РУС
3 748

Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ еще до исчезновения сына на фронте, - СМИ. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников оправдывал действия страны-агрессора России еще до того, как его сын пропал без вести на фронте, защищая Украину.

Об этом говорится в расследовании "Телевидение Торонто", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы исследовали публичные и открытые проявления в соцсетях вероятного убийцы Андрея Парубия. Нашли его появление в чат-рулетках российских блогеров, идентифицировали его телеграм-аккаунт и раскопали его старую страницу вКонтакте. И хотя в суде подозреваемый Сцельников объясняет свое преступление желанием через дальнейший обмен попасть в Россию и найти тело сына, мы выяснили, что он давно ненавидел украинскую власть и поддерживал Россию еще до того, как его сын, Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг", погиб, защищая Украину", - рассказали журналисты.

Оправдание преступлений РФ

Журналисты нашли видео за ноябрь 2022 года, на котором Сцельников разговаривал с российским блогером. Последний обвинил Украину в ударе по Краматорскому вокзалу, вследствие которого погиб 61 человек.

Сцельников в разговоре поддержал фейк российской пропаганды.

"То, что вы говорите правду, я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Это логично, вероятнее всего это была наша ракета", - заявил Сцельников.

В этом же разговоре мужчина поддержал еще один фейк российской пропаганды - о том, что убийства мирных жителей в Буче в начале полномасштабного вторжения были инсценированы и выразил сомнение, что к этим преступлениям причастны российские военные.

Читал пророссийские каналы

"Телевидение Торонто" утверждает, что нашло страницу Сцельникова в телеграм, с которой тот читал пророссийские каналы. Мужчина писал под ником "Коля Скворцов".

В комментариях он восхищался диктатором Иосифом Сталиным, которого противопоставлял "преступной украинской власти", выступал против Революции Достоинства, называл "героем" подозреваемого в убийстве проукраинского активиста из Одессы Демьяна Ганула.

расследование
Фото: Телевидение Торонто
Фото: Телевидение Торонто
Фото: Телевидение Торонто
Фото: Телевидение Торонто
Фото: Телевидение Торонто

"В контексте Майдана Сцельников в чатах несколько раз упоминал с агрессией Андрея Парубия и других украинских политиков", - рассказывают журналисты.

"Он не просто ругал Украину в телеграм-чатах, но и активно пытался выйти на связь с россиянами. Он сидел в российском телеграм-канале "Вова из Львова", который ведет россиянин", - говорится в расследовании "Телевидение Торонто".

Хотел сбежать из Украины

Кроме этого, Сцельников хотел сбежать из Украины. Мужчина интересовался в пророссийских чатах, можно ли использовать факт исчезновения его сына на войне, чтобы уехать из Украины.

расследование
Фото: Телевидение Торонто

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Автор: 

Парубий Андрей (2084) расследование (3068) убийство (6584)
Топ комментарии
+25
Зрадив сім'ю, зрадив загиблого сина, зрадив Україну та вбив Парубія.
Що з цією потворою робити?
07.09.2025 22:42 Ответить
+19
Подивився це розслідування вчора. Ця істота - абсолютний ватний виродок, який тепер бреше і прикривається смертю свого сина
07.09.2025 22:48 Ответить
+12
Знайомі наративи... В кожній темі про мобілізацію всілякі NN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus таке строчать.
07.09.2025 22:51 Ответить
хто б сумнівався...
07.09.2025 22:40 Ответить
нижче у коментах є ті, хто сумнівається
07.09.2025 23:04 Ответить
це не дивно. Конспірологів і конспірологінь у нас повно. А адепти рускава міра зараз україномовні, і працюють тонкіше, бо часи ольгіно, коли на Цензорі можно було безкарно нахлобучувати какошнік і кидатись матрьошками, минули безповоротньо.
07.09.2025 23:14 Ответить
так то воно так
показать весь комментарий
як це наодинці? у нього були професійни інструктори з фсб.
07.09.2025 23:57 Ответить
Зрадив сім'ю, зрадив загиблого сина, зрадив Україну та вбив Парубія.
Що з цією потворою робити?
07.09.2025 22:42 Ответить
Знищити потрібно цю потвору за такий страшний злочин ,
який він скоїв разом із фсбшниками рф 😡
07.09.2025 22:57 Ответить
він скоїв злочин наруги над памятью власного сина !
спекулював його смертю, виправдовуючи свій злочин - вбивство Парубія.

