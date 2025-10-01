Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку, - укази

Сьогодні, 1 жовтня 2025 року, президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України (посмертно) ще чотирьом українцям: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку.

Про це глава держави повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідні укази вже опубліковано на сайті Офісу Президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" АФАНАСЬЄВУ Геннадію Сергійовичу - старшому солдату (посмертно)", - йдеться в указі № 741/2025.

"За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ВАКУЛЕНКУ Володимиру Володимировичу - письменнику, перекладачу, громадському діячеві (посмертно)", - йдеться в указі № 740/2025.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівська облрада просить Зеленського присвоїти звання Героя України Фаріон і Парубію

"За визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави ПАРУБІЮ Андрію Володимировичу - народному депутату України (посмертно)", - йдеться в указі № 739/2025.

"За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЧУБЕНКУ Степану Вікторовичу - громадському активісту (посмертно)", - йдеться в указі № 738/2025.