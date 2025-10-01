РУС
Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) Парубию, Афанасьеву, Чубенко и Вакуленко, - указы

Герой Украины

Сегодня, 1 октября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины (посмертно) еще четырем украинцам: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.

Об этом глава государства сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующие указы уже опубликованы на сайте Офиса Президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Афанасьеву Геннадию Сергеевичу- старшему солдату (посмертно)", - говорится в указе № 741/2025.

"За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ВАКУЛЕНКО Владимиру Владимировичу - писателю, переводчику, общественному деятелю (посмертно)", - говорится в указе № 740/2025.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский облсовет просит Зеленского присвоить звание Героя Украины Фарион и Парубию

"За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена Государства ПАРУБИЮ Андрею Владимировичу - народному депутату Украины (посмертно)", - говорится в указе № 739/2025.

"За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЧУБЕНКО Степану Викторовичу - общественному активисту (посмертно)", - говорится в указе № 738/2025.

Герой Украины (490) Парубий Андрей (2094) Афанасьев Геннадий (122) Чубенко Cтепан (27) Вакуленко Владимир (8)
+6
Ось в даному випадку, вперше згідний с зелею.
01.10.2025 14:03 Ответить
+6
Первый раз за Андрея лайк поставил Янелоху.
01.10.2025 14:05 Ответить
+2
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Ось і справедливість. Подавали на Ірину Фаріон і Парубія, а призначили Парубію. Хоча внесок у державну справу відродження мови, боротьби за самоідентичність і незалежність, який зробила Ірина Фаріон просто безцінний. Влада боялась і боїться справжніх патріотів. Ганьба!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
01.10.2025 14:12 Ответить
01.10.2025 14:05 Ответить
Звання "Героя України ", та Орден "За прикриту сраку Зеленського!" і безкоштовна путівка в .....🤭
01.10.2025 14:22 Ответить
🫡🇺🇦
01.10.2025 14:08 Ответить
19 лютого 2010 року Фаріон зайшла до дитячого садка і почала ображати малих діточок з іменами
які їй не сподобались. Просто дивно як тоді батьки не спіймали і не начистили за це морду, але ось такі як ти вважають що глузування з українських дітей достойне орденів і звань.
01.10.2025 15:03 Ответить
хоч іноді якесь правильне рішення
01.10.2025 14:46 Ответить
Доречі поясніть чому справу про вбивство Парубія засекретили?
01.10.2025 15:06 Ответить
Хоч щось правельно зробив.
01.10.2025 15:09 Ответить
 
 