Викрито інспектора СІЗО з Миколаївщини, який закликав росіян до вбивств українських захисників, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань викрило ще одного "ждуна", який працював на окупантів в тилу, намагаючись підірвати нашу оборону зсередини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що інспектор "Миколаївського СІЗО" у проросійських Telegram-каналах активно підтримував обстріли Миколаєва та дії окупантів загалом. Він активно тиражував проросійські гасла, агітував безжально вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав рф обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством.

ждун

Наразі інспектора затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України - виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, вчиненому повторно;
  • ч. 1 ст. 161 КК України - в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі, на приниження національної честі та гідності.

Інспектору обрано запобіжний захід тримання під вартою. За свою підтримку окупантів йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

В Миколаєві таких багато і серед прокуратури, поліції, судів і навіть працівників СБУ.
07.10.2025 11:51 Відповісти
ще одне не навчене стріляти
07.10.2025 12:27 Відповісти
Ну коли він закликав кацапів ізолятор в которому сам працює, то кинути його в той же ізолятор, а мешканцям ізолятора пояснити, що ця падлюка задумала і більш ніж впевнений, що сидільці "пояснять пану" вертухаю, що він неправий. Тіло потім спалити.
07.10.2025 12:42 Відповісти
Задумав гарну справу - шоб всіх зрадників і себе рашисти накрили кабом - то дайте смарагдове світло.
07.10.2025 12:53 Відповісти
👍 ідея!
07.10.2025 13:20 Відповісти
Я знаю цю потвору ,він давно живе у Миколаєві ,в нього вся родина така і брат такий самий як він...теж ждун і можливо навідник, русня татарстана ,страшні люди ...
