С Андреем Парубием прощаются во Львове. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Во Львове прощаются с бывшим спикером Верховной Рады и нардепом Андреем Парубием, которого убили 30 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Известно, что Парубия похоронят на Лычаковском кладбище.
Чин похорон начался в Архикафедральном соборе святого Юра.
Отдать дань уважения политику пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и львовяне.
В 13:30 на площади Рынок начнется общегородская церемония прощания.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
