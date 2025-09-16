Группа военных нелегально продала более 27 тысяч литров топлива в Киевской области, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции и ДВКР СБУ задержали и сообщили о подозрении группе военнослужащих, которые разворовывали и сбывали топливо воинской части на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

"Пока тысячи военных ежедневно рискуют жизнью на фронте, отдельные лица пытаются нажиться на армейском имуществе. ГБР системно противодействует таким явлениям и последовательно документирует каждый факт хищения", - говорится в сообщении.







Как работала схема?

Преступную схему разработал начальник одной из служб воинской части и приобщил к схеме еще двух своих коллег.

Начальник службы горюче-смазочных материалов не только завышал нормы расходов, но и фиктивно списывал топливо на транспортные расходы и генераторы. Из-за этого образовывались значительные "излишки" дизельного топлива. Другие фигуранты сбывали эти излишки "на лево". Для конспирации они меняли номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы и таким образом вывозили топливо из части.

Документально подтверждены факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного топлива общим весом 22,9 тонны.

Военным должностным лицам сообщено о подозрении в присвоении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Кроме того, в рамках другого производства ГБР завершило расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей Киевской области, которые ежемесячно похищали около 15 тонн горюче-смазочных материалов. Горючее хранилось в специальном гараже вблизи части и продавалось гражданским лицам.

Во время обысков изъято более 5 тонн топлива (дизель, бензин А-95 и А-92), которые уже переданы на нужды сил обороны.