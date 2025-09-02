УКР
Вбивця Парубія не виховував сина, а коли той пішов на війну - посварився з ним, - екс-дружина

Мати загиблого розвідника 93-ї бригади Михайла-Віктора Сцельніков з позивним Лемберг розповіла про його стосунки з батьком, який зізнався у вбивстві Андрія Парубія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Олени Чернінької.

"З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко.

Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні", - написала Чернінька.

Мати воїна зазначила, що новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували їх родину. І наголосила на важливості, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.

"Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають!", - написала мати Лемберга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Княжицький про вбивцю Парубія: Розповідь про люблячого батька - легенда, він пішов з сім’ї 27 років тому

Нагадуємо, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков пояснив свої дії намаганням таким чином повернути з Росії тіло сина, який загинув під Бахмутом.

Також читайте: Син Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Парубія, служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом, - ЗМІ. ФОТО

Парубій Андрій (1322) вбивство (3179)
+25
Та це брехнею воняло, ще до її слів!
Вбив "як помста владі", хоче на обмін, що "знайти тіло сина".
Де він знайде те тіло? Чи не простіше було чкурнути в рашку і шукати собі? Яка на х... "влада" з жертви? Чому не вбив хоча б когось зі "слуг", бо це ж вони "влада"!
показати весь коментар
02.09.2025 23:29 Відповісти
+23
Короче, цей підАр навіть загиблого рідного сина приплів, щоб піти на обмін до кацапів. Все, це дно...
показати весь коментар
02.09.2025 23:30 Відповісти
+14
ОТ ******!нічого святого!бреши москаль!
показати весь коментар
02.09.2025 23:25 Відповісти
так.

Герою Слава !
Ваш син, Лемберг, назавжди в пам'яті людей, пані Олено.
він прожив коротке, але славетне життя, на відміну від багатьох.

душевного спокою, Вам і низький уклін

.
показати весь коментар
03.09.2025 00:06 Відповісти
Це від розповідає легенду, що була заготовлена в фсб на випадок якщо піймають.
А легенда така тому, що начебто " отець, не розібрався де влада, де опозиція і вирішив помститися".
І як продовженння- при узгодженні списків на обмін - добиватися обміеу " забоудшого батька".
А от дійсною метою було вбивство саме патріотично налаштованого депутата.
Що б після зупинки вогню і початку виборів, до влади приийшли перелицьовані слуги із опзж, а не патріоти.
Через що Зе і камарільї нічого не загрожує. В кремлі із радісттю приймуть прихід до влади Голобородька 2
показати весь коментар
03.09.2025 00:12 Відповісти
Важко зрозуміти логіку скаженого кацапа: якщо він так сильно хотів "на Родіну", то не обов'язково для цього було вбивати Парубія. Можна було цілком мирно через різні країни попасти в лаптєстан. Те, що він говорить- фальшиве. Скоріше за все пообіцяли купу грошей, до яких цей ніщеброд був жадібний і вирішив заробити.
показати весь коментар
02.09.2025 23:55 Відповісти
20 лет не плоченных алиментов и какие-то дурные цифры долгов по налогам. типичная вата с кашей в тупой голове - вот и вся картина маслом про этот организм.
показати весь коментар
03.09.2025 00:21 Відповісти
швидше за все це кацапоїд звичайний, завезений совком на львівщину.
показати весь коментар
02.09.2025 23:30 Відповісти
Воно кацапо-зебіл.
показати весь коментар
03.09.2025 00:24 Відповісти
Ну, якщо покинув сина, не виховував- то й не батько взагалі. Прирізати тихенько, та й на гноянці прикопати. А то обмін йому хочеться.
показати весь коментар
02.09.2025 23:31 Відповісти
Все. Вже вбивця, не дивлячись на те, що справа виглядає висмоктаною з палтця.

Навіть не "ймовірний" чи "підозрюваний".

Фейкороби з СБУ свою справу зробили.
показати весь коментар
02.09.2025 23:31 Відповісти
Та щось мені здається що таки вбивця. Ще й ідейний. Мріє на обмін піти. Певно, в Сбєрбанкє там уже і сума чималенька на рахунку лежить.
показати весь коментар
02.09.2025 23:34 Відповісти
Саме так , теж так думаю !
показати весь коментар
02.09.2025 23:38 Відповісти
Та здесь психологический как бы портрет уже просматривается и кое что говорит. Нужна экспертиза психиатра криминального. Но раз сознался, что сразу очень подозрительно, короче возможно убил как бы обвиняя власть---остальное путанка. И ещё. Да сроду не дают проводить интервью с подозреваемым до приговора суда. Ни в какие ворота это. Тут сюжет сплошные пародоксы. Мы правды не узнаем никогда. Но заказчик есть. Многим выгодно было и у нас такое убийство. Очень много знал Парубий, по Майдану особо.
показати весь коментар
02.09.2025 23:52 Відповісти
"інтерв'ю" (насправді відповідав на далеко не всі запитання журиків) він з клітки до початку судового засідання. Щойно на Еспресо показували сюжет телепрограми "Радіо Свобода".

