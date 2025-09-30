Львовский облсовет просит Зеленского присвоить звание Героя Украины Фарион и Парубию

Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание Героя Украины (посмертно) ученому и политику Ирине Фарион и бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Об этом сообщила пресс-служба облсовета, передает Цензор.НЕТ.

В обращении отмечается, что Ирина Фарион, которая трагически погибла 19 июля 2024 года, более 20 лет последовательно отстаивала государственный язык, боролась против смосковщины и защищала украинскую идентичность, что способствовало укреплению национальной безопасности.

Относительно Андрея Парубия, который погиб 30 августа 2025 года, депутаты подчеркнули его вклад как многолетнего народного депутата, Председателя Верховной Рады в 2016-2019 годах, активного участника Революции Достоинства и основателя Самообороны Майдана. В документе отмечается, что он посвятил жизнь борьбе за независимость и демократическое развитие Украины.

