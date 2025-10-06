СБУ викрила в Європі агента РФ, який на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента спецслужб РФ, який з території ЄС підшукував в Україні виконавців для замовних терактів.

Більшість із завербованих ним агентів виявилася підлітками, котрі шукали "легких заробітків", повідомляє Цензор.НЕТ.

Затримання фігуранта відбулося на західному кордоні нашої держави, куди він був доставлений польськими правоохоронцями у зв’язку з примусовим поверненням на територію України.

Як встановило розслідування, поплічником РФ є 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до Євросоюзу.

Перебуваючи там, він почав шукати "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де потрапив у поле зору спецслужб РФ. Після вербування юнака ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України.

Знаходячи "кандидатів", зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж. Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста.

Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій, а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів. Тандем агентів затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховані СВП.

Також встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки.

На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку "на гарячому", чим запобігли теракту.

Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

