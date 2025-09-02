Залужный об убийстве Парубия: "Независимость держится не на словах, а на тех, кто готов отдать за нее все"
Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный почтил память убитого народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия - одного из лидеров Оранжевой революции и Революции Достоинства.
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Он жил действиями, а не словами. Миссией, а не должностями. Украиной, которая была в его сердце. Его жизнь - это напоминание всем нам: независимость держится не на словах, а на тех, кто готов отдать за нее все", - подчеркнул Залужный.
Он напомнил, что 2 сентября Украина прощается с патриотом и государственником.
"Человеком, который всегда шел туда, где решалась судьба страны. Большая потеря для всех нас. Вечная память. Искренние соболезнования родным", - добавил бывший главком.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
Перш за все - на невідповідність щовечірніх гугнявих відосиків реальним справам по збереженню Незалежності України.
Тепер розкажи чим пожертвував ти, я слухаю уважно. Скільки диванів вже пропердів від праведного гніву?
Мені бракує даних для того щоб зрозуміти ступінь пожертви на благо Батьківщини такого потужного діагноста стану здоров'я людини по фотографії.
Мда, тепер я здогадуюсь чому ти так ригаєш на Залужного - з такою ефективністю "спасіння" тобі явно ближче до Герасімова з Білоусовим.
Питань більше не маю, тільки будь ласка не скигли тут більше про те що хтось тобі щось винен, принаймні не людина під чиїм керівництвом ти ніколи не воював.
Язик хоч не стер при вивченні його пожертви здоров'ям?
І по його вигляду не схоже, що він жертвував здоров'ям. От взагалі не схоже.
Іди ***** спершу дані в ТЦК онови в потім вєщай за чужі жертви, клован.
Тисоплавчик, в давай ти просто не будеш оцінювати тих під чиїм керівництвом не служив, не працював і чиїми послугами не користувався?
Я ж не оцінюю ефективність адміна твого улюбленого тг-каналу "оповіщення троєщини", правда? От і ти своє енурезне рило не пхай куди не просять))
і це добре. залишаються ще якісь шанси, що після зєлі прийде щось українське
То може Залужний сам в Лондон з посади просився в не твоє оюісцяне чмо його зняло?🤦🤧
Тіктокери розумово відсталі *****, чєпуха подоляцька.
Там трускавки зачекалися уже, твоя перерва закінчена, пан ногу для підсрачника заніс, поспіши.🤧
І чесно сказати - і сам Поошенко підтримав такі прізвища.
Ти окрім трьох гривень з пенсії взагалі нічим не жертвував тож перестань будь ласка хрюкати на людину під чиїм керівництвом молодші за тебе люди успішно відвойовували те що твоє покоління бездарно просрало))
Адьйо, енурезний