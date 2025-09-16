УКР
2 249 19

Група військових нелегально продала понад 27 тисяч літрів пального на Київщині, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та ДВКР СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

"Поки тисячі військових щодня ризикують життям на фронті, окремі особи намагаються нажитися на армійському майні. ДБР системно протидіє таким явищам і послідовно документує кожен факт розкрадання", - йдеться у повідомленні.

військові розкрадали пальне
військові розкрадали пальне
військові розкрадали пальне

Як працювала схема?

Злочинну схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег.

Начальник служби пально-мастильних матеріалів не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворювались значні "надлишки" дизельного пального. Інші фігуранти збували ці надлишки "на ліво". Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини.

Документально підтверджено факти збуту на понад 27 тисяч літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Військовим посадовцям повідомлено про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Крім того, у межах іншого провадження ДБР завершило розслідування щодо двох офіцерів однієї з військових частин Київщини, які щомісяця викрадали близько 15 тонн пально-мастильних матеріалів. Пальне зберігалося у спеціальному гаражі поблизу частини та продавалося цивільним особам.

Під час обшуків вилучено понад 5 тонн пального (дизель, бензин А-95 та А-92), які вже передані на потреби сил оборони.

Автор: 

Київська область (4253) військовослужбовці (4938) ДБР (3726) розкрадання (277) пальне (64)
Топ коментарі
+12
Скоріше за все то звична практика, всі скотиняки від верху до низу наживаються на війні смерті, й за рахунок населення України.
показати весь коментар
16.09.2025 11:30 Відповісти
+10
Армія - це і ї зріз нашого суспільства. Не шукайте там котиків зайчиків і кроликів. З бюджета крадуть всі. Більше чи менше - і якщо є така можливість.
Просто є ті кого спіймали і ті кого не спіймали.
показати весь коментар
16.09.2025 11:33 Відповісти
+9
А все тому що немає адекватного покарання , і через кілька днів вони будуть на свободі .
Це фактично робота на ворога . Диверсія проти своєї держави .
Під час війни за таке треба розстрілювати , прямо там де впіймали ,, на місці .
А краще для таких уйобків створити щось на кшталт - штрафбату , і нехай , як то кажуть - іскупляют кровью !
показати весь коментар
16.09.2025 11:37 Відповісти
Все, что создано народом, принадлежит прапоршикам" (Армійський жарт часів совка)
показати весь коментар
16.09.2025 11:27 Відповісти
*прапорщикам
показати весь коментар
16.09.2025 11:30 Відповісти
А шось в армії змінилося ? Крім нових машин у командирів .
показати весь коментар
16.09.2025 11:42 Відповісти
Це можна описати одним словом, - Крали, крадуть і будуть красти! -
показати весь коментар
16.09.2025 12:18 Відповісти
жрітЄ вже ті гроші, кончені виродки
показати весь коментар
16.09.2025 11:28 Відповісти
Знаєш, зжеруть не вдавляться, ще й попросять добавки.
показати весь коментар
16.09.2025 11:33 Відповісти
Ці хоча б продають, а за совка в армії надлишки взагалі зливали в кювет. Так що екологія зараз краща.
показати весь коментар
16.09.2025 11:32 Відповісти
То є так, достатньо глянути на їх їмбала й стає зрозуміло що крадуть.
показати весь коментар
16.09.2025 11:34 Відповісти
це не військові,військові всі на фронті,це в найкращому випадку тилові пристосуванці або обслуговуючий персонал,найгіршому гидота яка не гидує нічим,навіть зрадою,ніколи не розумів навіщо цим пацюкам звання та командирський піксель з паркетниками на чорних номерах!?!?
показати весь коментар
16.09.2025 11:33 Відповісти
командир в/ч увесь цей час був на марсі?
показати весь коментар
16.09.2025 11:36 Відповісти
в долі,там де крадуть багато в долі всі хто вище виконавців
показати весь коментар
16.09.2025 11:41 Відповісти
за нього чогось стидобливо не згадують у новині
показати весь коментар
16.09.2025 11:49 Відповісти
Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини. Джерело: https://censor.net/ua/p3574328, серьозно, а штабних щурів випадково не вивезли помилково, так більш за все й все інше вивозили, **********, зброю, амуніцію харчі, тощо.
показати весь коментар
16.09.2025 11:40 Відповісти
А знаете кто в этом виноват?
Тот кто досих пор не дал указание продавать только окрашенное топливо военным.
показати весь коментар
16.09.2025 11:41 Відповісти
Хотя действительно, почему эти тыловые крысы называют себя военными.
показати весь коментар
16.09.2025 11:42 Відповісти
ЕС та інші країни дають гроші - тут їх різними шляхами крадуть. Не тільки в армії - кругом.
Достатньо подивитись як за роки війни змінився автопарк авто які їздять по наших дорогах, на ті рила які в них сидять.
І на тих хто залишився за бортом цього "банкету небаченої щедрості".
показати весь коментар
16.09.2025 11:46 Відповісти
 
 