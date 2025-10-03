УКР
Підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб Росії. Фігуранту змінили підозру, - СБУ

Убивство Андрія Парубія: підозрюваному оголосили ще одну підозру
Фото: Громадське

Підозрюваному в убивстві колишнього спікера Верховної Ради, нардепа Андрія Парубія змінили кваліфікацію злочину. Тепер фігуранта підозрюють у державній зраді, вчиненій на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, понад рік тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримував ворожі завдання і "звітував" ворогу про їх виконання.

"Зокрема, він спочатку відстежував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину", - розповіли в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідство обмежило публічний доступ у справі про вбивство Парубія, - СБУ

У СБУ кажуть, що для того, щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства.

Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку, - укази

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивствіАндрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Парубієм давно стежили, - батько вбитого політика

Автор: 

+10
ще ж паскуда мертвим сином прикривався...от же наволоч, справжній москаль!
03.10.2025 17:28 Відповісти
+5
Та у нього на лобі написано фсб.
03.10.2025 17:18 Відповісти
+5
Сидить вбивця і дрянь засмучений , так як зрозумів
що йому світить довічне , але дуже шкодА ,
що у нас відсутня смертна кара для такого злочинця 🙁
03.10.2025 17:32 Відповісти
Понад рік тому завербували? А звідки в нього взялася спецпідготовка?
показати весь коментар
03.10.2025 17:25 Відповісти
а що взяти ще з кацапа?
Тут на сайті половина, якщо не більша, обслуговуючих парашу.
показати весь коментар
03.10.2025 18:20 Відповісти
Емоційно, так, але хтось же має виконувати ту смертну кару - уподоблятися вбивці. Тому такий дрейф поступово у демократіях і відбувся.
показати весь коментар
03.10.2025 17:59 Відповісти
Тому - на уранові копальні треба відправляти.
показати весь коментар
03.10.2025 18:28 Відповісти
Що значить "змінили"? Треба додавати - і "посягання на життя державного діяча", і "навмисне вбивство", і "державна зрада".
показати весь коментар
03.10.2025 17:34 Відповісти
Так це ж не він вбивця, відпустіть його сина розшукувати (сарказм). А серйозно, дорозслідуються до закінчення термінів і відпустять - молодець, коменданта Майдану застрелив
показати весь коментар
03.10.2025 17:35 Відповісти
Чи знайшли пістолет - тут не сказано.
А пістолет - це це останній необхідний для слідства доказ теракту.
показати весь коментар
03.10.2025 17:38 Відповісти
і саме тому Парубію не надали охорону, коли він звернувся? І для чого росіянам було вбивати опозиційного депутата, а не наприклад діючого спікера?
показати весь коментар
03.10.2025 17:51 Відповісти
Тут є за і проти.З однієї сторони в нього легше попасти,а з другої він не ходить пішки в спортзал.Він взагалі туди не ходить...
показати весь коментар
03.10.2025 18:05 Відповісти
не віриться , возьме на себе , а там поміняють
показати весь коментар
03.10.2025 17:59 Відповісти
А хто в Україні його курував? Зброю дав, наводки і т д
показати весь коментар
03.10.2025 18:00 Відповісти
Справу засекретили, тепер антимайданівцям можна і не паритись із тим, щоб інформувати суспільство, придумувати байки про хід розслідування вбивства коменданта ненависного їм та кремлю Майдану.
показати весь коментар
03.10.2025 18:15 Відповісти
Цю паскуду повісити ,а не утримувати за рахунок платників податків ,війна все таки.
показати весь коментар
03.10.2025 18:25 Відповісти
 
 