Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ еще до исчезновения сына на фронте, - СМИ. ВИДЕО
Подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников оправдывал действия страны-агрессора России еще до того, как его сын пропал без вести на фронте, защищая Украину.
Об этом говорится в расследовании "Телевидение Торонто", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы исследовали публичные и открытые проявления в соцсетях вероятного убийцы Андрея Парубия. Нашли его появление в чат-рулетках российских блогеров, идентифицировали его телеграм-аккаунт и раскопали его старую страницу вКонтакте. И хотя в суде подозреваемый Сцельников объясняет свое преступление желанием через дальнейший обмен попасть в Россию и найти тело сына, мы выяснили, что он давно ненавидел украинскую власть и поддерживал Россию еще до того, как его сын, Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг", погиб, защищая Украину", - рассказали журналисты.
Оправдание преступлений РФ
Журналисты нашли видео за ноябрь 2022 года, на котором Сцельников разговаривал с российским блогером. Последний обвинил Украину в ударе по Краматорскому вокзалу, вследствие которого погиб 61 человек.
Сцельников в разговоре поддержал фейк российской пропаганды.
"То, что вы говорите правду, я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Это логично, вероятнее всего это была наша ракета", - заявил Сцельников.
В этом же разговоре мужчина поддержал еще один фейк российской пропаганды - о том, что убийства мирных жителей в Буче в начале полномасштабного вторжения были инсценированы и выразил сомнение, что к этим преступлениям причастны российские военные.
Читал пророссийские каналы
"Телевидение Торонто" утверждает, что нашло страницу Сцельникова в телеграм, с которой тот читал пророссийские каналы. Мужчина писал под ником "Коля Скворцов".
В комментариях он восхищался диктатором Иосифом Сталиным, которого противопоставлял "преступной украинской власти", выступал против Революции Достоинства, называл "героем" подозреваемого в убийстве проукраинского активиста из Одессы Демьяна Ганула.
"В контексте Майдана Сцельников в чатах несколько раз упоминал с агрессией Андрея Парубия и других украинских политиков", - рассказывают журналисты.
"Он не просто ругал Украину в телеграм-чатах, но и активно пытался выйти на связь с россиянами. Он сидел в российском телеграм-канале "Вова из Львова", который ведет россиянин", - говорится в расследовании "Телевидение Торонто".
Хотел сбежать из Украины
Кроме этого, Сцельников хотел сбежать из Украины. Мужчина интересовался в пророссийских чатах, можно ли использовать факт исчезновения его сына на войне, чтобы уехать из Украины.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
проте є сумніви, що цей підар готував та вчинив вбивство наодинці
Що з цією потворою робити?
який він скоїв разом із фсбшниками рф 😡
спекулював його смертю, виправдовуючи свій злочин - вбивство Парубія.
нелюдь !!
за таке треба живцем закопувати !!!
Вот например этот ватный убийца 53 лет, что ему бы в той же Англии светило бы, даже если бы выдали ему пару фунтов халявы? Ну может здоровья хватило бы на пару лет работы на стройке, что дальше, в писюны дуть? Так ему ж не 18 лет даже если бы на него спрос был бы.
Тексти доречі стандартні пропагандонські яких тисячі.
Наприклад, ЗЄ до 2019 робив те ж саме.
І жоден з них не вбивав Парубія.
Де докази того, що саме цей поц вбивця Парубія?
Скажімо так, цього ватного підара можна і повісити. Краще було б їх всіх перевішати.
Але до чого тут правосуддя та вбивство Парубія?
Але це до справи не має ніякого стосунку.
Бо покищо, крім якоїсь повної ***** та зізнання нічого, що б доводило його причетність не було.
А це дуже не схоже на триумфальних блогерів СБУ та МВС.
Навіть абсолютно трешової експертизи ходи, як у справі Шеремета, нема.
Є якийсь дядько, є його слова. І більше *****.
Тепер ще й це !
Роман Червінський стверджує, що підрозділ СБУ "Альфа" зараз охороняє Баканова.
Ванька з "кварталу", при якому в СБУ були працевлаштовані на високі посади зрадники України, заслужив охорону за податки українців, в Парубій ні.
Питання в іншому, якщо це липа - то який справжній мотив і хто замовник?
..на жаль немає смертної кари....прикриватися загиблим рідним сином....паскуда прокацапська! Довічне! Без обміну!!
По Зінченку також перерили інтернет за 3роки назад,зламали профіль Гугл,його пошуки ,завантаження по самовдосконаленню,але що воно дало до доказів вини?
Хизуються тим,що ламають чужі профілі,а чи Гугл офіційно видає дані?
Лаяти політиків - це в Україні вже кримінальний злочин? сталін лікті гризе від заздрощів...
сів на автобус і поїхав в Бєларусь, а звідти в росію
цей чувак гонить хурделицю, значить бреше, значить не хотів виїхати з України, а хотів скоїти злочин, значить його треба саджати
що тут неясного ?