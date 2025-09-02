РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
3 120 45

Залужный об убийстве Парубия: "Независимость держится не на словах, а на тех, кто готов отдать за нее все"

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный почтил память убитого народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия - одного из лидеров Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Он жил действиями, а не словами. Миссией, а не должностями. Украиной, которая была в его сердце. Его жизнь - это напоминание всем нам: независимость держится не на словах, а на тех, кто готов отдать за нее все", - подчеркнул Залужный.

Он напомнил, что 2 сентября Украина прощается с патриотом и государственником.

"Человеком, который всегда шел туда, где решалась судьба страны. Большая потеря для всех нас. Вечная память. Искренние соболезнования родным", - добавил бывший главком.

Залужный
Фото: Валерий Залужный

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Топ комментарии
+27
Це так тонко про знамениті вечірні відосики? 🤔
показать весь комментарий
02.09.2025 16:35 Ответить
+19
Заявка.
Перш за все - на невідповідність щовечірніх гугнявих відосиків реальним справам по збереженню Незалежності України.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:36 Ответить
+11
для кварталівців це дуже тонко! там вони всі, сплошні абрахамії. "азіати, нє поймут" (С)
показать весь комментарий
02.09.2025 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це так тонко про знамениті вечірні відосики? 🤔
показать весь комментарий
02.09.2025 16:35 Ответить
Заявка.
Перш за все - на невідповідність щовечірніх гугнявих відосиків реальним справам по збереженню Незалежності України.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:36 Ответить
Поки є такі люди Україна незламна.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:37 Ответить
Які люди? Невже ті, що в Лондоні?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:33 Ответить
yes it is Zelene padlo
показать весь комментарий
02.09.2025 17:39 Ответить
Такі люди як Парубій. І такі люди як в Лондоні. Піндуй за кораблем, зареєструвалось воно щоб пернути ...
показать весь комментарий
02.09.2025 17:40 Ответить
для кварталівців це дуже тонко! там вони всі, сплошні абрахамії. "азіати, нє поймут" (С)
показать весь комментарий
02.09.2025 16:42 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 16:42 Ответить
Слова колишньго головнокомандувача ЗСУ і майбутнього президента України.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:44 Ответить
И что лично За отдал за независимость? Чем пожертвовал?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:45 Ответить
Кар'єрою, здоров'ям.
Тепер розкажи чим пожертвував ти, я слухаю уважно. Скільки диванів вже пропердів від праведного гніву?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:49 Ответить
Здоровьем? По лицу видно, как пожертвовал. Это я, дружок, просрал своё здоровье и лучшие годы жизни работая в этой стране. Хотя говорили мне, приезжай, всё устроим ещё в 2000-х, но я же самый умный, поэтому в дураках остался. А теперь послом в Великобританию меня уже, увы, не возьмут. Хотя извините, что после подумать плохо о вашем фетише.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:58 Ответить
А як ти саме ти просрав здоров'я, можна поцікавитись? Воював? Людей з пожежі рятував? Чи просто споживав неякісний алкоголь?
Мені бракує даних для того щоб зрозуміти ступінь пожертви на благо Батьківщини такого потужного діагноста стану здоров'я людини по фотографії.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:12 Ответить
Меня опять забанят. Но, ты клиническиё *******, и для меня ты пустое место, чтоб я перед тобой отчитывался. И из-за таких как ты дегенератов, которых в Украине большинство, у меня нет желания жить в этой стране и защищать её. А людей я спасал, не всегда правда получалось, и из тех 40 человек с кем начал работать в 98 на данный момент живых осталось человек 10. А ты мудило офисное.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:22 Ответить
Ну уехал и уехал? А чего стонешь? Тебе же сейчас хорошо? Хорошо! А мы украинцы тут при чем к твоим фантомным болям и настальгии??? Правильно сделали что послом тебя не взяли.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:34 Ответить
Тобто ти працював із 40 людьми з яких тільки 10 вижило?..🤷
Мда, тепер я здогадуюсь чому ти так ригаєш на Залужного - з такою ефективністю "спасіння" тобі явно ближче до Герасімова з Білоусовим.
Питань більше не маю, тільки будь ласка не скигли тут більше про те що хтось тобі щось винен, принаймні не людина під чиїм керівництвом ти ніколи не воював.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:37 Ответить
Читать научись и понимать написанное.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:55 Ответить
А як ти визначив його пожертву здоров'ям? Огляд йому проводив, узд робив, простату досліджував? Вивчав його аналізи під мікроскопом???
Язик хоч не стер при вивченні його пожертви здоров'ям?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:39 Ответить
А що таке "пожертвувати кар'єрою" для генерала в той час, коли сотні тисяч пожертвували життям???

