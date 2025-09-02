РУС
Сын Сцельникова, подозреваемого в убийстве Парубия, служил в 93-й ОМБр и погиб под Бахмутом, - СМИ. ФОТО

Сын подозреваемого в убийстве бывшего спикера ВР Андрея Парубия воевал в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и погиб на фронте в мае 2023 года. Он считается пропавшим без вести.

Об этом "Слідству.Інфо" сообщила пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова, информирует Цензор.НЕТ.

Она подтвердила, что Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг" воевал в разведке 3-го механизированного батальона и погиб в Бахмуте Донецкой области.

Глава патронатной службы 93-й ОМБр Алина Карнаухова сообщила, что официально Михаил Сцельников считается пропавшим без вести с 20 мая 2023 года - тело военного не найдено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залужный об убийстве Парубия: "Независимость держится не на словах, а на тех, кто готов отдать за нее все"

Убийство Парубия: сын подозреваемого был в ВСУ и погиб на фронте

Мать военного, журналистка и фотохудожница из Львова Елена Чернинька, посвятила погибшему сыну книгу "Лемберг: мамцю, ну не плач".

В этой работе женщина собрала истории и обращения к своему сыну, который исчез на фронте.

Елена Чернинько с пропавшим без вести сыном Михаилом-Виктором

Она отметила, что "Лемберг" присоединился к рядам ВСУ в начале полномасштабного вторжения и воевал полтора года.

Фото: Елена Чернинька

На сайте Clarity-Project журналисты нашли военного Михаила-Виктора Сцельникова, который находится в розыске как пропавший без вести в мае 2023 года в Бахмуте.

Читайте также: Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: 60 суток под стражей без залога

Напомним, ранее на суде подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников заявил, что это его "личная месть украинской власти".

Мужчина сказал, что хочет, чтобы его обменяли и он поехал в РФ "искать тело своего сына" - украинского военного, который пропал без вести на Бахмутском направлении.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С Андреем Парубием прощаются во Львове. ВИДЕО

