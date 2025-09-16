Группа военных нелегально продала более 27 тысяч литров топлива в Киевской области, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции и ДВКР СБУ задержали и сообщили о подозрении группе военнослужащих, которые разворовывали и сбывали топливо воинской части на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
"Пока тысячи военных ежедневно рискуют жизнью на фронте, отдельные лица пытаются нажиться на армейском имуществе. ГБР системно противодействует таким явлениям и последовательно документирует каждый факт хищения", - говорится в сообщении.
Как работала схема?
Преступную схему разработал начальник одной из служб воинской части и приобщил к схеме еще двух своих коллег.
Начальник службы горюче-смазочных материалов не только завышал нормы расходов, но и фиктивно списывал топливо на транспортные расходы и генераторы. Из-за этого образовывались значительные "излишки" дизельного топлива. Другие фигуранты сбывали эти излишки "на лево". Для конспирации они меняли номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы и таким образом вывозили топливо из части.
Документально подтверждены факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного топлива общим весом 22,9 тонны.
Военным должностным лицам сообщено о подозрении в присвоении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Кроме того, в рамках другого производства ГБР завершило расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей Киевской области, которые ежемесячно похищали около 15 тонн горюче-смазочных материалов. Горючее хранилось в специальном гараже вблизи части и продавалось гражданским лицам.
Во время обысков изъято более 5 тонн топлива (дизель, бензин А-95 и А-92), которые уже переданы на нужды сил обороны.
Просто є ті кого спіймали і ті кого не спіймали.
Це фактично робота на ворога . Диверсія проти своєї держави .
Під час війни за таке треба розстрілювати , прямо там де впіймали ,, на місці .
А краще для таких уйобків створити щось на кшталт - штрафбату , і нехай , як то кажуть - іскупляют кровью !
Тот кто досих пор не дал указание продавать только окрашенное топливо военным.
Достатньо подивитись як за роки війни змінився автопарк авто які їздять по наших дорогах, на ті рила які в них сидять.
І на тих хто залишився за бортом цього "банкету небаченої щедрості".