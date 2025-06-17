ДБР викрило масштабну схему розкрадання держкоштів на харчах для військових. ФОТО

Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю харчів для Збройних Сил України. Схема діяла півтора року.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Корупційну оборудку організував мешканець Одеси у січні 2024 року. Зокрема, він створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів. Останні офіційно працевлаштували на ці підприємства працівників та орендували необхідні складські приміщення, холодильники та транспортні засоби.

Одесит, своєю чергою, забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах Міністерства оборони із найвигіднішими ціновими пропозиціями.

"Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів МО завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти. Підприємства оформлювали видаткові накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні накладні, що підтверджували фактичну кількість постачання, знищували. На підставі підроблених документів фірми отримували оплату з державного бюджету", – пояснили в ДБР.

Зазначається, що в багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, зокрема фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності. Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу – розподіляли між собою.

Встановлені в результаті такої діяльності "підприємців" збитки становлять майже 6 млн грн.

Працівники ДБР затримали всіх учасників злочинної організації.

Наразі організатору та іншим восьми учасникам схеми повідомлено про підозру:

за статтею 255 Кримінального кодексу України (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.