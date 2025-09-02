Сын Сцельникова, подозреваемого в убийстве Парубия, служил в 93-й ОМБр и погиб под Бахмутом, - СМИ. ФОТО
Сын подозреваемого в убийстве бывшего спикера ВР Андрея Парубия воевал в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и погиб на фронте в мае 2023 года. Он считается пропавшим без вести.
Об этом "Слідству.Інфо" сообщила пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова, информирует Цензор.НЕТ.
Она подтвердила, что Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг" воевал в разведке 3-го механизированного батальона и погиб в Бахмуте Донецкой области.
Глава патронатной службы 93-й ОМБр Алина Карнаухова сообщила, что официально Михаил Сцельников считается пропавшим без вести с 20 мая 2023 года - тело военного не найдено.
Мать военного, журналистка и фотохудожница из Львова Елена Чернинька, посвятила погибшему сыну книгу "Лемберг: мамцю, ну не плач".
В этой работе женщина собрала истории и обращения к своему сыну, который исчез на фронте.
Она отметила, что "Лемберг" присоединился к рядам ВСУ в начале полномасштабного вторжения и воевал полтора года.
На сайте Clarity-Project журналисты нашли военного Михаила-Виктора Сцельникова, который находится в розыске как пропавший без вести в мае 2023 года в Бахмуте.
Напомним, ранее на суде подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников заявил, что это его "личная месть украинской власти".
Мужчина сказал, что хочет, чтобы его обменяли и он поехал в РФ "искать тело своего сына" - украинского военного, который пропал без вести на Бахмутском направлении.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
