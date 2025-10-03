Підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб Росії. Фігуранту змінили підозру, - СБУ
Підозрюваному в убивстві колишнього спікера Верховної Ради, нардепа Андрія Парубія змінили кваліфікацію злочину. Тепер фігуранта підозрюють у державній зраді, вчиненій на замовлення російських спецслужб.
Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За матеріалами справи, понад рік тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримував ворожі завдання і "звітував" ворогу про їх виконання.
"Зокрема, він спочатку відстежував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину", - розповіли в СБУ.
У СБУ кажуть, що для того, щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства.
Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивствіАндрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут на сайті половина, якщо не більша, обслуговуючих парашу.
що йому світить довічне , але дуже шкодА ,
що у нас відсутня смертна кара для такого злочинця 🙁
А пістолет - це це останній необхідний для слідства доказ теракту.