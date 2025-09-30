Львівська облрада просить Зеленського присвоїти звання Героя України Фаріон і Парубію
Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) науковиці та політикині Ірині Фаріон і колишньому Голові Верховної Ради Андрію Парубію.
Про це повідомила пресслужба облради, передає Цензор.НЕТ.
У зверненні зазначається, що Ірина Фаріон, яка трагічно загинула 19 липня 2024 року, понад 20 років послідовно відстоювала державну мову, боролася проти змосковщення та захищала українську ідентичність, що сприяло укріпленню національної безпеки.
Щодо Андрія Парубія, який загинув 30 серпня 2025 року, депутати підкреслили його внесок як багаторічного народного депутата, Голови Верховної Ради у 2016-2019 роках, активного учасника Революції Гідності та засновника Самооборони Майдану. У документі наголошується, що він присвятив життя боротьбі за незалежність і демократичний розвиток України.
а фаріон дати медаль "За заслуги" по хейтингу російськомовних Українських Воїнів
.
і ще -
Воїни відповіли Фаріон на закиди про російськомовних бійців ЗСУ: "Кончена довбо#обка. На солов'їній". ВIДЕОУкраїнські захисники прокоментували заяви екснардепки Ірини Фаріон, яка заявила, що не вважає російськомовних воїнів ЗСУ українцями.07.11.23
Але за що присвоювати звання "Герой України" покійній Ірині Фаріон? Вступила в ряди КПРС з кар'єрною метою під кінець існування цієї партії, коли всі притомні люди вже виходили з неї. Була провідним членом ВО "Свобода", партії, створеної жидівськими олігархами для дискредитації ідеології українського націоналізму і політичних сил, які базувалися на цій ідеології( насправді прихованих холуїв жидівського капіталу) в боротьбі за владу в Україні. Своїми провокативними регулярними заявами в дусі радикального екстремізму намагалася створити враження у більшості громадян України про непривабливість
ідей українського націоналізму, що незмінно приводило до поразок останніх на всіх виборах. Так за що нагороджувати Ірину Фаріон? Може спеціально для неї встановити звання "герой-провокатор"?
не достатньо?
якщо вилупок не розуміє в свідомому віці то вже не зрозуміє ніколи
теж викладала українську у політехнічному універі?
.
пора вже нарешті розрізняти державні нагороди і ЗЄліну "лічную шерсть"
.
Та,хоча би запитали сімю,перш ніж "депутати Львівської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України... колишньому Голові Верховної Ради Андрію Парубію".
Тому говорити про те, що Львів є у чомусь героєм, можна лише в тому сенсі, що він - герой насамперед у фантастичних розкраданнях бюджету України на львівській митниці. Будь-який народний депутат у Львові чудово знає ці схеми, і обидва згадані в новині діячі жодного разу не вийшли на трибуну та не попросили викрити, звільнити, посадити до в'язниці тих 20-30 митників Львова, які здійснюють фантастичні розкрадання з бюджету України й призвели до того, що в бюджеті України немає грошей на оборону від нападу орків.