помста владі?
Хоча, то ж Порошенко з Парубієм сматрєлі ***** в глаза, дагаварівалісь пасредінє і в Омані в договорнячок був. як і що.... То ж Порошеко і парахоботи і закрили ракетну програму, знищували ЗСУ, розмінували Чонгар, відвели всі боєздатні частини з Півдня, десятки тисяч прирекли в Маріуполі...?
Ну і, напевно, то Парубій допустив той котел у "фортеці" Бахмут, де його син і загинув...
Ну і Порошенко з Парубієм сьогодні державою керують. Хоча ні, то, напевно, неточно...
Чего там понимать...?
Товарищ с 6-дневной регистрацией на задании.
Син - Захисник України, а його батько, убивця Українців!! Придумує свою маячню, про «помсту владі», але убиває не зеленського-садового та купу інших приблу95, а Патріота України, - Парубія!?!?!
Син з батьком, взаємовиключні світи!! Син-Захисник, а батько, - звичайний убивця Українців, зкацаплений!!!!
Армія! Мова! Віра!
Царство небесне тобі "Лемберґ". Тепер зрозуміла поведінка батька.
27 лютого 2014 року, після перемоги Євромайдану і відсторонення Віктора Януковича від влади, указом виконувача обов'язків https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Турчинова Андрій Парубій призначений https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретарем https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБОhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80-5 [5]. На час його перебування на посаді припали початок https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) тимчасової анексії Криму Росією і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 збройний конфлікт на сході України. Як секретар Ради національної безпеки і оборони, Парубій курирував антитерористичну операцію проти сепаратистів на сході Україниhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].
Для ОСОБЛИВО тупих і впоротих: анексія Криму розпочалась 20 лютого 2014-го, коли президентом був Янукович. До цієї дати вони навіть медальку випустили, якщо дебіли не вірять.
Станом на березень 2014-го в Україні була ОДНА (!!!) умовно боєздатна бригада. Одна, повторю ту кількість для дебілів.
Станом на квітень 2019-го ми мали 200-тисячну армію, мали свою ракетну програму, мали нове озброєння і, до речі, за той час, ЗВІЛЬНИЛИ 2/3 окупованого Донбасу.
І були ще в нас ще мінські, так ненависні зеленій шалупоні, угоди, які дозволили то все зробити.
Тобі сьогоднішні дані про окупацію, втрати, руйнування і все інше навести, чи ти не настільки дебіл?
Я добре пояснив, чи дебіл то незрозуміло?
тому дебілу пофіг, він тут по методичці строчить..
Анексія Криму розпочалась ще 14 лютого, коли касапи почали захоплювати маяки та причал переправи в Керчі
Напевно, і ще раніше, ще ДО Майдану. Починаючи з Тузли.
І Майдан був ними спровокований, і то безумне побиття студентів, і розстріли мітингуючих, і втеча януковича по їх команді, щоб сьогодні звіздіти про "госпєрєворот"...
Ну те що кацапи мали зуб на Крим ще з 90-х це очевидно, але майдан дав змогу запустити процес, скориставшись такою заворухою в лютому 14
На час його перебування на посаді припали початок https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) тимчасової анексії Криму Росією
Кацапи тимчасово анексували Крим 20 лютого 2014.
Янукович здриснув 22 лютого 2014.
Парубій був призначений секретарем РНБО 27 лютого 2014.
Якщо ти віриш тому, що кацапи написали на медальці, але не віриш українській вікіпедії у мене до тебе питань немає.
Дебіл, не доходить.
Хоча, методичка то ж для тебе святе, не відступиш, дебіл?
ти прикидаєшся, чи ти реально телепень?
Захоплення Криму Російською Федерацією - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F військова операція вторгнення, здійснена російськими військами без знаків розрізнення на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Криму з 20 лютого 2014 року для анексії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Кримського півостроваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC_(2014)#cite_note-44 [44] від України та окупації його Росією.
кцп-пнх
так, схоже на то що він ненавидів ту "майдану владу" думаючи що вона спричинила війну в Україні, звичайний електорат ригів і слухач шарія
Настільки ненавидів що син добровольцем в лютому 2022 року пішов?
У тебе кацапа звивина одна-методичка.
Брись на парашу чмо.
ОБЪЯСНИ ато я так и не понял.
Чего там понимать...?
Товарищ с 6-дневной регистрацией на задании.
возможно сын жив и кацапы или зеленые шантажировали
Ты шо ему веришь? Он ни с первой женой ни с сыном после развода 27 лет назад вообще не общался и не виделся! А потом что отцовские чувства вдруг взыграли??? Согласен что так не бывает!!!!Почему тогда не пошел на фронт рашистам мстить за сына??? Бабки он фсбешные зарабатывал! Плохо допрашивают!!!!
схоже, що таким як ти і допитувати не треба, ти все знаєш наперед, як було і як буде. Син може бути живим, бо його тіло не знайшли і вважається зниклим безвісти. Батько може в це вірити. Звідки і кому знати, чи спілкувався він з сином чи ні, наприклад, останні роки. Не треба вірити усьому, що пишуть і кажуть, в житті буває по різному.
Мій пост базується на словах матері цього вояка, яка написала про нього книгу - «Ламберг:не плач мамо» (подивись на Обозі вона є). І ще - якщо ти хочеш помститися за сина (чому я не вірю) чого ж ти на фронт не пішов з рашистами воювати??? Що скажете????
а чому вона не пішла? Таке буває, що вже дорослий син може спілкуватися з батьком, а мати навіть про це не здогадуватися. Крім того, у батька можуть бути інші погляди, він може по іншому уявляти ситуацію
Куди не пішла? На фронт? Бо вона жінка. І по друге, а що, хіба вона у Парубія стріляла. По третє ваші висловлювання нагадують мені смисл любимого прислівʼя куйла - « если бы у бабушки был х.й ….» далі самі знаєте.
якщо вона так бажала помсти і була впевнена, що її син вже вбитий, то могла б і піти на фронт. Хіба у нас заборонено? Можливо, батько думає по іншому.
Це ми з вами воду у ступі товчемо. Я думаю що через тиждень максимум СБУ (їй суд передав справу) розповість як воно було і чому саме так. Це все. Більш з вами дискутувати не буду. Бо це даремне витрачання часу. Хай вам щастить!
родичі зниклих безвісти завжди до останнього сподіваються на диво і мають надію, що їх рідна людина жива, поки не побачать тіла
Царство Небесне і велика подяка. Але поведінка батька незрозуміла від слова ніяк.
А шо саме ти зрозумів? Тисячі людей зникають на війні та шось ніхто не йде вбивати відомих чиновників та депутатів.
Тим більше колишніх, які вже давно нічого не вирішують.
поведінка батька-вбивці зрозуміла - ганьбить пам'ять сина-Героя !

