За Парубієм давно стежили, - батько вбитого політика

Невідомі стежили за політиком та нардепом Андрієм Парубієм задовго до його вбивства.

Про це батько загиблого Володимир Парубій розповів в інтерв'ю "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, що це російська ФСБ, але досі не маю сумніву: до цього вбивства, до його підготовки були причетні люди і в Україні. Не знаю, хто. Але те, що були ті, які знали, де він ходить, що він робить і як… Тобто давно стежили за ним, ясно. І не тільки тому, що Путін видав той "вирок". Там був не лише Андрій, ще декілька людей", - зазначив він.

За словами батька ексголови ВР, він попереджав сина, щоб той був обережним, втім політику було соромно боятися.

"Ніколи не боявся. Це вроджене - віра у свої сили й безстрашність", - зауважив пан Володимир.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

