Чиновник воинской части из Николаевской области разворовал сотни тонн топлива, предназначенного для ВСУ. Ущерб государству - более 24 млн грн, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области, который систематически разворовывал топливо для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что о хищениях известно?

Следствие установило, что он начал воровать еще в 2020 году и не прекратил делать это даже после начала полномасштабного вторжения России. В отдельных случаях чиновник "обеспечивал" подразделения горючим только на бумаге или придумывал несуществующие меры для списания.

Чтобы замаскировать сделку, он сам сообщил руководству о "недостаче" более 650 тонн топлива и инициировал служебное расследование, рассчитывая, что это позволит списать недостачу. Однако ГБР провело собственный аудит и выявило масштабное присвоение ресурсов должностным лицом.

Государству нанесен ущерб на более 24 млн грн.

Также читайте: Группа военных нелегально продала более 27 тысяч литров горючего на Киевщине, - ГБР. ФОТО





















Что вору грозит?

Должностному лицу сообщено о подозрении по:

ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в крупных размерах),

ч. 4 ст. 425 УК Украины (потеря военного имущества в особо крупных размерах).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. ГБР также устанавливает круг возможных соучастников и принимает меры для возмещения нанесенного ущерба.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!