вот вже воістину "сын за отца не отвечает"

Если это действительно сделал он, то выбрал для этого наверное наименее подходящую жертву, так что не то что оправдать а даже понять трудно... есть ведь столько рыгоаналов, как бывших так и переобувшихся
Ну вбивати людину, яка була вже не при владі на момент загибелі його сина, лише для того, щоб мати змогу отримати тіло - я цього не зрозумію. Якби син був живий у полоні і пообіцяли відпустити - ну тоді б дії батька ще якось можна було б зрозуміти. А так сина ж він не поверне вже ніяк...
поведінка батька який покинув сина у дитинстві..
син герой, а батько хз хто, може хвора людина а може засланий казачок з промитою кукухою
Ну і ще, там цей батько ніби як ще й кинув дружину з малим сином...
теперь таких будет много, с пошатнувшейся психикой и бойтесь, пети, кроли , тягнибоки-
Какае то бредятина! Отец судя по виду отставник советский и до сих пор на СССР дрочит.
Отцу 52.
В 1991 ему было 18.
Какой "отставник"?
Шо ти мелеш?! Совка вже як 34 роки немає а ви все на нього дрочите.
"зник безвісти" та "загинув" - це не одне і те саме
Как говорится, все чудесатее и чудесатее. Человек, бросивший сына 27 лет назад, через более чем год после его убийства решил отомстить власти и убил оппозиционного депутата, да еще и понимающий коммент Ф Дорошенко, зарегистрированного неделю назад.
якщо цей "атєц" покинув родину і сина-Героя виховувала його мама, тоді все зрозуміло - він, курва, ще й на смерті свого сина вирішив підзаробити, паралельно із розноскою в Глово

Кацапи вбили сина, а батько загиблого помстився застріливши Парубія. Де тут логіка?
шарій легко найде логіку і заліє в уші таким вот батькам
Син - Захисник України, а його батько, убивця Українців!! Придумує свою маячню, про «помсту владі», але убиває не зеленського-садового та купу інших приблу95, а Патріота України, - Парубія!?!?!
Син з батьком, взаємовиключні світи!! Син-Захисник, а батько, - звичайний убивця Українців, зкацаплений!!!!
Армія! Мова! Віра!
..звісно, якщо усе це правда.. то папа-жлоб зганьбив життя і смерть свого сина... і по-максимуму, як вже зміг, поранив усю Україну... дебіл...
типовий тупорилий совєцький солдафон, маладОй пєнсіонєр-бєздєльнік, ідіот-какаяразніца..
Де той Сцєльніков народився? Хто його виховував і де? Якщо вірити його словам і "мильній опері" яку він виголошує, то він абсолютний алкодегенерат. Як українка могла за нього вийти і народити від нього дитину? В нього ж в голові не "зайчики", а "ведмеді-шатуни".
А ти взагалі знаєш, що собою уявляв Львів кінця 80-х, початку 90-х?
Штаб найбільшого в СА округу, нескінченна кількість штабів, дивізій та частин, і всюди офіцери, офіцери, офіцери. І після відставки ну, ніхто, не збирався "домой", в Рязань та Тамбов. Усі залишалися у Львові із сім'ями
Ось й результат
Україна за совка займала 1 місце за кількістю міжетнічних шлюбів. 34%. Це наслідок 2 світової коли Україна втратила 10 мільйонів загиблими і 8 млн. не повернулися з Європи та Гулагу. Не знаю жодного кацапа який народився і виріс в **********, пересилився в Україну і хотів би повернутися в "радниє *****". Бо там він гівно, а тут мав статус "старшєго брата" і ряд преференцій на зайняття керівних державних посад.
замолоду всяке буває, але виходить, що той папаша курва зсучена!
за замовленням вбиває Патріота-Парубія, виправдовуючи смертю свого біологічного сина-Патріота.
його живцем закопати мало !

ЗЄля, не дай Боже ти обміняєш цього кідара !!!!!

