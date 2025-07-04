Переплатили на 2 мільярди на закупівлі пального для ЗСУ: ДБР повідомило про підозру експосадовцю Міноборони

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони, дії якого завдали державі збитків на понад 2 млрд грн.

Колишньому посадовцю інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 358 КК України), повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, протягом 2023 року посадовець Міноборони уклав 76 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн.

"У порушення вимог постанови Кабінету Міністрів від 02.03.2022 №178 та статті 195 Податкового кодексу, до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму", – вказано у повідомленні.

У ДБР додали, що наразі вже відшкодовано 1,87 млрд грн із загальної суми збитків.

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Як повідомлялося, у квітні 2024 року ДБР завершило розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про підозру у цій справі повідомили ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому та ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову. Їх обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

За даними слідства, ексзаступник міністра оборони лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати. Крім того посадовці закупили на 222 млн бронежилети, які виявилися непридатними.