нелюдь !!
за таке треба живцем закопувати !!!

.
08.09.2025 01:39 Ответить
Згідно теперешньої традиції обміняти на волоцюгу з українським паспортом якого піймали на грабежі та засудили на Кацапстані.
07.09.2025 23:36 Ответить
Пусть сидит на пожизненном и гниёт в тюрьме. И конечно никакого обмена.
08.09.2025 00:39 Ответить
Подивився це розслідування вчора. Ця істота - абсолютний ватний виродок, який тепер бреше і прикривається смертю свого сина
07.09.2025 22:48 Ответить
Знайомі наративи... В кожній темі про мобілізацію всілякі NN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus таке строчать.
07.09.2025 22:51 Ответить
ти можеш аргументами розбити ці висери. вперед.
07.09.2025 23:15 Ответить
Зверніться до психотерапевта, бо паранойя з'їсть вашу психіку і нервову систему. Не "Маргіус", а Магірус - нік хоч нормально напишіть. Магірус учасник бойових дій і має однойменний військовий канал на Ютубі - Antiterror128 (magirus1359) - можете зайти і подивитися. А взагалі всім перелічених вами тупо чхати на ваші підозри і на вас. А тему мобілізації обговорювати не можна? Чи у вас комплекс якийсь? Свавілля під час мобілізації обговорює навіть Поярков і всі поважаючи себе справжні журналісти. Може для вас вже і Поярков ворог, організатор автомайдану. Я ж ще раз кажу: зверніться за медичною допомогою. Бо буде пізно
07.09.2025 23:29 Ответить
Ти ідіот? Варто лиш відкрити кордони і зробити всім українцям оголошення: або на фронт, або здаєш паспорт і нахрін з країни. Результат тебе дуже здивує. Та що там казати, ти ж сам будеш на кордоні в числі перших.
07.09.2025 23:35 Ответить
Порохобандерівець, доречі, і твій нік забув дописати. То я вже поправлю.Ти також у тому списку.
07.09.2025 23:40 Ответить
Та похрін на ваші списки. Зазвичай такі затяті незламні патрійоти, як ви, в разі чого першими ж і тікають.
07.09.2025 23:42 Ответить
Ось я так і тікаю. З українським прапорцем. Але ж ти в Україні, але з британським. Так, клоуне?
07.09.2025 23:46 Ответить
Так. Я в Україні з британським. Мрію туди потрапити. Далі що?
07.09.2025 23:48 Ответить
Мрій. Я там був. Хороша країна. Але не для таких хитросраких як ти.
08.09.2025 00:03 Ответить
Очень интересно. А если везде халява закончится, куда и как ты поедешь? Надеешься жить в картонной коробке в обнимку с мусорником? Ну так это до первой проезжающей мимо полицейской машины.
Вот например этот ватный убийца 53 лет, что ему бы в той же Англии светило бы, даже если бы выдали ему пару фунтов халявы? Ну может здоровья хватило бы на пару лет работы на стройке, что дальше, в писюны дуть? Так ему ж не 18 лет даже если бы на него спрос был бы.
08.09.2025 00:55 Ответить
Ти ж розумієш шо і тебе можна назвати "Коля Скворцов" і нафотошопити такі пости!
Тексти доречі стандартні пропагандонські яких тисячі.
08.09.2025 00:32 Ответить
І це є головним доказом?
07.09.2025 22:52 Ответить
это косвенные доказательства
07.09.2025 22:54 Ответить
Цк взагалі не доказ.

Наприклад, ЗЄ до 2019 робив те ж саме.
07.09.2025 23:14 Ответить
а цього мало?
07.09.2025 22:55 Ответить
Та таких по грмвні відро.
І жоден з них не вбивав Парубія.

