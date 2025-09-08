За Парубием давно следили, - отец убитого политика

Фото: Володимир Парубій / скриншот з відео

Неизвестные следили за политиком и нардепом Андреем Парубием задолго до его убийства.

Об этом отец погибшего Владимир Парубий рассказал в интервью "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, это российская ФСБ, но до сих пор не сомневаюсь: к этому убийству, к его подготовке были причастны люди и в Украине. Не знаю, кто. Но то, что были те, которые знали, где он ходит, что он делает и как... То есть давно следили за ним, ясно. И не только потому, что Путин выдал тот "приговор". Там был не только Андрей, еще несколько человек", - отметил он.

По словам отца экс-главы ВР, он предупреждал сына, чтобы тот был осторожным, впрочем политику было стыдно бояться.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ еще до исчезновения сына на фронте, - СМИ. ВИДЕО

"Никогда не боялся. Это врожденное - вера в свои силы и бесстрашие", - отметил Владимир.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Читайте также: Убийца Парубия не воспитывал сына, а когда тот ушел на войну - поссорился с ним, - экс-жена