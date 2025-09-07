УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7533 відвідувача онлайн
Новини Відео Вбивство Андрія Парубія
1 286 17

Підозрюваний у вбивстві Парубія виправдовував РФ ще до зникнення сина на фронті, - ЗМІ. ВIДЕО

Підозрюваний у вбивстві ексголови Верховної Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков виправдовував дії країни-агресорки Росії ще до того, як його син зник безвісти на фронті, захищаючи Україну.

Про це йдеться у розслідуванні "Телебачення Торонто", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми дослідили публічні та відкриті прояви у соцмережах ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Знайшли його появу в чат-рулетках російських блогерів, ідентифікували його телеграм-акаунт та раскопали його стару сторінку вКонтакте. І хоча в суді підозрюваний Сцельніков пояснює свій злочин бажанням через подальший обмін потрапити в Росію і знайти тіло сина, ми з’ясували, що він давно ненавидив українську владу та підтримував Росію ще до того, як його син, Михайло-Віктор Сцельніков із позивним "Лемберг", загинув, захищаючи Україну", - розповіли журналісти.

Виправдовування злочинів РФ

Журналісти знайшли відео за листопад 2022 року, на якому Сцельніков розмовляв з російським блогером. Останній звинуватив Україну в ударі по Краматорському вокзалу, внаслідок якого загинула 61 людина.

Сцельніков у розмові підтримав фейк російської пропаганди.

"Те, що ви говорите правду, я прекрасно знаю, звідки ракета і що за ракета. Це логічно, найімовірніше це була наша ракета", - заявив Сцельніков.

У цій же розмові чоловік підтримав ще один фейк російської пропаганди - про те, що вбивства мирних жителів у Бучі на початку повномасштабного вторгнення були інсценовані та висловив сумнів, що до цих злочинів причетні російські військові.

Читав проросійські канали

"Телебачення Торонто" стверджує, що знайшло сторінку Сцельнікова в Телеграм, з якої той читав проросійські канали. Чоловік писав під ніком "Коля Скворцов".

У коментарях він захоплювався диктатором Йосипом Сталіним, якого протиставляв "злочинній українській владі", виступав проти Революції Гідності, називав "героєм" підозрюваного у вбивстві проукраїнського активіста з Одеси Дем’яна Ганула.

розслідування
Фото: Телебачення Торонто
розслідування
Фото: Телебачення Торонто
розслідування
Фото: Телебачення Торонто
розслідування
Фото: Телебачення Торонто
розслідування
Фото: Телебачення Торонто

"У контексті Майдану Сцельніков в чатах кілька разів згадував з агресією Андрія Парубія та інших українських політиків", - розповідають журналісти.

"Він не просто лаяв Україну в телеграм-чатах, а й активно намагався вийти на зв'язок з росіянами. Він сидів у російському телеграм-каналі "Вова зі Львова", який веде росіянин", - йдеться у розслідуванні "Телебачення Торонто".

Хотів втекти з України

Крім цього, Сцельніков хотів втекти з України. Чоловік цікавився у проросійських чатах, чи можна використати факт зникнення його сина на війні, щоб виїхати з України.

розслідування
Фото: Телебачення Торонто

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Читайте також: Вбивця Парубія не виховував сина, а коли той пішов на війну - посварився з ним, - екс-дружина

Автор: 

Парубій Андрій (1334) розслідування (2298) вбивство (3188)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хто б сумнівався...
показати весь коментар
07.09.2025 22:40 Відповісти
нижче у коментах є ті, хто сумнівається
показати весь коментар
07.09.2025 23:04 Відповісти
Зрадив сім'ю, зрадив загиблого сина, зрадив Україну та вбив Парубія.
Що з цією потворою робити?
показати весь коментар
07.09.2025 22:42 Відповісти
Знищити потрібно цю потвору за такий страшний злочин ,
який він скоїв разом із фсбшниками рф 😡
показати весь коментар
07.09.2025 22:57 Відповісти
Подивився це розслідування вчора. Ця істота - абсолютний ватний виродок, який тепер бреше і прикривається смертю свого сина
показати весь коментар
07.09.2025 22:48 Відповісти
Знайомі наративи... В кожній темі про мобілізацію всілякі NN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus таке строчать.
показати весь коментар
07.09.2025 22:51 Відповісти
І це є головним доказом?
показати весь коментар
07.09.2025 22:52 Відповісти
это косвенные доказательства
показати весь коментар
07.09.2025 22:54 Відповісти
а цього мало?
показати весь коментар
07.09.2025 22:55 Відповісти
Ну от . З першого ж разу , як тільки я побачив його єпло в суді і послухав те що він меле , в мене відпали всі , навіть найменші сумніви , що до того - хто замовив і хто вбив Андрія Парубія .
Тепер ще й це !
показати весь коментар
07.09.2025 22:53 Відповісти
етнічний московит іншим бути і не міг ... наші біда що ми не змогли зробити як балтійські країни з ними
показати весь коментар
07.09.2025 22:58 Відповісти
тільки залишається відкритим питання, чого цього підара ще до вбивства Андрія Парубія специ не прийняли та не відреагували на звернення народного депутата Парубія щодо надання фізичної охорони?
показати весь коментар
07.09.2025 22:59 Відповісти
Кацап мешкав у Львові в орендованій квартирі. А де основне місце реєстрації, народження, звідки цей бур"ян в Україну занесло??? Сусіди відгукуються про покидька позитивно, але зазначають, що був некомунікабельний. Скільки ще цієї кацапської наволочі псує повітря у нашій країні !!!
показати весь коментар
07.09.2025 23:00 Відповісти
Та вся ця версія із мотивом "за смерть сина" не вартує і ломаного гроша.
Питання в іншому, якщо це липа - то який справжній мотив і хто замовник?
показати весь коментар
07.09.2025 23:00 Відповісти
Яка "несподіванка"....тварина
..на жаль немає смертної кари....прикриватися загиблим рідним сином....паскуда прокацапська! Довічне! Без обміну!!
показати весь коментар
07.09.2025 23:01 Відповісти
Слідство буксує,твердих доказів для суду немає,окрім того,що сам про себе сказав підозрюваний.
По Зінченку також перерили інтернет за 3роки назад,зламали профіль Гугл,його пошуки ,завантаження по самовдосконаленню,але що воно дало до доказів вини?
Хизуються тим,що ламають чужі профілі,а чи Гугл офіційно видає дані?
показати весь коментар
07.09.2025 23:01 Відповісти
Досить розводити зебидло. Навіть їм вже дійшло, що це підстава. Де діли справжнього вбивцю? На мацкву чи вбили?
показати весь коментар
07.09.2025 23:02 Відповісти
 
 