Де докази того, що саме цей поц вбивця Парубія?
07.09.2025 23:13 Ответить
ой, всьо. у ріфмайстра спитай де.
07.09.2025 23:16 Ответить
Так і я ж саме про це.
07.09.2025 23:23 Ответить
якщо в коментарях не подолярня працює, то страшно жити з такими в одному місті. їм показали скріни незрозуміло кого, і в принципі нічого там кримінального нема, а ці додіки вже готові людину повісити без суда і слідства.
07.09.2025 23:26 Ответить
В коментах "патрійоти": скрін показали хз з чим - розстріляти! Крапка. А взагалі так, щось розумних людей меншає в країні...
07.09.2025 23:32 Ответить
Бо більшість "мислить" емоціями і шлунком. Саме тому ми тепер там де ми є.

Скажімо так, цього ватного підара можна і повісити. Краще було б їх всіх перевішати.
Але до чого тут правосуддя та вбивство Парубія?
07.09.2025 23:38 Ответить
якби кордони були відкриті, більшість з цих ватоголових виїхала б. цей теж писав, що хотів би виїхати. а смертної кари у нас нема, бо корупція і беззаконня, і вішали б не тих..
07.09.2025 23:43 Ответить
Смертної кари у нас, як і в багатьох інших країнах, нема з зовсім іншої причини. 😁

Але це до справи не має ніякого стосунку.
07.09.2025 23:46 Ответить
У слідчих.
07.09.2025 23:16 Ответить
Ти певен?
Бо покищо, крім якоїсь повної ***** та зізнання нічого, що б доводило його причетність не було.

А це дуже не схоже на триумфальних блогерів СБУ та МВС.

Навіть абсолютно трешової експертизи ходи, як у справі Шеремета, нема.

Є якийсь дядько, є його слова. І більше *****.
07.09.2025 23:21 Ответить
Існують методи дізнання, які передбачають похвилинне вивчення дій і місця перебування підозрюваного, які він не міг забути, зважаючи на "свіжість" злочину. Наразі у просторі безліч камер, відео з яких підтвердить алібі підозрюваного. Якщо не вбивав, то де перебував у час вбивства ??? Яка причина миттєвого виїзду зі Львова на Хмельниччину тощо ???
07.09.2025 23:43 Ответить
От це ти зарпз все про тих людей, які вже 6 років бездарно фальсифікують справи?
07.09.2025 23:47 Ответить
Не потрібно нічого таким людям доказувати. Мовляв, скрізь тільки зрада. Вони осідлали коня(коняку) недовіри суспільства до владних структур та штрикають її де можна і ні. Піпл хаває. Російські куратори в акує ,,ат васторга,, Всілякі СидоренкоВі кують бабло на дописах.
07.09.2025 23:55 Ответить
Ти наче з дуба впав. В українських слідчих коли треба всі камери раптом, як по команді, перестають працювати. Або інші причини з"являються. Скільки років розслідують, наприклад, справи Майдану? А це ж центр столиці, завішаний сотнями камер. І? Багато вони допомогли?
07.09.2025 23:55 Ответить
Ну от . З першого ж разу , як тільки я побачив його єпло в суді і послухав те що він меле , в мене відпали всі , навіть найменші сумніви , що до того - хто замовив і хто вбив Андрія Парубія .
Тепер ще й це !
07.09.2025 22:53 Ответить
етнічний московит іншим бути і не міг ... наші біда що ми не змогли зробити як балтійські країни з ними
07.09.2025 22:58 Ответить
тільки залишається відкритим питання, чого цього підара ще до вбивства Андрія Парубія специ не прийняли та не відреагували на звернення народного депутата Парубія щодо надання фізичної охорони?
07.09.2025 22:59 Ответить
Були зайняті охороною зграї безцінних для нації Го@донів, Ваньок Баканових.

Роман Червінський стверджує, що підрозділ СБУ "Альфа" зараз охороняє Баканова.
Ванька з "кварталу", при якому в СБУ були працевлаштовані на високі посади зрадники України, заслужив охорону за податки українців, в Парубій ні.

