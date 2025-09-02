Вбивця Парубія не виховував сина, а коли той пішов на війну - посварився з ним, - екс-дружина
Мати загиблого розвідника 93-ї бригади Михайла-Віктора Сцельніков з позивним Лемберг розповіла про його стосунки з батьком, який зізнався у вбивстві Андрія Парубія.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Олени Чернінької.
"З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко.
Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні", - написала Чернінька.
Мати воїна зазначила, що новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували їх родину. І наголосила на важливості, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.
"Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають!", - написала мати Лемберга.
Нагадуємо, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков пояснив свої дії намаганням таким чином повернути з Росії тіло сина, який загинув під Бахмутом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вбив "як помста владі", хоче на обмін, що "знайти тіло сина".
Де він знайде те тіло? Чи не простіше було чкурнути в рашку і шукати собі? Яка на х... "влада" з жертви? Чому не вбив хоча б когось зі "слуг", бо це ж вони "влада"!
Герою Слава !
Ваш син, Лемберг, назавжди в пам'яті людей, пані Олено.
він прожив коротке, але славетне життя, на відміну від багатьох.
душевного спокою, Вам і низький уклін
.
А легенда така тому, що начебто " отець, не розібрався де влада, де опозиція і вирішив помститися".
І як продовженння- при узгодженні списків на обмін - добиватися обміеу " забоудшого батька".
А от дійсною метою було вбивство саме патріотично налаштованого депутата.
Що б після зупинки вогню і початку виборів, до влади приийшли перелицьовані слуги із опзж, а не патріоти.
Через що Зе і камарільї нічого не загрожує. В кремлі із радісттю приймуть прихід до влади Голобородька 2
Навіть не "ймовірний" чи "підозрюваний".
Фейкороби з СБУ свою справу зробили.
Ні, все реально. Не постанова.
І повна несхожість вбивці на відео з фото цього чувака теж?
Відсутність будь-яких прямих улік - взагалі дрібниця.
Просто уяви, що на цьому чуваку висить і так довічне за щось інше. А за зізнання по написаному і цій справі це довічне може зробити трохи інакшим.
Це ж блін стара, як сама ментовка, схема. Навіть царська охранка нею користувалася аж бігом.
Я не зауважив відрізаних вух, синців, чи проводів до тапіка.
Ну ті які ти ********* кацапчику.
Наприклад, замість згвалтування та вбивства дитини.
А менти такі рокировки дуже *******. Бо закрити гучну політичну справу набагато вигідніше ніж справу про якусь нікому не цікаву дитину.
І всі у профіті.
Це моя особиста думка про виродка ,
який вбив чесного патріота і Людину ,
який любив Украіну і українців 🥲
"Брехня, яку повторили тисячу разів, стає правдою".
Вже ніяких сумнівів...
1. Потрібна юридична освіта.
2. Як і у лікарів, потрібна велика практика.
А це роки і роки...
Це не має нічого спільного з цілеспрямованим виправданням.
Політичне насильство, як-от вбивство політиків, активістів, відомих людей, є елементом гібридної війни Росії в Україні та ключовим інструментом для досягнення стратегічної мети агресора: внутрішньої дестабілізації в Україні та деморалізації українського суспільства.
Для досягнення своїх цілей у гібридній війні Росія дедалі частіше використовує самих українців. Ідеться про підпали автомобілів військових, підриви будівель ТЦК та вбивства відомих людей.
Це все результат роботи російських спецслужб та їхніх психологів.
Ця стратегія не нова. Росія таким чином століттями намагається позбавити Україну її провідних голосів.
Це не випадкові трагедії.
Це - елемент гібридної війни.
Мета Росії - посіяти хаос, паралізувати політичне життя, залишити Україну без голосів, які здатні вести суспільство вперед.
Цей ублюдок прoсто хотів заробити у росіян гроші.
Якщо влада таки поміняє цього покидька - то це лише значить, що самі причетні до вбивства!
Батько зрадник.
Це трагедія.
Але цей батько це нелюд.
Кинув сина, кинув сім'ю, зрадив пам'ять сина, зрадив Україну, вбив патріота Парубія.
Ніякого співчування зраднику.
Пожиттєве покарання йому
Маєш довічно гнити...
Хай гниє...
Наведу дуже показову цитату: "Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина".
З чого можна зробити висновок: в слідаків в базі вже були зразки ДНК кілера. І, коли вони знайшли його речі, які він викинув після атентату, і намагався спалити (зрозуміло, що геть все до суцільного попелу ніколи не згорить) - то залишилось завести в комп зразки ДНК для порівнняня з базою. І тому дуже швидко розшук вже знав, кого треба шукати...
-валіза Глово
-Розібраний е-самокат
-Так, верхній одяг, щойно з згарща
-і т.д., вважаю, ще було щось, що не повідомлялось в ЗМІ, на відміну від перших трьох позицій.
Воюємо за Батьківщину та за свою землю.
І що саме жахливе у нас таких пів країни: готові вбити кого-завгодно з українців аби прийшов "мир" (русский мир) але нізащо не стануть в бій проти варварів.