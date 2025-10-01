Посадовець військової частини з Миколаївщини розікрав сотні тонн пального, призначеного для ЗСУ. Збитки держави - понад 24 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику служби пально-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївщини, який систематично розкрадав пальне для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що про розкрадання відомо?

Слідство встановило, що він почав красти ще у 2020 році і не припинив робити це навіть після початку повномасштабного вторгнення росії. В окремих випадках посадовець "забезпечував" підрозділи пальним лише на папері або вигадував неіснуючі заходи для списання.

Щоб замаскувати оборудку, він сам повідомив керівництво про "недостачу" понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи, що це дозволить списати недостачу. Однак ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцем.

Державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

Також читайте: Група військових нелегально продала понад 27 тисяч літрів пального на Київщині, - ДБР. ФОТО





















Що крадієві загрожує?

Посадовцю повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 410 КК України (привласнення військового майна у великих розмірах),

ч. 4 ст. 425 КК України (втрата військового майна в особливо великих розмірах).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. ДБР також встановлює коло можливих співучасників та вживає заходів для відшкодування завданих збитків.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