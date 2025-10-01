УКР
На Миколаївщині колаборантку засудили до 8 років ув’язнення, - поліція. ФОТО

Суд виніс вирок 56-річній жінці, яка під час окупації Херсонщини погодилася очолити підрозділ у так званій "військово-цивільній адміністрації", а згодом стала "міністром спорту Херсонської області".

Вона допомагала окупантам утверджувати незаконну владу та намагалася нав’язати довіру до РФ серед місцевих мешканців, інформує Цензор.НЕТ.

Так, псевдопосадовиця розробляла та організовувала проєкти державних програм у сфері молодіжної політики, розвитку культури і спорту, організовувала спортивні заходи та здійснювала координацію діяльності державних закладів, які знаходились у віданні адміністрації окупаційної влади.

У такий спосіб жінка переконувала мешканців окупованої території у втраті українською владою будь-якого контролю над територіями та створення у херсонців хибного уявлення незворотного і стабільного існування влади РФ.

