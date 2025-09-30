УКР
Новини Присвоєння звання Герой України
Львівська облрада просить Зеленського присвоїти звання Героя України Фаріон і Парубію

Львівська облрада

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) науковиці та політикині Ірині Фаріон і колишньому Голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Про це повідомила пресслужба облради, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні зазначається, що Ірина Фаріон, яка трагічно загинула 19 липня 2024 року, понад 20 років послідовно відстоювала державну мову, боролася проти змосковщення та захищала українську ідентичність, що сприяло укріпленню національної безпеки.

Щодо Андрія Парубія, який загинув 30 серпня 2025 року, депутати підкреслили його внесок як багаторічного народного депутата, Голови Верховної Ради у 2016-2019 роках, активного учасника Революції Гідності та засновника Самооборони Майдану. У документі наголошується, що він присвятив життя боротьбі за незалежність і демократичний розвиток України.

Герой України (347) Львів (3153) Парубій Андрій (1342) Фаріон Ірина (119) Львівська область (2567) Львівський район (118)
Топ коментарі
+8
Що такого геройского робила геройчиня Фаріон?
30.09.2025 15:40
+5
Президентк скоріше кошовому присвоїть героя ніж Парубію з Фаріон
30.09.2025 15:38
+3
- ледь не запізнилась ...
30.09.2025 15:45
Сортувати:
Президентк скоріше кошовому присвоїть героя ніж Парубію з Фаріон
30.09.2025 15:38
Андрій Парубій своїм звитяжним життям показав, що він - Герой України!

а фаріон дати медаль "За заслуги" по хейтингу російськомовних Українських Воїнів

.
30.09.2025 15:55
Парубію можна присвоїти звання "Герой України", бо він підпадає під всі критерії статуту цього звання.
Але за що присвоювати звання "Герой України" покійній Ірині Фаріон? Вступила в ряди КПРС з кар'єрною метою під кінець існування цієї партії, коли всі притомні люди вже виходили з неї. Була провідним членом ВО "Свобода", партії, створеної жидівськими олігархами для дискредитації ідеології українського націоналізму і політичних сил, які базувалися на цій ідеології( насправді прихованих холуїв жидівського капіталу) в боротьбі за владу в Україні. Своїми провокативними регулярними заявами в дусі радикального екстремізму намагалася створити враження у більшості громадян України про непривабливість
ідей українського націоналізму, що незмінно приводило до поразок останніх на всіх виборах. Так за що нагороджувати Ірину Фаріон? Може спеціально для неї встановити звання "герой-провокатор"?
30.09.2025 16:13
А якже єрмак і татаров з абдристовичем, уже увіковічені зеленським, чи ще живі?
30.09.2025 15:39
Що такого геройского робила геройчиня Фаріон?
30.09.2025 15:40
фаріон вступила в кпрс за рік до заборони, що б розвалити кпрс!
не достатньо?
30.09.2025 15:43
- ледь не запізнилась ...
30.09.2025 15:45
Що такого героїчного робила Голда Меїр для єврейської нації?

якщо вилупок не розуміє в свідомому віці то вже не зрозуміє ніколи
30.09.2025 15:44
голда меїр герой україни?
теж викладала українську у політехнічному універі?
30.09.2025 15:51
порівняв Голду з .....

.
30.09.2025 15:56
Кацапе, у тебе правильний нік. Та і взагалі, що ти тут робиш? Тут воткі нєт.
30.09.2025 15:46
Москалику, тебе продало слово "Леші".
30.09.2025 15:52
Львівська спочатку нехай запитає сімю Парубія,а чи згодні вони на зірку від антимайданівця Герою Майдану А.Парубію.
30.09.2025 15:48
Героя України не ЗЄля дає, а український народ !

пора вже нарешті розрізняти державні нагороди і ЗЄліну "лічную шерсть"

.
30.09.2025 15:58
Народ до видачі зірок не має відношення.
Та,хоча би запитали сімю,перш ніж "депутати Львівської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України... колишньому Голові Верховної Ради Андрію Парубію".
30.09.2025 16:10
Львівська область і Львів зокрема є центром фантастичних за масштабами розкрадань з бюджету України. Львівська митниця - це те місце, де втрачено 5-7 повних військових бюджетів, і це лише на митниці.
Тому говорити про те, що Львів є у чомусь героєм, можна лише в тому сенсі, що він - герой насамперед у фантастичних розкраданнях бюджету України на львівській митниці. Будь-який народний депутат у Львові чудово знає ці схеми, і обидва згадані в новині діячі жодного разу не вийшли на трибуну та не попросили викрити, звільнити, посадити до в'язниці тих 20-30 митників Львова, які здійснюють фантастичні розкрадання з бюджету України й призвели до того, що в бюджеті України немає грошей на оборону від нападу орків.
30.09.2025 16:06
 
 