Ні, все реально. Не постанова.
показати весь коментар
03.09.2025 00:19 Відповісти
І нічого у тій картатій версії про сина, якого не бачив 27 років, але за нього пішов на вбивство, не засмучує?

І повна несхожість вбивці на відео з фото цього чувака теж?

Відсутність будь-яких прямих улік - взагалі дрібниця.

Просто уяви, що на цьому чуваку висить і так довічне за щось інше. А за зізнання по написаному і цій справі це довічне може зробити трохи інакшим.

Це ж блін стара, як сама ментовка, схема. Навіть царська охранка нею користувалася аж бігом.
показати весь коментар
02.09.2025 23:46 Відповісти
так він же ж сам визнав на відеокамери що винен.
Я не зауважив відрізаних вух, синців, чи проводів до тапіка.
Ну ті які ти ********* кацапчику.
показати весь коментар
02.09.2025 23:40 Відповісти
Є маса варіантів, коли взяти на себе провину в одній справі, вигідніше, ніж піти за грати по іншій.

Наприклад, замість згвалтування та вбивства дитини.

А менти такі рокировки дуже *******. Бо закрити гучну політичну справу набагато вигідніше ніж справу про якусь нікому не цікаву дитину.

І всі у профіті.
показати весь коментар
02.09.2025 23:50 Відповісти
Це не батько , а дрянь і зрадник Украіни !!
Це моя особиста думка про виродка ,
який вбив чесного патріота і Людину ,
який любив Украіну і українців 🥲
показати весь коментар
02.09.2025 23:31 Відповісти
Цей вбивця десь працював, мав друзів ? Щось заробляв?
показати весь коментар
02.09.2025 23:32 Відповісти
Балабола не міняти і посети в правильні "хаті".
показати весь коментар
02.09.2025 23:39 Відповісти
Судячи з коментарів, доктрина Геббельса робе не тільки на Роісє.

"Брехня, яку повторили тисячу разів, стає правдою".

Вже ніяких сумнівів...
показати весь коментар
02.09.2025 23:39 Відповісти
Вам би адвокатом практикувати...
показати весь коментар
03.09.2025 00:17 Відповісти
Запізно.

1. Потрібна юридична освіта.
2. Як і у лікарів, потрібна велика практика.

А це роки і роки...
показати весь коментар
03.09.2025 00:37 Відповісти
Я аналітик. Навчений піддавати розумному сумніву майже все, що аналізую, і шукати аномалії.

Це не має нічого спільного з цілеспрямованим виправданням.
показати весь коментар
03.09.2025 00:40 Відповісти
Це цинічний подонок - паразит, який вирішив так заробити грошей. Росіяни ще й пообіцяли - на крайній випадок - обміняєм.
показати весь коментар
02.09.2025 23:42 Відповісти
DW
Політичне насильство, як-от вбивство політиків, активістів, відомих людей, є елементом гібридної війни Росії в Україні та ключовим інструментом для досягнення стратегічної мети агресора: внутрішньої дестабілізації в Україні та деморалізації українського суспільства.

Для досягнення своїх цілей у гібридній війні Росія дедалі частіше використовує самих українців. Ідеться про підпали автомобілів військових, підриви будівель ТЦК та вбивства відомих людей.
Це все результат роботи російських спецслужб та їхніх психологів.
показати весь коментар
02.09.2025 23:45 Відповісти
РФ фактично адаптувала так звану "decapitation strike" (стратегію на обезголовлення) не лише до військових, а й до цивільно-політичних структур через вбивства чи замахи на політиків і активістів, яких Кремль вважає "ворожими символами.

Ця стратегія не нова. Росія таким чином століттями намагається позбавити Україну її провідних голосів.
Це не випадкові трагедії.
Це - елемент гібридної війни.
Мета Росії - посіяти хаос, паралізувати політичне життя, залишити Україну без голосів, які здатні вести суспільство вперед.
показати весь коментар
02.09.2025 23:48 Відповісти
Є велика різниця між тим хто народив дитину і кинув, і тим, хто ростив дитину.
Цей ублюдок прoсто хотів заробити у росіян гроші.
показати весь коментар
03.09.2025 00:17 Відповісти
Думаю, і ті хто сидять в Канаді в такий важкий час для України теж жирнющі паразити - ще якби собі сиділи там і нічого не коментували то можна й зрозуміти - ну 21 століття, людина вибрала нову країну, а стару послала на хер, а тут сидить і коментує постійно
показати весь коментар
03.09.2025 01:00 Відповісти
Як взагалі можна міняти воїна, комбатанта на найманого вбивцю?
Якщо влада таки поміняє цього покидька - то це лише значить, що самі причетні до вбивства!
показати весь коментар
02.09.2025 23:44 Відповісти
Ці обміни вбивць і терористів ні до чого хорошого не приведуть. Безкарність і утримання цих покидьків в курортних умовах з триразовим харчуванням лише кратно примножуватимуть нові вбивства.
показати весь коментар
02.09.2025 23:50 Відповісти
Мама українка виховала сама в одиночку сина патріота України, який загинув за свободу та незалежність України.
Батько зрадник.
Це трагедія.
Але цей батько це нелюд.
Кинув сина, кинув сім'ю, зрадив пам'ять сина, зрадив Україну, вбив патріота Парубія.
Ніякого співчування зраднику.
Пожиттєве покарання йому
показати весь коментар
03.09.2025 00:07 Відповісти
Сценарій влади традиційно не в'яжеться. А "Петя" це чисто "кварталівський" вислів. Ними породжений, і його вони постійно вживають.

