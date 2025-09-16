РУС
Группа военных нелегально продала более 27 тысяч литров топлива в Киевской области, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции и ДВКР СБУ задержали и сообщили о подозрении группе военнослужащих, которые разворовывали и сбывали топливо воинской части на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

"Пока тысячи военных ежедневно рискуют жизнью на фронте, отдельные лица пытаются нажиться на армейском имуществе. ГБР системно противодействует таким явлениям и последовательно документирует каждый факт хищения", - говорится в сообщении.

военные разворовывали топливо
военные разворовывали топливо
военные разворовывали топливо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 13 млн грн необоснованных активов обнаружили у экс-чиновника ГСЧС, которого судят за хищение горючего, - ГБР. ФОТОрепортаж

Как работала схема?

Преступную схему разработал начальник одной из служб воинской части и приобщил к схеме еще двух своих коллег.

Начальник службы горюче-смазочных материалов не только завышал нормы расходов, но и фиктивно списывал топливо на транспортные расходы и генераторы. Из-за этого образовывались значительные "излишки" дизельного топлива. Другие фигуранты сбывали эти излишки "на лево". Для конспирации они меняли номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы и таким образом вывозили топливо из части.

Документально подтверждены факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного топлива общим весом 22,9 тонны.

Военным должностным лицам сообщено о подозрении в присвоении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Также читайте: Переплатили на 2 миллиарда на закупках горючего для ВСУ: ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Кроме того, в рамках другого производства ГБР завершило расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей Киевской области, которые ежемесячно похищали около 15 тонн горюче-смазочных материалов. Горючее хранилось в специальном гараже вблизи части и продавалось гражданским лицам.

Во время обысков изъято более 5 тонн топлива (дизель, бензин А-95 и А-92), которые уже переданы на нужды сил обороны.

Автор: 

Киевская область (4351) военнослужащие (6304) ГБР (3202) хищения (152) горючее (25)
Топ комментарии
+8
Скоріше за все то звична практика, всі скотиняки від верху до низу наживаються на війні смерті, й за рахунок населення України.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:30 Ответить
+6
Армія - це і ї зріз нашого суспільства. Не шукайте там котиків зайчиків і кроликів. З бюджета крадуть всі. Більше чи менше - і якщо є така можливість.
Просто є ті кого спіймали і ті кого не спіймали.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:33 Ответить
+5
в долі,там де крадуть багато в долі всі хто вище виконавців
показать весь комментарий
16.09.2025 11:41 Ответить
Все, что создано народом, принадлежит прапоршикам" (Армійський жарт часів совка)
показать весь комментарий
16.09.2025 11:27 Ответить
*прапорщикам
показать весь комментарий
16.09.2025 11:30 Ответить
А шось в армії змінилося ? Крім нових машин у командирів .
показать весь комментарий
16.09.2025 11:42 Ответить
Це можна описати одним словом, - Крали, крадуть і будуть красти! -
показать весь комментарий
16.09.2025 12:18 Ответить
жрітЄ вже ті гроші, кончені виродки
показать весь комментарий
16.09.2025 11:28 Ответить
Знаєш, зжеруть не вдавляться, ще й попросять добавки.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:33 Ответить
Скоріше за все то звична практика, всі скотиняки від верху до низу наживаються на війні смерті, й за рахунок населення України.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:30 Ответить
Ці хоча б продають, а за совка в армії надлишки взагалі зливали в кювет. Так що екологія зараз краща.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:32 Ответить
То є так, достатньо глянути на їх їмбала й стає зрозуміло що крадуть.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:34 Ответить
це не військові,військові всі на фронті,це в найкращому випадку тилові пристосуванці або обслуговуючий персонал,найгіршому гидота яка не гидує нічим,навіть зрадою,ніколи не розумів навіщо цим пацюкам звання та командирський піксель з паркетниками на чорних номерах!?!?
показать весь комментарий
16.09.2025 11:33 Ответить
Армія - це і ї зріз нашого суспільства. Не шукайте там котиків зайчиків і кроликів. З бюджета крадуть всі. Більше чи менше - і якщо є така можливість.
Просто є ті кого спіймали і ті кого не спіймали.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:33 Ответить
командир в/ч увесь цей час був на марсі?
показать весь комментарий
16.09.2025 11:36 Ответить
в долі,там де крадуть багато в долі всі хто вище виконавців
показать весь комментарий
16.09.2025 11:41 Ответить
за нього чогось стидобливо не згадують у новині
показать весь комментарий
16.09.2025 11:49 Ответить
А все тому що немає адекватного покарання , і через кілька днів вони будуть на свободі .
Це фактично робота на ворога . Диверсія проти своєї держави .
Під час війни за таке треба розстрілювати , прямо там де впіймали ,, на місці .
А краще для таких уйобків створити щось на кшталт - штрафбату , і нехай , як то кажуть - іскупляют кровью !
показать весь комментарий
16.09.2025 11:37 Ответить
Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини. Джерело: https://censor.net/ua/p3574328, серьозно, а штабних щурів випадково не вивезли помилково, так більш за все й все інше вивозили, **********, зброю, амуніцію харчі, тощо.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:40 Ответить
А знаете кто в этом виноват?
Тот кто досих пор не дал указание продавать только окрашенное топливо военным.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:41 Ответить
Хотя действительно, почему эти тыловые крысы называют себя военными.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:42 Ответить
ЕС та інші країни дають гроші - тут їх різними шляхами крадуть. Не тільки в армії - кругом.
Достатньо подивитись як за роки війни змінився автопарк авто які їздять по наших дорогах, на ті рила які в них сидять.
І на тих хто залишився за бортом цього "банкету небаченої щедрості".
показать весь комментарий
16.09.2025 11:46 Ответить
 
 