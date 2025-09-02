Залужный об убийстве Парубия: "Независимость держится не на словах, а на тех, кто готов отдать за нее все"

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный почтил память убитого народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия - одного из лидеров Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Он жил действиями, а не словами. Миссией, а не должностями. Украиной, которая была в его сердце. Его жизнь - это напоминание всем нам: независимость держится не на словах, а на тех, кто готов отдать за нее все", - подчеркнул Залужный.

Он напомнил, что 2 сентября Украина прощается с патриотом и государственником.

"Человеком, который всегда шел туда, где решалась судьба страны. Большая потеря для всех нас. Вечная память. Искренние соболезнования родным", - добавил бывший главком.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С Андреем Парубием прощаются во Львове. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Фото: Валерий Залужный

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Также читайте: Рада обратится к мировым парламентам осудить убийство Парубия как элемент агрессии РФ против Украины