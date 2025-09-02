Убийца Парубия не воспитывал сына, а когда тот ушел на войну - поссорился с ним, - экс-жена

Мать погибшего разведчика 93-й бригады Михаила-Виктора Сцельникова с позывным Лемберг рассказала о его отношениях с отцом, который признался в убийстве Андрея Парубия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Елены Чернинькой.

"С бывшим мужем мы разошлись в 1998 году. А официально с документом - в 2000 году. Растила я сына одна. Иногда отец появлялся. Как то на 1 сентября в первый класс или на какое-то значительное событие. С сыном общался, но очень редко.

Когда Лемберг ушел на войну, они очень поссорились. И Лемберг везде заблокировал предка. Потому что один был патриот, а другой нет", - написала Чернинька.

Мать воина отметила, что новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали их семью. И подчеркнула важность, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена.

"Мой сын-герой погиб за Украину. Прошел Киев, Запорожье, Николаев и сам напросился на перевод в Бахмут в 93-ю бригаду. В самую горячую точку. Был младшим сержантом, командиром отделения разведвзвода. И погиб как Герой. Герои не умирают!" - написала мать Лемберга.

Напоминаем, подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников объяснил свои действия попыткой таким образом вернуть из России тело сына, погибшего под Бахмутом.

