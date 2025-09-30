РУС
Новости Присвоение звания Герой Украины
497 24

Львовский облсовет просит Зеленского присвоить звание Героя Украины Фарион и Парубию

Львовский облсовет

Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание Героя Украины (посмертно) ученому и политику Ирине Фарион и бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Об этом сообщила пресс-служба облсовета, передает Цензор.НЕТ.

В обращении отмечается, что Ирина Фарион, которая трагически погибла 19 июля 2024 года, более 20 лет последовательно отстаивала государственный язык, боролась против смосковщины и защищала украинскую идентичность, что способствовало укреплению национальной безопасности.

Относительно Андрея Парубия, который погиб 30 августа 2025 года, депутаты подчеркнули его вклад как многолетнего народного депутата, Председателя Верховной Рады в 2016-2019 годах, активного участника Революции Достоинства и основателя Самообороны Майдана. В документе отмечается, что он посвятил жизнь борьбе за независимость и демократическое развитие Украины.

Герой Украины (489) Львов (4643) Парубий Андрей (2092) Фарион Ирина (390) Львовская область (3026) Львовский район (104)
Топ комментарии
+12
Що такого геройского робила геройчиня Фаріон?
30.09.2025 15:40 Ответить
+8
Президентк скоріше кошовому присвоїть героя ніж Парубію з Фаріон
30.09.2025 15:38 Ответить
+6
- ледь не запізнилась ...
30.09.2025 15:45 Ответить
Президентк скоріше кошовому присвоїть героя ніж Парубію з Фаріон
30.09.2025 15:38 Ответить
Андрій Парубій своїм звитяжним життям показав, що він - Герой України!

а фаріон дати медаль "За заслуги" по хейтингу російськомовних Українських Воїнів

.
30.09.2025 15:55 Ответить
круто по товпойопці на солов'їній !!!

молодці Вояки !

.
30.09.2025 16:21 Ответить
Парубію можна присвоїти звання "Герой України", бо він підпадає під всі критерії статуту цього звання.
Але за що присвоювати звання "Герой України" покійній Ірині Фаріон? Вступила в ряди КПРС з кар'єрною метою під кінець існування цієї партії, коли всі притомні люди вже виходили з неї. Була провідним членом ВО "Свобода", партії, створеної жидівськими олігархами для дискредитації ідеології українського націоналізму і політичних сил, які базувалися на цій ідеології( насправді прихованих холуїв жидівського капіталу) в боротьбі за владу в Україні. Своїми провокативними регулярними заявами в дусі радикального екстремізму намагалася створити враження у більшості громадян України про непривабливість
ідей українського націоналізму, що незмінно приводило до поразок останніх на всіх виборах. Так за що нагороджувати Ірину Фаріон? Може спеціально для неї встановити звання "герой-провокатор"?
30.09.2025 16:13 Ответить
Згідний
30.09.2025 16:19 Ответить
А якже єрмак і татаров з абдристовичем, уже увіковічені зеленським, чи ще живі?
30.09.2025 15:39 Ответить
Що такого геройского робила геройчиня Фаріон?
30.09.2025 15:40 Ответить
фаріон вступила в кпрс за рік до заборони, що б розвалити кпрс!
не достатньо?
30.09.2025 15:43 Ответить
- ледь не запізнилась ...
30.09.2025 15:45 Ответить
Що такого героїчного робила Голда Меїр для єврейської нації?

якщо вилупок не розуміє в свідомому віці то вже не зрозуміє ніколи
30.09.2025 15:44 Ответить
голда меїр герой україни?
теж викладала українську у політехнічному універі?
30.09.2025 15:51 Ответить
порівняв Голду з .....

.
30.09.2025 15:56 Ответить
Кацапе, у тебе правильний нік. Та і взагалі, що ти тут робиш? Тут воткі нєт.
30.09.2025 15:46 Ответить
мала сміливість ставити власну українську ідентичність вище нав'язаної російської, у себе вдома в Україні

знаєш таких українських класиків Лесю Українку чи Тараса Шевченка ? то вони робили те ж саме за часів російської імперії
30.09.2025 16:16 Ответить
Москалику, тебе продало слово "Леші".
30.09.2025 15:52 Ответить
Львівська спочатку нехай запитає сімю Парубія,а чи згодні вони на зірку від антимайданівця Герою Майдану А.Парубію.
30.09.2025 15:48 Ответить
Героя України не ЗЄля дає, а український народ !

пора вже нарешті розрізняти державні нагороди і ЗЄліну "лічную шерсть"

.
30.09.2025 15:58 Ответить
Народ до видачі зірок не має відношення.
Та,хоча би запитали сімю,перш ніж "депутати Львівської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України... колишньому Голові Верховної Ради Андрію Парубію".
30.09.2025 16:10 Ответить
нагадаю пану !

нагорода - Державна, а ЗЄля - врємєнний зітцпрєдсєдатєль на Банковій

.
30.09.2025 16:23 Ответить
Львівська область і Львів зокрема є центром фантастичних за масштабами розкрадань з бюджету України. Львівська митниця - це те місце, де втрачено 5-7 повних військових бюджетів, і це лише на митниці.
Тому говорити про те, що Львів є у чомусь героєм, можна лише в тому сенсі, що він - герой насамперед у фантастичних розкраданнях бюджету України на львівській митниці. Будь-який народний депутат у Львові чудово знає ці схеми, і обидва згадані в новині діячі жодного разу не вийшли на трибуну та не попросили викрити, звільнити, посадити до в'язниці тих 20-30 митників Львова, які здійснюють фантастичні розкрадання з бюджету України й призвели до того, що в бюджеті України немає грошей на оборону від нападу орків.
30.09.2025 16:06 Ответить
Риба гниє з голови: якщо в центрі отаборились шкідники-квартальщики,то і на окраїни своїх порозсталяли: не місцеве населення призначає людей на митницю,та і київський бізнес розганяє місцевий і прибирає ринок до своїх рук,попри війну,якщо хто не знає.
30.09.2025 16:16 Ответить
Місцеве населення все знає , але мовчить !
Бо багато хто з них , в цьому , бере участь ..
30.09.2025 16:25 Ответить
 
 