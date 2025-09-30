Львівська облрада просить Зеленського присвоїти звання Героя України Фаріон і Парубію

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) науковиці та політикині Ірині Фаріон і колишньому Голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Про це повідомила пресслужба облради, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні зазначається, що Ірина Фаріон, яка трагічно загинула 19 липня 2024 року, понад 20 років послідовно відстоювала державну мову, боролася проти змосковщення та захищала українську ідентичність, що сприяло укріпленню національної безпеки.

Щодо Андрія Парубія, який загинув 30 серпня 2025 року, депутати підкреслили його внесок як багаторічного народного депутата, Голови Верховної Ради у 2016-2019 роках, активного учасника Революції Гідності та засновника Самооборони Майдану. У документі наголошується, що він присвятив життя боротьбі за незалежність і демократичний розвиток України.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!