показати весь коментар
03.09.2025 00:09 Відповісти
Який тобі обмін,падлюка???
Маєш довічно гнити...
показати весь коментар
03.09.2025 00:11 Відповісти
Краще знищити ...)
показати весь коментар
03.09.2025 00:14 Відповісти
І зробити з підара "героя" для кацапів?
Хай гниє...
показати весь коментар
03.09.2025 00:17 Відповісти
А отут от: "https://t.me/sam_svit/8864 Олена Чернінька - колишня дружина звинуваченого у вбивстві Андрія Парубія" - більше сказано.

Наведу дуже показову цитату: "Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина".
З чого можна зробити висновок: в слідаків в базі вже були зразки ДНК кілера. І, коли вони знайшли його речі, які він викинув після атентату, і намагався спалити (зрозуміло, що геть все до суцільного попелу ніколи не згорить) - то залишилось завести в комп зразки ДНК для порівнняня з базою. І тому дуже швидко розшук вже знав, кого треба шукати...
показати весь коментар
03.09.2025 00:12 Відповісти
Ага, йшли, йшли і побачили спалені речі, і давай там ДНК шукати. Та біля одного села таких місць із спаленими речами десятки. Хоча ваші слова і не дивина - маячня у всіх ваших дописах воняє подоляківщиною.
показати весь коментар
03.09.2025 00:37 Відповісти
Речі:
-валіза Глово
-Розібраний е-самокат
-Так, верхній одяг, щойно з згарща
-і т.д., вважаю, ще було щось, що не повідомлялось в ЗМІ, на відміну від перших трьох позицій.
показати весь коментар
03.09.2025 00:40 Відповісти
Герої вмирають. Всі вмирають. На жаль.
показати весь коментар
03.09.2025 00:17 Відповісти
Якось тут "россійський слід" ну дуже притягнутий... А ось "зелений слід" - дуже очевидний. "зе-*****" дуже боїться організованних мітингів, спротиву, а Парубій мав великий досвід в цьому і ходять чутки, що він міг приєднатися до команди Залужного. Тому і передали таким чином, сигнал всім іншим, хто захоче приєднатись до Залужного. Втрата влади для них набагато страшніша, ніж капітуляція у війні чи повне знищення України...
показати весь коментар
03.09.2025 00:18 Відповісти
Ми українці, але не всі майдауни як Парубій.
Воюємо за Батьківщину та за свою землю.
показати весь коментар
03.09.2025 00:20 Відповісти
Де ти воюєш, проти кого?
показати весь коментар
03.09.2025 00:32 Відповісти
На першому українському, Львівсько-Сандомирська операція.
показати весь коментар
03.09.2025 00:46 Відповісти
На жаль. Якби хоча б більшість були такі, як Парубій, то ми б жили у вільній, демократичній, незалежній і розвинутій країні.
показати весь коментар
03.09.2025 00:41 Відповісти
переїжджай до Галичини, у чому проблема?
показати весь коментар
03.09.2025 00:58 Відповісти
Шито білими нитками, знайшли коза відпущення
показати весь коментар
03.09.2025 00:26 Відповісти
Цапа відбувайла. 😉
показати весь коментар
03.09.2025 00:43 Відповісти
підставна особа
показати весь коментар
03.09.2025 00:31 Відповісти
Це москальський п*дар. З сином у нього були протилежні погляди
показати весь коментар
03.09.2025 00:31 Відповісти
Даремно загинула дитина.
І що саме жахливе у нас таких пів країни: готові вбити кого-завгодно з українців аби прийшов "мир" (русский мир) але нізащо не стануть в бій проти варварів.
показати весь коментар
03.09.2025 00:36 Відповісти
Обмін йому обіцяний, як додаток до плати за те, що візьме на себе вину? Мотив розвалився, статура не співпадає з силуетом вбивці на камерах, дуже швидко знайшли, невідомо по яким признакам, якщо він не схожий з вбивцею. Не міг сам таке провернути. Де взяв зброю. І т.д.
показати весь коментар
03.09.2025 00:38 Відповісти
По-моєму у цього покидька "сердечна недостатність".
показати весь коментар
03.09.2025 00:48 Відповісти
 
 