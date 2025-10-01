Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) Парубию, Афанасьеву, Чубенко и Вакуленко, - указы
Сегодня, 1 октября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины (посмертно) еще четырем украинцам: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.
Об этом глава государства сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующие указы уже опубликованы на сайте Офиса Президента.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Афанасьеву Геннадию Сергеевичу- старшему солдату (посмертно)", - говорится в указе № 741/2025.
"За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ВАКУЛЕНКО Владимиру Владимировичу - писателю, переводчику, общественному деятелю (посмертно)", - говорится в указе № 740/2025.
"За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена Государства ПАРУБИЮ Андрею Владимировичу - народному депутату Украины (посмертно)", - говорится в указе № 739/2025.
"За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЧУБЕНКО Степану Викторовичу - общественному активисту (посмертно)", - говорится в указе № 738/2025.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
які їй не сподобались. Просто дивно як тоді батьки не спіймали і не начистили за це морду, але ось такі як ти вважають що глузування з українських дітей достойне орденів і звань.