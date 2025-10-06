СБУ викрила у Києві злочинну організацію адвокатів та їхніх помічників, які "заробляли" на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ліквідувала у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організував засновник відомої в столиці юридичної компанії та 5 його спільників: адвокати та їхні помічники.

Як встановило розслідування, для одержання прибутків від реалізації "ухилянтських схем" фігуранти об’єдналися у злочинну організацію, повідомляє Цензор.НЕТ.

За суми від 6,5 до 45 тисяч євро зловмисники продавали потенційним призовникам та діючим військовим фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів та необхідність догляду за ними. На підставі підроблених документів одна категорія клієнтів звільнялася зі служби, а інша – отримувала відстрочку від мобілізації на особливий період.

За матеріалами справи, у такий спосіб тільки з початку 2024 року організатори оборудки безпідставно "списали" з військового обліку понад 300 осіб призовного віку з восьми регіонів України. "Схема" діяла таким чином: організатор забезпечував оформлення фальшивих меддовідок, а його спільники підшукували клієнтів, зустрічалися з ними та передавали гроші. Правоохоронці затримали всіх учасників оборудки.

Під час обшуку в фігурантів виявлено прайс-лист із "розцінками", підроблені довідки та чорнові записи із доказами незаконних дій. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.









Також читайте: СБУ викрила в Європі агента РФ, який на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні. ФОТО