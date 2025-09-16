Група військових нелегально продала понад 27 тисяч літрів пального на Київщині, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та ДВКР СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

"Поки тисячі військових щодня ризикують життям на фронті, окремі особи намагаються нажитися на армійському майні. ДБР системно протидіє таким явищам і послідовно документує кожен факт розкрадання", - йдеться у повідомленні.







Як працювала схема?

Злочинну схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег.

Начальник служби пально-мастильних матеріалів не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворювались значні "надлишки" дизельного пального. Інші фігуранти збували ці надлишки "на ліво". Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини.

Документально підтверджено факти збуту на понад 27 тисяч літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Військовим посадовцям повідомлено про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Крім того, у межах іншого провадження ДБР завершило розслідування щодо двох офіцерів однієї з військових частин Київщини, які щомісяця викрадали близько 15 тонн пально-мастильних матеріалів. Пальне зберігалося у спеціальному гаражі поблизу частини та продавалося цивільним особам.

Під час обшуків вилучено понад 5 тонн пального (дизель, бензин А-95 та А-92), які вже передані на потреби сил оборони.