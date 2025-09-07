Підозрюваний у вбивстві Парубія виправдовував РФ ще до зникнення сина на фронті, - ЗМІ. ВIДЕО
Підозрюваний у вбивстві ексголови Верховної Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков виправдовував дії країни-агресорки Росії ще до того, як його син зник безвісти на фронті, захищаючи Україну.
Про це йдеться у розслідуванні "Телебачення Торонто", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми дослідили публічні та відкриті прояви у соцмережах ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Знайшли його появу в чат-рулетках російських блогерів, ідентифікували його телеграм-акаунт та раскопали його стару сторінку вКонтакте. І хоча в суді підозрюваний Сцельніков пояснює свій злочин бажанням через подальший обмін потрапити в Росію і знайти тіло сина, ми з’ясували, що він давно ненавидив українську владу та підтримував Росію ще до того, як його син, Михайло-Віктор Сцельніков із позивним "Лемберг", загинув, захищаючи Україну", - розповіли журналісти.
Виправдовування злочинів РФ
Журналісти знайшли відео за листопад 2022 року, на якому Сцельніков розмовляв з російським блогером. Останній звинуватив Україну в ударі по Краматорському вокзалу, внаслідок якого загинула 61 людина.
Сцельніков у розмові підтримав фейк російської пропаганди.
"Те, що ви говорите правду, я прекрасно знаю, звідки ракета і що за ракета. Це логічно, найімовірніше це була наша ракета", - заявив Сцельніков.
У цій же розмові чоловік підтримав ще один фейк російської пропаганди - про те, що вбивства мирних жителів у Бучі на початку повномасштабного вторгнення були інсценовані та висловив сумнів, що до цих злочинів причетні російські військові.
Читав проросійські канали
"Телебачення Торонто" стверджує, що знайшло сторінку Сцельнікова в Телеграм, з якої той читав проросійські канали. Чоловік писав під ніком "Коля Скворцов".
У коментарях він захоплювався диктатором Йосипом Сталіним, якого протиставляв "злочинній українській владі", виступав проти Революції Гідності, називав "героєм" підозрюваного у вбивстві проукраїнського активіста з Одеси Дем’яна Ганула.
"У контексті Майдану Сцельніков в чатах кілька разів згадував з агресією Андрія Парубія та інших українських політиків", - розповідають журналісти.
"Він не просто лаяв Україну в телеграм-чатах, а й активно намагався вийти на зв'язок з росіянами. Він сидів у російському телеграм-каналі "Вова зі Львова", який веде росіянин", - йдеться у розслідуванні "Телебачення Торонто".
Хотів втекти з України
Крім цього, Сцельніков хотів втекти з України. Чоловік цікавився у проросійських чатах, чи можна використати факт зникнення його сина на війні, щоб виїхати з України.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