.
08.09.2025 00:00 Ответить
Кацап мешкав у Львові в орендованій квартирі. А де основне місце реєстрації, народження, звідки цей бур"ян в Україну занесло??? Сусіди відгукуються про покидька позитивно, але зазначають, що був некомунікабельний. Скільки ще цієї кацапської наволочі псує повітря у нашій країні !!!
07.09.2025 23:00 Ответить
Та вся ця версія із мотивом "за смерть сина" не вартує і ломаного гроша.
Питання в іншому, якщо це липа - то який справжній мотив і хто замовник?
07.09.2025 23:00 Ответить
Яка "несподіванка"....тварина
..на жаль немає смертної кари....прикриватися загиблим рідним сином....паскуда прокацапська! Довічне! Без обміну!!
07.09.2025 23:01 Ответить
Слідство буксує,твердих доказів для суду немає,окрім того,що сам про себе сказав підозрюваний.
По Зінченку також перерили інтернет за 3роки назад,зламали профіль Гугл,його пошуки ,завантаження по самовдосконаленню,але що воно дало до доказів вини?
Хизуються тим,що ламають чужі профілі,а чи Гугл офіційно видає дані?
07.09.2025 23:01 Ответить
Досить розводити зебидло. Навіть їм вже дійшло, що це підстава. Де діли справжнього вбивцю? На мацкву чи вбили?
07.09.2025 23:02 Ответить
Та ніде не діли. Не знайшли.
07.09.2025 23:49 Ответить
"Сцельніков в чатах кілька разів згадував з агресією Андрія Парубія та інших українських політиків"

Лаяти політиків - це в Україні вже кримінальний злочин? сталін лікті гризе від заздрощів...
07.09.2025 23:14 Ответить
Адвокат сцєльнікова? Що ти захищаєш цю потвору аж зі штанів вистрибнуєш, чи тобі близькі його ідейні переконання?
08.09.2025 01:07 Ответить
А хіба і так не зрозуміло?
07.09.2025 23:20 Ответить
Те що він "ватнік" - зрозуміло. Але після ганебної справи Шеремета повинні бути залізобетонні докази. Бо ця переписка не доводить причетність до вбивства
07.09.2025 23:48 Ответить
Саме так.
07.09.2025 23:52 Ответить
Ця переписка взагалі нічого не доводить. Мабуть, не менше третини українців подібне можуть написати.
08.09.2025 00:00 Ответить
Я щось не пам'ятаю щоб речові докази у процесі слідства виставляли назагал. Або конкретно тобі особисто у приваті. І не потрібно паралелити зі справою Шеремета. Бо так до абсурду що завгодно привести можна.
08.09.2025 00:34 Ответить
справа фаріон. Зінченка так і не засудили до сьогодні
08.09.2025 01:26 Ответить
Родина давно відмежувалась від цього підора. Жінка його кинула ще у 2000-му, а син його на *** послав.
07.09.2025 23:55 Ответить
Кацап не цікавився живим сином протягом 27 років, і раптом після його загибелі зацікавився біологічними рештками, яки виявилися кацапчику невимовно рідними і дорогими. Слідчі розкопають правду.
08.09.2025 00:03 Ответить
Следствие ведут колобки....
08.09.2025 00:07 Ответить
Дивує що таких покидьків невідслідковує СБУ, невже їх так багато... Такий набір відвертих ненависницких висловлювань до України, суспільства і влади, і не привертає уваги... Якийсь пофігізм.
08.09.2025 00:15 Ответить
для того щоб виїхати з України в росію - не треба робити ніяких злочинів
сів на автобус і поїхав в Бєларусь, а звідти в росію

цей чувак гонить хурделицю, значить бреше, значить не хотів виїхати з України, а хотів скоїти злочин, значить його треба саджати

що тут неясного ?
08.09.2025 00:57 Ответить
повертайся в Україну, покажеш той автобус на Бєларусь. а-ха-ха
08.09.2025 01:29 Ответить
ПДРС=рига.сєпар і колаборант=куди тцк і сбу дивляться?
08.09.2025 01:12 Ответить
віддайте цього пдра ТОРНАДО
08.09.2025 01:14 Ответить
 
 