОБИСТО по 20 літрів, розпродував пальне у таких об'ємах, що всі його керовніки та оточуючі, про це знали, але сором'язливо МОВЧАЛИ!!??. До шашликів готувалися із зеленським????
01.10.2025 13:27 Ответить
Колись зав автобази в кінці робочого дня цілував кожного шофера в засос - шоб взнати яка курва зливає солярку
01.10.2025 11:37 Ответить
посадовець це завжди бандит і крадій-це слова синоніми
01.10.2025 11:42 Ответить
Падло! Хлопці на фронті вмирають, а ця погань краде! На довічне його!
01.10.2025 11:42 Ответить
Краще в батальйон алькатрас.
01.10.2025 12:02 Ответить
Завтра відпустять під заставу 1 млн і пвдвищать з пожиттєвими доплатами.
01.10.2025 12:35 Ответить
Дрібниця. Сьогодні кожен керівник різної дільниці подражає Найвєлічайшому Лідеру Всесвіту і йолго оточенню, щоб не виглядати лохом. Он Міндіч стирив 5 мільярдів евро і перевів в крипту, щоб купити банк в Європі і то тільки одна подія.
01.10.2025 11:46 Ответить
"Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років."

А дадуть 30 тисяч гривень штрафу і дозвіл виїхати за кордон у службове відрядження.
01.10.2025 11:46 Ответить
Хоть би не повісився, за порадою адвокатів????
Але ж крупа, так і не висить, і досі….????
Мабуть, забула??.
01.10.2025 13:30 Ответить
а скільки ще таких підарів? а найбільша проблема що може навести ракети на автобазу щоб потім було що сказати на питання куди ділось пальне
але ж не забуваймо про тих хто купляв крадене
01.10.2025 11:48 Ответить
Хотів придбати яхту і котедж (дивлячись на можновладців) - але не врахував різниці між ... і ним....
01.10.2025 11:54 Ответить
Він почав красти ще у 2020-му. Мабуть взяв з когось поганий приклад. Хто б це міг бути?
01.10.2025 12:00 Ответить
У цій нелегкій справі головне - вчасно "стати на лижі", як наприклад колишній міністр Рєзніков.
01.10.2025 12:02 Ответить
Не міг він сам крутити оборудки.Тільки одна версія.Відповідальний за доставку повинен забрати в місці X пальне і доставити в місце Y.В процесі задіяні транспорт(водії і керівники водіїв),поставщики пального з місця X, бо знають сьогодні прибуває транспорт для отримання пального.Задяіна велика кількість людей.
01.10.2025 12:10 Ответить
На 9 фото губки бантиком ніжки хрестиком, рученятка склав, герой, а насправді це підрив боєздатності підрозілу і взагалі всіх збройних сил. Потрібно перевірити усі такі підрозділи, а також речові та харчові служби.
01.10.2025 12:52 Ответить
 
 