Інтелект передається по материнській лінії. Генетики стверджують що це генетика, але я вважаю що тут вирішальним є материнське виховання. Одружишся на дурепі - матимеш дурних дітей. Переважну більшість видатних людей виховували грамотні та розумні жінки. Кацапам потрібна не земля Україени. Їм потрібно повбивати чоловіків і перетрахати всіх українських жінок з метою покращення алкодегенеративної генетики кацапні. Вони цього навіть не приховують - "На Бєлін за нємкамі", "На Вашаву за полькамі", "На Украіну з хахалушкамі!"... Інакше їм ******* бо перестати вживати алкоголь вони вже не можуть - 500 років пияцтва. Вражені усі кацапи протягом десятків поколінь. Жіночий геном здатний витримувати атаку алкоголю протягом 5 (пяти) поколінь. Цю межу кацапи перетнули століття тому...
А як це батько розлучився з дружиною і 27 років не цікавився ні її долею ні долею сина а тут раптово батьківські півчуття??? Таке хіба буває???? Бреше, йому на того сина покласти! Як що б дійсно хотів помститися пішов би на фронт кацапів убивати!!!! Бреше, гроші через фсб заробляв! Нарешті допитайте його як слід (а то на фото в суді якийсь свіженький і задоволений) і він вам все розповість!!!!
А хіба Парубій був у складі діючої української влади, в період з 2019-го, по сьогодні?
"Шито білими нитками"... Тобто - БРЕХНЯ!!!
Пам'ятаєш фільм середини 90-х, "Особенности..." чи то охоти, чи то рибалки, забув.
Там, де алкашня намагалася корову в бомболюку перевести. І слова комполка, коли літак посадили і він побачив ту нещасну корову - "Жити захочеш, і не так розкоряєшся"
Я це пам"ятаю... Але який стосунок має мій допис до цього вислову?
Все дуже просто, рятує своє життя. Тому і висуває найбезглуздіші мотиви вчинку, аби лише не озвучити найпростіший і найлогічніший - виконував завдання московських кураторів
Вибач... Ти вліз у сферу моєї діяльності - в юриспруденцію...
А що йому загрожувало, коли він погоджувався на вбивство? Що саме його на це МОТИВУВАЛО?
Ти останнім часом став досить неконтактним.
Вибач. Кінець зв'язку.
Тим самим можу відповісти і тобі... (Крім - "кінець зв"язку"). "Я тобі - про "Фому", а ти мені про "Ерёму"... Одним з основних елементів кримінального діяння є МОТИВ! Я тебе запитую - ЯКИЙ МОТИВ був у підозрюваного? Що спонукало його вчинить злочин? Порятунок власного життя? А що йому загрожувало ДО вчинення вбивства?
І ти МЕНЕ називаєш "неконтактним"?
Ти навіщо сюди пхаєш цю кацапську х * * * ню, альтернативно обдарований мойша ? Мало вас нечисті , свого часу Симон Васильович перебив, ой мало .....
Маю право, Ваня, маю повне право. Майданчик відкритий для дискусії. Кожен пхає те, що має. Я х***ню, а ти методичку від товариша майора
То до чого тут Парубій? Коливпн же ж тоді був спікером.
Ну він вирішив помститися керівникам майдану, який мабуть за його думкою дав можливість путіну розпочати війну, а Парубій був одним з найвидиміших на майдані
Ви читаєтє його думки чи вам так хочется?
Слухав його заяву і по його словами зрозумів, що на думку цього чоловіка якби не події кінця 13 - початку 14, то не було б анексії Криму, і початку війни на Донбасі, яка потім розширилася на всю Україну через пряме вторгнення. Чи в нас в демократичному суспільстві не мають права існувати такі точки зору у людей?
ДА ВИ ЕКСТРАСЕНС!
Підемо далі, по ланцюгу причинно-послідовних дій. Як шоб мусора не побили б дітей на Майдані ни хто б не вийшов на Майдан. Не було б майдана то і Парубій не став би спікером ВР. Як шоб урка не надав наказ бити дітей то мусора б цього не зробили б. Як шоб урка підписав би асоціацію з ЄС то діти би не вийшли на Майдан. Як шоб урка не взяв би у ***** 3 лярда хабаря то він би підписав уголу з ЄС і майдана б не було. Продовжити?То може йому тре було януковича зпвалить?
Складна драматургія. Можливо, отой жорстокий, ганебний, залізобетонний канцелярит влади-бюрократії, "пропав безвісти", який служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом і став нав'язливим мотивом, а ЗМІ "з'орієнтували" надихнули, спрямували ?
Злодійкувата влада напевно щоб "не витрачати бюджет" зловживає отим "пропав безвісти". Ніби з двору пропала мітла, а не жива людина... Для чого ота дефініція "пропав безвісти"? Путін платить мільйони живим, а наші економлять на мертвих, вписуючи їх у графу "пропав безвісти".
Складається враження, що ставка була саме на це.
"Вбивцю зрозуміюти і пробачити "
Буде видно з розкруток зомбімарафону, Банківських помийок та пАзітівних блоХерів.
Не пішов мститись оркам - реальним вбивцям сина, а попросився до вбивць свого сина шоб знайти йього тіло. Ну,а перепусткою до орків стали постріли та вбивство Андрія. зеленский слазь вже коки - вже не бере. Яскравіші мислі йдуть від ЛСД.
Розумію, але чому слуга наріду. ?? ??
Можливо він знає про сина більше тіла не знайшли тому і прситься на обмін бреше
Є велика різниця між тим хто народив дитину і кинув, і тим, хто ростив дитину.
Цей ублюдок прoсто хотів заробити у росіян гроші.
