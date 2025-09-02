РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
С Андреем Парубием прощаются во Львове. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Во Львове прощаются с бывшим спикером Верховной Рады и нардепом Андреем Парубием, которого убили 30 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Известно, что Парубия похоронят на Лычаковском кладбище.

Чин похорон начался в Архикафедральном соборе святого Юра.

Отдать дань уважения политику пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и львовяне.

В 13:30 на площади Рынок начнется общегородская церемония прощания.

С Андреем Парубием прощаются во Львове
Фото: Суспільне Львів
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минута молчания на Майдане: в Киеве почтили память Андрея Парубия. ВИДЕО

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Читайте: Рада обратится к мировым парламентам осудить убийство Парубия как элемент агрессии РФ против Украины

захоронения (227) Львов (4631) Парубий Андрей (2075)
Топ комментарии
+19
Вічна пам'ять! Вічна шана патріоту України! Співчуття сім'ї, друзям, громадянам України.
02.09.2025 12:35 Ответить
+17
02.09.2025 12:33 Ответить
+10
Бронь Боже, щоб та паскудь там появилась. Для чого, щоб запаскудити?
02.09.2025 12:33 Ответить
і що навіть сам Зе не приїде ?
02.09.2025 12:29 Ответить
Краще не треба, бо після нього самі негаразди
02.09.2025 12:33 Ответить
Бронь Боже, щоб та паскудь там появилась. Для чого, щоб запаскудити?
02.09.2025 12:33 Ответить
02.09.2025 13:24 Ответить
вечная память, а вопрос почему не дали охрану? и у нас пидоров хватает
02.09.2025 12:32 Ответить
показать весь комментарий
Вічна пам'ять! Вічна шана патріоту України! Співчуття сім'ї, друзям, громадянам України.
02.09.2025 12:35 Ответить
..ну як так?!.....
тупорилі зеленські жлоби-какаразніци, ви усі причетні до трагедії України, патріотів України, разом з ******....
.......................((
02.09.2025 12:36 Ответить
Яким чином?
02.09.2025 12:48 Ответить
Тим що ти гнидою родився і нею подохнеш...
02.09.2025 13:02 Ответить
..не ганьби славне козацьке прізвище, зайда прокацапська.. чи ідіот корисний..
02.09.2025 13:04 Ответить
02.09.2025 13:05 Ответить
Як було вказано про підозрюваного у вбивстві: проукраїнська свідомість, греко-католик, син пішов добровольцем на війну. Але його шантажували з РФ можливістю повернення сину з полону, або живим або тіла. Можливість отримати тіло загиблого сина в обмін на вбивство відомого українського патріота вже неоднозначна. Але мені здається все не так просто, можливо нас підводять до висновку, що навіть патріотичні, віруючи громадяни України зрозуміли, що у війні винні не рашка з пуйлом, а такі "націоналісти", що розпочинали Майдани і спровокували війну. А тут Парубій, справжній патріот України, комендант Майдану, дуже важливий свідок тих подій.
02.09.2025 13:58 Ответить
Как человеку с мозгами можно привить такой бред?
А особей без мозгов у нас и так 3/4, им чего ещё надо прививать...
02.09.2025 14:06 Ответить
Якщо Ви не знали, що таке фальш і цинізм, але соромилися запитати: голова ВР України Стефанчук прибув на церемонію прощання..
02.09.2025 13:22 Ответить
Виштовхали в плечі, бо посада потребує. А про цинізм - він і слова такого не знає.
02.09.2025 13:52 Ответить
йому не соромно, йому страшно, бо він же може стати наступним
02.09.2025 14:52 Ответить
Світла памʼять світлій і чесній Людині 😪😪😪
02.09.2025 13:22 Ответить
Привести і убивцю, для прощання з Парубієм, можливо, щось і Українці дільного йому «висловлять»!! Бо, на суддівських + прокурорських (від портнова), марно сподіватися!! Все, як і з беркутньою, єфремовим, симоненком, мертвечуком, баєм, мехедою, рибаком, можна не перейматися!!
02.09.2025 14:23 Ответить
Отож. Ще сидить права качає. Забаганки мої виконайте.
Щоб поїхати на кацапію - став убивцею. Кончене
02.09.2025 14:53 Ответить
 
 