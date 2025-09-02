РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
4 010 52

Убийца Парубия не воспитывал сына, а когда тот ушел на войну - поссорился с ним, - экс-жена

убийца Парубия в суде

Мать погибшего разведчика 93-й бригады Михаила-Виктора Сцельникова с позывным Лемберг рассказала о его отношениях с отцом, который признался в убийстве Андрея Парубия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Елены Чернинькой.

"С бывшим мужем мы разошлись в 1998 году. А официально с документом - в 2000 году. Растила я сына одна. Иногда отец появлялся. Как то на 1 сентября в первый класс или на какое-то значительное событие. С сыном общался, но очень редко.

Когда Лемберг ушел на войну, они очень поссорились. И Лемберг везде заблокировал предка. Потому что один был патриот, а другой нет", - написала Чернинька.

Мать воина отметила, что новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали их семью. И подчеркнула важность, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена.

"Мой сын-герой погиб за Украину. Прошел Киев, Запорожье, Николаев и сам напросился на перевод в Бахмут в 93-ю бригаду. В самую горячую точку. Был младшим сержантом, командиром отделения разведвзвода. И погиб как Герой. Герои не умирают!" - написала мать Лемберга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Княжицкий об убийце Парубия: Рассказ о любящем отце - легенда, он ушел из семьи 27 лет назад

чернинька

Напоминаем, подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников объяснил свои действия попыткой таким образом вернуть из России тело сына, погибшего под Бахмутом.

Также читайте: Сын Сцельникова, подозреваемого в убийстве Парубия, служил в 93-й ОМБр и погиб под Бахмутом, - СМИ. ФОТО

Автор: 

Парубий Андрей (2075) убийство (6574)
Топ комментарии
+21
Короче, цей підАр навіть загиблого рідного сина приплів, щоб піти на обмін до кацапів. Все, це дно...
показать весь комментарий
02.09.2025 23:30 Ответить
+19
Та це брехнею воняло, ще до її слів!
Вбив "як помста владі", хоче на обмін, що "знайти тіло сина".
Де він знайде те тіло? Чи не простіше було чкурнути в рашку і шукати собі? Яка на х... "влада" з жертви? Чому не вбив хоча б когось зі "слуг", бо це ж вони "влада"!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:29 Ответить
+12
ОТ ******!нічого святого!бреши москаль!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:25 Ответить
так.

Герою Слава !
Ваш син, Лемберг, назавжди в пам'яті людей, пані Олено.
він прожив коротке, але славетне життя, на відміну від багатьох.

душевного спокою, Вам і низький уклін

.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:06 Ответить
Це від розповідає легенду, що була заготовлена в фсб на випадок якщо піймають.
А легенда така тому, що начебто " отець, не розібрався де влада, де опозиція і вирішив помститися".
І як продовженння- при узгодженні списків на обмін - добиватися обміеу " забоудшого батька".
А от дійсною метою було вбивство саме патріотично налаштованого депутата.
Що б після зупинки вогню і початку виборів, до влади приийшли перелицьовані слуги із опзж, а не патріоти.
Через що Зе і камарільї нічого не загрожує. В кремлі із радісттю приймуть прихід до влади Голобородька 2
показать весь комментарий
03.09.2025 00:12 Ответить
Короче, цей підАр навіть загиблого рідного сина приплів, щоб піти на обмін до кацапів. Все, це дно...
показать весь комментарий
02.09.2025 23:30 Ответить
Важко зрозуміти логіку скаженого кацапа: якщо він так сильно хотів "на Родіну", то не обов'язково для цього було вбивати Парубія. Можна було цілком мирно через різні країни попасти в лаптєстан. Те, що він говорить- фальшиве. Скоріше за все пообіцяли купу грошей, до яких цей ніщеброд був жадібний і вирішив заробити.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:55 Ответить
20 лет не плоченных алиментов и какие-то дурные цифры долгов по налогам. типичная вата с кашей в тупой голове - вот и вся картина маслом про этот организм.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:21 Ответить
швидше за все це кацапоїд звичайний, завезений совком на львівщину.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:30 Ответить
Воно кацапо-зебіл.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:24 Ответить
Ну, якщо покинув сина, не виховував- то й не батько взагалі. Прирізати тихенько, та й на гноянці прикопати. А то обмін йому хочеться.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:31 Ответить
Все. Вже вбивця, не дивлячись на те, що справа виглядає висмоктаною з палтця.

Навіть не "ймовірний" чи "підозрюваний".

