УКР
1 258 13

Посадовець військової частини з Миколаївщини розікрав сотні тонн пального, призначеного для ЗСУ. Збитки держави - понад 24 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику служби пально-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївщини, який систематично розкрадав пальне для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що про розкрадання відомо?

Слідство встановило, що він почав красти ще у 2020 році і не припинив робити це навіть після початку повномасштабного вторгнення росії. В окремих випадках посадовець "забезпечував" підрозділи пальним лише на папері або вигадував неіснуючі заходи для списання.

Щоб замаскувати оборудку, він сам повідомив керівництво про "недостачу" понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи, що це дозволить списати недостачу. Однак ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцем.

Державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

Також читайте: Група військових нелегально продала понад 27 тисяч літрів пального на Київщині, - ДБР. ФОТО

розкрадання пального
Що крадієві загрожує?

Посадовцю повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 410 КК України (привласнення військового майна у великих розмірах),
ч. 4 ст. 425 КК України (втрата військового майна в особливо великих розмірах).
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. ДБР також встановлює коло можливих співучасників та вживає заходів для відшкодування завданих збитків.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Миколаївська область ДБР розкрадання пальне
+13
Ця війна скінчиться не скоро і не тільки тому що кацапи *******, а тому що й у нас є ті, кому вона вигідна.
01.10.2025 11:36 Відповісти
+8
посадовець це завжди бандит і крадій-це слова синоніми
01.10.2025 11:42 Відповісти
+8
Падло! Хлопці на фронті вмирають, а ця погань краде! На довічне його!
01.10.2025 11:42 Відповісти
Ця війна скінчиться не скоро і не тільки тому що кацапи *******, а тому що й у нас є ті, кому вона вигідна.
01.10.2025 11:36 Відповісти
Колись зав автобази в кінці робочого дня цілував кожного шофера в засос - шоб взнати яка курва зливає солярку
01.10.2025 11:37 Відповісти
посадовець це завжди бандит і крадій-це слова синоніми
01.10.2025 11:42 Відповісти
Падло! Хлопці на фронті вмирають, а ця погань краде! На довічне його!
01.10.2025 11:42 Відповісти
Краще в батальйон алькатрас.
01.10.2025 12:02 Відповісти
Завтра відпустять під заставу 1 млн і пвдвищать з пожиттєвими доплатами.
01.10.2025 12:35 Відповісти
Дрібниця. Сьогодні кожен керівник різної дільниці подражає Найвєлічайшому Лідеру Всесвіту і йолго оточенню, щоб не виглядати лохом. Он Міндіч стирив 5 мільярдів евро і перевів в крипту, щоб купити банк в Європі і то тільки одна подія.
01.10.2025 11:46 Відповісти
"Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років."

А дадуть 30 тисяч гривень штрафу і дозвіл виїхати за кордон у службове відрядження.
01.10.2025 11:46 Відповісти
а скільки ще таких підарів? а найбільша проблема що може навести ракети на автобазу щоб потім було що сказати на питання куди ділось пальне
але ж не забуваймо про тих хто купляв крадене
01.10.2025 11:48 Відповісти
Хотів придбати яхту і котедж (дивлячись на можновладців) - але не врахував різниці між ... і ним....
01.10.2025 11:54 Відповісти
Він почав красти ще у 2020-му. Мабуть взяв з когось поганий приклад. Хто б це міг бути?
01.10.2025 12:00 Відповісти
У цій нелегкій справі головне - вчасно "стати на лижі", як наприклад колишній міністр Рєзніков.
01.10.2025 12:02 Відповісти
Не міг він сам крутити оборудки.Тільки одна версія.Відповідальний за доставку повинен забрати в місці X пальне і доставити в місце Y.В процесі задіяні транспорт(водії і керівники водіїв),поставщики пального з місця X, бо знають сьогодні прибуває транспорт для отримання пального.Задяіна велика кількість людей.
01.10.2025 12:10 Відповісти
 
 