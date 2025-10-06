Викрито держслужбовця, який за 36 тисяч доларів "допомагав" уникнути військового обліку — прокуратура. ФОТО
Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГУНП в місті Києві за оперативного супроводу УСР у місті Києві ДСР НП України повідомлено про підозру службовцю одного з державних органів у вчиненні кримінального правопорушення, - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди.
За даними слідства, підозрюваний організував схему одержання неправомірної вигоди для службових осіб одного з ТЦК та СП Києва. Він забезпечував виключення військовозобов’язаних із військового обліку, зняття їх з розшуку та подальше бронювання, повідомляє Цензор.НЕТ.
26 тисяч доларів коштувало трирічне "бронювання", 36 тисяч — повне "списання" списання з обліку. Саме під час отримання 36 тисяч доларів його і затримали у вересні 2025 року. Гроші вилучено. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.