Фейкороби з СБУ свою справу зробили.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:31 Ответить
Та щось мені здається що таки вбивця. Ще й ідейний. Мріє на обмін піти. Певно, в Сбєрбанкє там уже і сума чималенька на рахунку лежить.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:34 Ответить
Саме так , теж так думаю !
показать весь комментарий
02.09.2025 23:38 Ответить
Та здесь психологический как бы портрет уже просматривается и кое что говорит. Нужна экспертиза психиатра криминального. Но раз сознался, что сразу очень подозрительно, короче возможно убил как бы обвиняя власть---остальное путанка. И ещё. Да сроду не дают проводить интервью с подозреваемым до приговора суда. Ни в какие ворота это. Тут сюжет сплошные пародоксы. Мы правды не узнаем никогда. Но заказчик есть. Многим выгодно было и у нас такое убийство. Очень много знал Парубий, по Майдану особо.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:52 Ответить
"інтерв'ю" (насправді відповідав на далеко не всі запитання журиків) він з клітки до початку судового засідання. Щойно на Еспресо показували сюжет телепрограми "Радіо Свобода".

Ні, все реально. Не постанова.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:19 Ответить
І нічого у тій картатій версії про сина, якого не бачив 27 років, але за нього пішов на вбивство, не засмучує?

І повна несхожість вбивці на відео з фото цього чувака теж?

Відсутність будь-яких прямих улік - взагалі дрібниця.

Просто уяви, що на цьому чуваку висить і так довічне за щось інше. А за зізнання по написаному і цій справі це довічне може зробити трохи інакшим.

Це ж блін стара, як сама ментовка, схема. Навіть царська охранка нею користувалася аж бігом.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:46 Ответить
так він же ж сам визнав на відеокамери що винен.
Я не зауважив відрізаних вух, синців, чи проводів до тапіка.
Ну ті які ти ********* кацапчику.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:40 Ответить
Є маса варіантів, коли взяти на себе провину в одній справі, вигідніше, ніж піти за грати по іншій.

Наприклад, замість згвалтування та вбивства дитини.

А менти такі рокировки дуже *******. Бо закрити гучну політичну справу набагато вигідніше ніж справу про якусь нікому не цікаву дитину.

І всі у профіті.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:50 Ответить
Це не батько , а дрянь і зрадник Украіни !!
Це моя особиста думка про виродка ,
який вбив чесного патріота і Людину ,
який любив Украіну і українців 🥲
показать весь комментарий
02.09.2025 23:31 Ответить
Цей вбивця десь працював, мав друзів ? Щось заробляв?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:32 Ответить
Балабола не міняти і посети в правильні "хаті".
показать весь комментарий
02.09.2025 23:39 Ответить
Судячи з коментарів, доктрина Геббельса робе не тільки на Роісє.

"Брехня, яку повторили тисячу разів, стає правдою".

Вже ніяких сумнівів...
показать весь комментарий
02.09.2025 23:39 Ответить
Вам би адвокатом практикувати...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:17 Ответить
Запізно.

1. Потрібна юридична освіта.
2. Як і у лікарів, потрібна велика практика.

А це роки і роки...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:37 Ответить
Я аналітик. Навчений піддавати розумному сумніву майже все, що аналізую, і шукати аномалії.

Це не має нічого спільного з цілеспрямованим виправданням.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:40 Ответить
Це цинічний подонок - паразит, який вирішив так заробити грошей. Росіяни ще й пообіцяли - на крайній випадок - обміняєм.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:42 Ответить
DW
Політичне насильство, як-от вбивство політиків, активістів, відомих людей, є елементом гібридної війни Росії в Україні та ключовим інструментом для досягнення стратегічної мети агресора: внутрішньої дестабілізації в Україні та деморалізації українського суспільства.

Для досягнення своїх цілей у гібридній війні Росія дедалі частіше використовує самих українців. Ідеться про підпали автомобілів військових, підриви будівель ТЦК та вбивства відомих людей.
Це все результат роботи російських спецслужб та їхніх психологів.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:45 Ответить
РФ фактично адаптувала так звану "decapitation strike" (стратегію на обезголовлення) не лише до військових, а й до цивільно-політичних структур через вбивства чи замахи на політиків і активістів, яких Кремль вважає "ворожими символами.

