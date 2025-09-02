Вбивця Парубія не виховував сина, а коли той пішов на війну - посварився з ним, - екс-дружина

Мати загиблого розвідника 93-ї бригади Михайла-Віктора Сцельніков з позивним Лемберг розповіла про його стосунки з батьком, який зізнався у вбивстві Андрія Парубія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Олени Чернінької.

"З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко.

Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні", - написала Чернінька.

Мати воїна зазначила, що новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували їх родину. І наголосила на важливості, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.

"Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають!", - написала мати Лемберга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Княжицький про вбивцю Парубія: Розповідь про люблячого батька - легенда, він пішов з сім’ї 27 років тому

Нагадуємо, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков пояснив свої дії намаганням таким чином повернути з Росії тіло сина, який загинув під Бахмутом.

Також читайте: Син Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Парубія, служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом, - ЗМІ. ФОТО