І по його вигляду не схоже, що він жертвував здоров'ям. От взагалі не схоже.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:35 Ответить
По виду одного мого побратима теж не скажеш що в нього одне око вставне.
Іди ***** спершу дані в ТЦК онови в потім вєщай за чужі жертви, клован.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:48 Ответить
Непридатний дохтор хвілософії....куля в лоб, так куля в лоб?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:46 Ответить
Усциклянт, розкажи де воював, я слухаю уважно.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:50 Ответить
У тебе так потужно підгорає через коханого месію, що одразу на образи переходиш🤣🤣 в тебе там уже й диван прогорів до підлоги🤣🤣🤣
показать весь комментарий
02.09.2025 17:41 Ответить
Ще одне обдристане вилізло з-під дивану?
Тисоплавчик, в давай ти просто не будеш оцінювати тих під чиїм керівництвом не служив, не працював і чиїми послугами не користувався?
Я ж не оцінюю ефективність адміна твого улюбленого тг-каналу "оповіщення троєщини", правда? От і ти своє енурезне рило не пхай куди не просять))
показать весь комментарий
02.09.2025 17:45 Ответить
Залужного міцно тримають в інфо просторі.
і це добре. залишаються ще якісь шанси, що після зєлі прийде щось українське
показать весь комментарий
02.09.2025 16:52 Ответить
Аби не прилупи-сперменки-філімонови-карасі та інша псевдо-патріотична пристосуванська срань.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:54 Ответить
І Ігор відразу повернеться з Британії воювати за Україну?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:07 Ответить
Ні, то вже зайве) він прийде в Британії на дільницю голосувати за свого кумира.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:42 Ответить
"Незалежність тримається не на ПРОМОВАХ, а на тих, хто готовий віддати за неї все", - ПРОМОВИЛО неспроможне служити, яке "віддало все": свої мемуари та кідалівську дисертацію заради промов із лАндонів...
показать весь комментарий
02.09.2025 17:04 Ответить
Ще одне тупориле зебілядло вилізло.
То може Залужний сам в Лондон з посади просився в не твоє оюісцяне чмо його зняло?🤦🤧
Тіктокери розумово відсталі *****, чєпуха подоляцька.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:14 Ответить
Віддати все як ти ? Просрати розпіарений наступ, потім злитися і поїхати послом до Лондона. До сих пір ніхто не пояснив чому поперли на пʼять ліній оборони де їх чекали замість вдарити там де не чекали.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:06 Ответить
Ні, все як ти - зригнути до пшеків і звідти потужно кукурікати як нам жити і кого обирати.
Там трускавки зачекалися уже, твоя перерва закінчена, пан ногу для підсрачника заніс, поспіши.🤧
показать весь комментарий
02.09.2025 17:16 Ответить
пан, такий грамотний, мабудь військову академію закінчив? чому ж в Польщі такий дар пропадає?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:18 Ответить
Бачиш, пан хоче дочекатись нового Олександра Македонського чи хоча б Наполеона і тільки тоді піде воювати під його керівництвом, меншого пан не вартий.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:20 Ответить
Потроху "відгризає" електорат Порошенка
показать весь комментарий
02.09.2025 17:06 Ответить
А потім ляже з тим електоратом під Зеленського.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:43 Ответить
електорату Порошенка байдуже, яке буде прізвище Президента. Бо електорату Порошенка потрібне виконання програми дій, яка характеризується гаслами "1.Незалежність України; 2.ринкова економіка; 3.НАТО; 4.Євросоюз; 5.Армія; 6.Мова; 7.Віра" І якщо б у Президента, який би виконува цю програму було би прізвище "Зленський"; чи буде "Залужний" - проблем би з підтримкою таких пізвищ не було би і не буде.
І чесно сказати - і сам Поошенко підтримав такі прізвища.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:36 Ответить
Валерій Федорович в ділі, готуємося до присяги нового президента , але шлях до цього ще буде дуже кривавим і підступним , система так просто не здасться
показать весь комментарий
02.09.2025 17:14 Ответить
В якому ділі?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:45 Ответить
Особливо потужно "віддавати все " з Лондонів . Вирішив позмагатися в незламності промов з ЛідОром Що Не Втік ?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:29 Ответить
Сатремчик, ти старе заздрістне пердло, тобі ж ніхто не забороняє по віку звалити в той самий Лондон.
Ти окрім трьох гривень з пенсії взагалі нічим не жертвував тож перестань будь ласка хрюкати на людину під чиїм керівництвом молодші за тебе люди успішно відвойовували те що твоє покоління бездарно просрало))
показать весь комментарий
02.09.2025 17:41 Ответить
От якраз бездарно просрано було саме під його керівництвом в дуеті з лідором. Південь, Азовське узбережжя, сухопутний коридор в Крим, фортеця Бахмут, одноразовий десант в Кринки на автошинах по Дніпру - і це все саме під його керівництвом, не шановний юрчику -лизунчику залізного гузна.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:48 Ответить
Я вище написав - спершу оновлюєш дані в ТЦК, а потім я можливо і послухаю твій розумовий пронос про те як в мирний час Залужний мав захищати щось там за межами ппд частин, аж до самого 24 числа коли твій Зєля дав йому на це повноваження
Адьйо, енурезний
показать весь комментарий
02.09.2025 17:51 Ответить
Так Юрець , якщо користуєшся моїми тезами - то хоч віддавай належне тому в кого вкрав. )))
показать весь комментарий
02.09.2025 18:24 Ответить
 
 