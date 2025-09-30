Львовский облсовет просит Зеленского присвоить звание Героя Украины Фарион и Парубию
Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание Героя Украины (посмертно) ученому и политику Ирине Фарион и бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию.
Об этом сообщила пресс-служба облсовета, передает Цензор.НЕТ.
В обращении отмечается, что Ирина Фарион, которая трагически погибла 19 июля 2024 года, более 20 лет последовательно отстаивала государственный язык, боролась против смосковщины и защищала украинскую идентичность, что способствовало укреплению национальной безопасности.
Относительно Андрея Парубия, который погиб 30 августа 2025 года, депутаты подчеркнули его вклад как многолетнего народного депутата, Председателя Верховной Рады в 2016-2019 годах, активного участника Революции Достоинства и основателя Самообороны Майдана. В документе отмечается, что он посвятил жизнь борьбе за независимость и демократическое развитие Украины.
а фаріон дати медаль "За заслуги" по хейтингу російськомовних Українських Воїнів
.
і ще -
Воїни відповіли Фаріон на закиди про російськомовних бійців ЗСУ: "Кончена довбо#обка. На солов'їній". ВIДЕОУкраїнські захисники прокоментували заяви екснардепки Ірини Фаріон, яка заявила, що не вважає російськомовних воїнів ЗСУ українцями.07.11.23
молодці Вояки !
.
Але за що присвоювати звання "Герой України" покійній Ірині Фаріон? Вступила в ряди КПРС з кар'єрною метою під кінець існування цієї партії, коли всі притомні люди вже виходили з неї. Була провідним членом ВО "Свобода", партії, створеної жидівськими олігархами для дискредитації ідеології українського націоналізму і політичних сил, які базувалися на цій ідеології( насправді прихованих холуїв жидівського капіталу) в боротьбі за владу в Україні. Своїми провокативними регулярними заявами в дусі радикального екстремізму намагалася створити враження у більшості громадян України про непривабливість
ідей українського націоналізму, що незмінно приводило до поразок останніх на всіх виборах. Так за що нагороджувати Ірину Фаріон? Може спеціально для неї встановити звання "герой-провокатор"?
не достатньо?
якщо вилупок не розуміє в свідомому віці то вже не зрозуміє ніколи
теж викладала українську у політехнічному універі?
.
знаєш таких українських класиків Лесю Українку чи Тараса Шевченка ? то вони робили те ж саме за часів російської імперії
пора вже нарешті розрізняти державні нагороди і ЗЄліну "лічную шерсть"
.
Та,хоча би запитали сімю,перш ніж "депутати Львівської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України... колишньому Голові Верховної Ради Андрію Парубію".
нагорода - Державна, а ЗЄля - врємєнний зітцпрєдсєдатєль на Банковій
.
Тому говорити про те, що Львів є у чомусь героєм, можна лише в тому сенсі, що він - герой насамперед у фантастичних розкраданнях бюджету України на львівській митниці. Будь-який народний депутат у Львові чудово знає ці схеми, і обидва згадані в новині діячі жодного разу не вийшли на трибуну та не попросили викрити, звільнити, посадити до в'язниці тих 20-30 митників Львова, які здійснюють фантастичні розкрадання з бюджету України й призвели до того, що в бюджеті України немає грошей на оборону від нападу орків.
Бо багато хто з них , в цьому , бере участь ..