Ця стратегія не нова. Росія таким чином століттями намагається позбавити Україну її провідних голосів.
Це не випадкові трагедії.
Це - елемент гібридної війни.
Мета Росії - посіяти хаос, паралізувати політичне життя, залишити Україну без голосів, які здатні вести суспільство вперед.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:48 Ответить
Є велика різниця між тим хто народив дитину і кинув, і тим, хто ростив дитину.
Цей ублюдок прoсто хотів заробити у росіян гроші.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:17 Ответить
Як взагалі можна міняти воїна, комбатанта на найманого вбивцю?
Якщо влада таки поміняє цього покидька - то це лише значить, що самі причетні до вбивства!
показать весь комментарий
02.09.2025 23:44 Ответить
Ці обміни вбивць і терористів ні до чого хорошого не приведуть. Безкарність і утримання цих покидьків в курортних умовах з триразовим харчуванням лише кратно примножуватимуть нові вбивства.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:50 Ответить
Мама українка виховала сама в одиночку сина патріота України, який загинув за свободу та незалежність України.
Батько зрадник.
Це трагедія.
Але цей батько це нелюд.
Кинув сина, кинув сім'ю, зрадив пам'ять сина, зрадив Україну, вбив патріота Парубія.
Ніякого співчування зраднику.
Пожиттєве покарання йому
показать весь комментарий
03.09.2025 00:07 Ответить
Сценарій влади традиційно не в'яжеться. А "Петя" це чисто "кварталівський" вислів. Ними породжений, і його вони постійно вживають.

показать весь комментарий
03.09.2025 00:09 Ответить
Який тобі обмін,падлюка???
Маєш довічно гнити...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:11 Ответить
Краще знищити ...)
показать весь комментарий
03.09.2025 00:14 Ответить
І зробити з підара "героя" для кацапів?
Хай гниє...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:17 Ответить
А отут от: "https://t.me/sam_svit/8864 Олена Чернінька - колишня дружина звинуваченого у вбивстві Андрія Парубія" - більше сказано.

Наведу дуже показову цитату: "Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина".
З чого можна зробити висновок: в слідаків в базі вже були зразки ДНК кілера. І, коли вони знайшли його речі, які він викинув після атентату, і намагався спалити (зрозуміло, що геть все до суцільного попелу ніколи не згорить) - то залишилось завести в комп зразки ДНК для порівнняня з базою. І тому дуже швидко розшук вже знав, кого треба шукати...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:12 Ответить
Ага, йшли, йшли і побачили спалені речі, і давай там ДНК шукати. Та біля одного села таких місць із спаленими речами десятки. Хоча ваші слова і не дивина - маячня у всіх ваших дописах воняє подоляківщиною.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:37 Ответить
Речі:
-валіза Глово
-Розібраний е-самокат
-Так, верхній одяг, щойно з згарща
-і т.д., вважаю, ще було щось, що не повідомлялось в ЗМІ, на відміну від перших трьох позицій.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:40 Ответить
Герої вмирають. Всі вмирають. На жаль.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:17 Ответить
Якось тут "россійський слід" ну дуже притягнутий... А ось "зелений слід" - дуже очевидний. "зе-*****" дуже боїться організованних мітингів, спротиву, а Парубій мав великий досвід в цьому і ходять чутки, що він міг приєднатися до команди Залужного. Тому і передали таким чином, сигнал всім іншим, хто захоче приєднатись до Залужного. Втрата влади для них набагато страшніша, ніж капітуляція у війні чи повне знищення України...
показать весь комментарий
03.09.2025 00:18 Ответить
Ми українці, але не всі майдауни як Парубій.
Воюємо за Батьківщину та за свою землю.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:20 Ответить
Де ти воюєш, проти кого?
показать весь комментарий
03.09.2025 00:32 Ответить
На жаль. Якби хоча б більшість були такі, як Парубій, то ми б жили у вільній, демократичній, незалежній і розвинутій країні.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:41 Ответить
Шито білими нитками, знайшли коза відпущення
показать весь комментарий
03.09.2025 00:26 Ответить
Цапа відбувайла. 😉
показать весь комментарий
03.09.2025 00:43 Ответить
підставна особа
показать весь комментарий
03.09.2025 00:31 Ответить
Це москальський п*дар. З сином у нього були протилежні погляди
показать весь комментарий
03.09.2025 00:31 Ответить
Даремно загинула дитина.
І що саме жахливе у нас таких пів країни: готові вбити кого-завгодно з українців аби прийшов "мир" (русский мир) але нізащо не стануть в бій проти варварів.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:36 Ответить
Обмін йому обіцяний, як додаток до плати за те, що візьме на себе вину? Мотив розвалився, статура не співпадає з силуетом вбивці на камерах, дуже швидко знайшли, невідомо по яким признакам, якщо він не схожий з вбивцею. Не міг сам таке провернути. Де взяв зброю. І т.д.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:38 Ответить
 
 