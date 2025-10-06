УКР
СБУ викрила у Києві злочинну організацію адвокатів та їхніх помічників, які "заробляли" на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ліквідувала у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організував засновник відомої в столиці юридичної компанії та 5 його спільників: адвокати та їхні помічники.

Як встановило розслідування, для одержання прибутків від реалізації "ухилянтських схем" фігуранти об’єдналися у злочинну організацію, повідомляє Цензор.НЕТ.

За суми від 6,5 до 45 тисяч євро зловмисники продавали потенційним призовникам та діючим військовим фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів та необхідність догляду за ними. На підставі підроблених документів одна категорія клієнтів звільнялася зі служби, а інша – отримувала відстрочку від мобілізації на особливий період.

За матеріалами справи, у такий спосіб тільки з початку 2024 року організатори оборудки безпідставно "списали" з військового обліку понад 300 осіб призовного віку з восьми регіонів України. "Схема" діяла таким чином: організатор забезпечував оформлення фальшивих меддовідок, а його спільники підшукували клієнтів, зустрічалися з ними та передавали гроші. Правоохоронці затримали всіх учасників оборудки.

Під час обшуку в фігурантів виявлено прайс-лист із "розцінками", підроблені довідки та чорнові записи із доказами незаконних дій. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Також читайте: СБУ викрила в Європі агента РФ, який на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні. ФОТО

+5
от, ***!
ну, хто мені скаже?
яким чином сбу до адвокатів?
робота адвоката становить державну небезпеку для україни?
коли цей ******* цирк закінчиться?
06.10.2025 13:17
+3
Оце і все чим ця організація може займатися
06.10.2025 13:21
+3
Злочинна організація заборонила виїзд людей з України, поділивши їх як худобу за статевими та віковими ознаками.
06.10.2025 13:40
Ловлять?
06.10.2025 13:20
Продовжувачі «сімейних справ» родітєльов, з верхівки посадовців МВС СБУ ГПУ податкової нардепів …. «Портновщина і підрахуївщина», на кшалт, «співучого Епштейна» па дєвачкам, від Феміди !?!?!
06.10.2025 13:20
Оце і все чим ця організація може займатися
06.10.2025 13:21
300 тисяч ухилянтів повернуть у військо?
06.10.2025 13:34
А ми дивуємось, чому підлітки здають наші військові об"єкти. Воістину, гроші паралізують розум! Під час війни займатися таким заробітком - паскудство.
06.10.2025 13:38
Злочинна організація заборонила виїзд людей з України, поділивши їх як худобу за статевими та віковими ознаками.
ТОБТО шісток затримано,а тих хто робив довідки -НІ)))
Крупа,інвалідопрокурори))))
06.10.2025 13:48
Перечитав коменти. Дуже цікаво виходить. Одні "ноунейми", і одна й та сама риторика про злочинну владу 😂
Сміття к@ц@пське, ви палитесь! 🤥
06.10.2025 14:09
Підар кацапський,нам дуже цікаві твої фантазії.
06.10.2025 14:23
В нас створено цілий синдикат злочинців Порушник--адвокат--суд. Порушник --адвокат--слідчий адвокат--суд. Адвокати проміжний ланцюжок ,який є рішалом і з слідчими і прокурорами і судом А ще ганебніше,що адвокати іноді "працюють" і на заявника і на відповідача Ну звичайно беруть за це кошти з обох Знаю багато прикладів
06.10.2025 14:29
де фотки мордой в підлогу?
06.10.2025 15:03
 
 