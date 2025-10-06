УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11661 відвідувач онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
704 11

Викрито держслужбовця, який за 36 тисяч доларів "допомагав" уникнути військового обліку — прокуратура. ФОТО

Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГУНП в місті Києві за оперативного супроводу УСР у місті Києві ДСР НП України повідомлено про підозру службовцю одного з державних органів у вчиненні кримінального правопорушення, - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди.

За даними слідства, підозрюваний організував схему одержання неправомірної вигоди для службових осіб одного з ТЦК та СП Києва. Він забезпечував виключення військовозобов’язаних із військового обліку, зняття їх з розшуку та подальше бронювання, повідомляє Цензор.НЕТ.

26 тисяч доларів коштувало трирічне "бронювання", 36 тисяч — повне "списання" списання з обліку. Саме під час отримання 36 тисяч доларів його і затримали у вересні 2025 року. Гроші вилучено. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

генпрокурор

Також читайте: СБУ викрила у Києві злочинну організацію адвокатів та їхніх помічників, які "заробляли" на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4388) Київ (20239) Офіс Генпрокурора (3476)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
36 000 $ ... зростають ціни ...
показати весь коментар
06.10.2025 14:15 Відповісти
+1
Рух бабла в країні мрій Зеленського.
показати весь коментар
06.10.2025 14:17 Відповісти
+1
Справжній іспит для судді починається не під час відбору, а у залі суду
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
показати весь коментар
06.10.2025 14:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
36 000 $ ... зростають ціни ...
показати весь коментар
06.10.2025 14:15 Відповісти
Це він даже яйця по 17 гривень переплюнув
показати весь коментар
06.10.2025 14:39 Відповісти
Яйця - то копійки ... за час повномасштабки вже тисячі людей , "раптом" , доларовими мільйонерами стали ...
показати весь коментар
06.10.2025 14:43 Відповісти
Рух бабла в країні мрій Зеленського.
показати весь коментар
06.10.2025 14:17 Відповісти
Справжній іспит для судді починається не під час відбору, а у залі суду
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
показати весь коментар
06.10.2025 14:22 Відповісти
Ти мабуть дебіл, що країну так цінуєш
показати весь коментар
06.10.2025 14:40 Відповісти
Здається тцк мав емітувати акції під назвою - Списання з військового обліку. Курс в 2022 - 2 тис уо, в 2025 - 36, зростання на 1800% за 3 роки.

Куди там тому біткойну
показати весь коментар
06.10.2025 14:41 Відповісти
Безкарність від стефанчука-зеленського та осіб з Урядового кварталу щодо Одеської шобли заробітчан з військомом, крупи з МСЕК, спонукає до рецедивів!?!?!
показати весь коментар
06.10.2025 15:04 Відповісти
 
 