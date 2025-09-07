Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ еще до исчезновения сына на фронте, - СМИ. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников оправдывал действия страны-агрессора России еще до того, как его сын пропал без вести на фронте, защищая Украину.

Об этом говорится в расследовании "Телевидение Торонто", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы исследовали публичные и открытые проявления в соцсетях вероятного убийцы Андрея Парубия. Нашли его появление в чат-рулетках российских блогеров, идентифицировали его телеграм-аккаунт и раскопали его старую страницу вКонтакте. И хотя в суде подозреваемый Сцельников объясняет свое преступление желанием через дальнейший обмен попасть в Россию и найти тело сына, мы выяснили, что он давно ненавидел украинскую власть и поддерживал Россию еще до того, как его сын, Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг", погиб, защищая Украину", - рассказали журналисты.

Оправдание преступлений РФ

Журналисты нашли видео за ноябрь 2022 года, на котором Сцельников разговаривал с российским блогером. Последний обвинил Украину в ударе по Краматорскому вокзалу, вследствие которого погиб 61 человек.

Сцельников в разговоре поддержал фейк российской пропаганды.

"То, что вы говорите правду, я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Это логично, вероятнее всего это была наша ракета", - заявил Сцельников.

В этом же разговоре мужчина поддержал еще один фейк российской пропаганды - о том, что убийства мирных жителей в Буче в начале полномасштабного вторжения были инсценированы и выразил сомнение, что к этим преступлениям причастны российские военные.

Читал пророссийские каналы

"Телевидение Торонто" утверждает, что нашло страницу Сцельникова в телеграм, с которой тот читал пророссийские каналы. Мужчина писал под ником "Коля Скворцов".

В комментариях он восхищался диктатором Иосифом Сталиным, которого противопоставлял "преступной украинской власти", выступал против Революции Достоинства, называл "героем" подозреваемого в убийстве проукраинского активиста из Одессы Демьяна Ганула.

"В контексте Майдана Сцельников в чатах несколько раз упоминал с агрессией Андрея Парубия и других украинских политиков", - рассказывают журналисты.

"Он не просто ругал Украину в телеграм-чатах, но и активно пытался выйти на связь с россиянами. Он сидел в российском телеграм-канале "Вова из Львова", который ведет россиянин", - говорится в расследовании "Телевидение Торонто".

Хотел сбежать из Украины

Кроме этого, Сцельников хотел сбежать из Украины. Мужчина интересовался в пророссийских чатах, можно ли использовать факт исчезновения его сына на войне, чтобы уехать из Украины.

Фото: Телевидение Торонто

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

