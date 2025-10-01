УКР
Новини Присвоєння звання Герой України
2 712 10

Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку, - укази

Герой України

Сьогодні, 1 жовтня 2025 року, президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України (посмертно) ще чотирьом українцям: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку.

Про це глава держави повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідні укази вже опубліковано на сайті Офісу Президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" АФАНАСЬЄВУ Геннадію Сергійовичу - старшому солдату (посмертно)", - йдеться в указі № 741/2025.

"За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ВАКУЛЕНКУ Володимиру Володимировичу - письменнику, перекладачу, громадському діячеві (посмертно)", - йдеться в указі № 740/2025.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівська облрада просить Зеленського присвоїти звання Героя України Фаріон і Парубію

"За визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави ПАРУБІЮ Андрію Володимировичу - народному депутату України (посмертно)", - йдеться в указі № 739/2025.

"За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЧУБЕНКУ Степану Вікторовичу - громадському активісту (посмертно)", - йдеться в указі № 738/2025.

Автор: 

Герой України (348) Парубій Андрій (1343) Афанасьєв Геннадій (76) Чубенко Степан (23) Вакуленко Володимир письменник (9)
Топ коментарі
+6
Ось в даному випадку, вперше згідний с зелею.
показати весь коментар
01.10.2025 14:03 Відповісти
+6
Первый раз за Андрея лайк поставил Янелоху.
показати весь коментар
01.10.2025 14:05 Відповісти
+2
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Ось і справедливість. Подавали на Ірину Фаріон і Парубія, а призначили Парубію. Хоча внесок у державну справу відродження мови, боротьби за самоідентичність і незалежність, який зробила Ірина Фаріон просто безцінний. Влада боялась і боїться справжніх патріотів. Ганьба!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
01.10.2025 14:12 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 14:05 Відповісти
Звання "Героя України ", та Орден "За прикриту сраку Зеленського!" і безкоштовна путівка в .....🤭
показати весь коментар
01.10.2025 14:22 Відповісти
🫡🇺🇦
показати весь коментар
01.10.2025 14:08 Відповісти
19 лютого 2010 року Фаріон зайшла до дитячого садка і почала ображати малих діточок з іменами
які їй не сподобались. Просто дивно як тоді батьки не спіймали і не начистили за це морду, але ось такі як ти вважають що глузування з українських дітей достойне орденів і звань.
показати весь коментар
01.10.2025 15:03 Відповісти
хоч іноді якесь правильне рішення
показати весь коментар
01.10.2025 14:46 Відповісти
Доречі поясніть чому справу про вбивство Парубія засекретили?
показати весь коментар
01.10.2025 15:06 Відповісти
Хоч щось правельно зробив.
показати весь коментар
01.10.2025 15:09 Відповісти
 
 