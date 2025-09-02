УКР
Із Андрієм Парубієм прощаються у Львові. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Львові прощаються із колишнім спікером Верховної Ради та нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили 30 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Відомо, що Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Чин похорону розпочався в Архикатедральному соборі святого Юра.

Віддати шану політику прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів'яни.

О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання. 

Із Андрієм Парубієм прощаються у Львові
Фото: Суспільне Львів
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам’ять Андрія Парубія. ВIДЕО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Топ коментарі
+17
Вічна пам'ять! Вічна шана патріоту України! Співчуття сім'ї, друзям, громадянам України.
02.09.2025 12:35 Відповісти
+14
02.09.2025 12:33 Відповісти
+8
Бронь Боже, щоб та паскудь там появилась. Для чого, щоб запаскудити?
02.09.2025 12:33 Відповісти
і що навіть сам Зе не приїде ?
02.09.2025 12:29 Відповісти
Краще не треба, бо після нього самі негаразди
02.09.2025 12:33 Відповісти
Бронь Боже, щоб та паскудь там появилась. Для чого, щоб запаскудити?
02.09.2025 12:33 Відповісти
02.09.2025 13:24 Відповісти
вечная память, а вопрос почему не дали охрану? и у нас пидоров хватает
02.09.2025 12:32 Відповісти
02.09.2025 12:33 Відповісти
Вічна пам'ять! Вічна шана патріоту України! Співчуття сім'ї, друзям, громадянам України.
02.09.2025 12:35 Відповісти
..ну як так?!.....
тупорилі зеленські жлоби-какаразніци, ви усі причетні до трагедії України, патріотів України, разом з ******....
.......................((
02.09.2025 12:36 Відповісти
Яким чином?
02.09.2025 12:48 Відповісти
Тим що ти гнидою родився і нею подохнеш...
02.09.2025 13:02 Відповісти
..не ганьби славне козацьке прізвище, зайда прокацапська.. чи ідіот корисний..
02.09.2025 13:04 Відповісти
02.09.2025 13:05 Відповісти
Як було вказано про підозрюваного у вбивстві: проукраїнська свідомість, греко-католик, син пішов добровольцем на війну. Але його шантажували з РФ можливістю повернення сину з полону, або живим або тіла. Можливість отримати тіло загиблого сина в обмін на вбивство відомого українського патріота вже неоднозначна. Але мені здається все не так просто, можливо нас підводять до висновку, що навіть патріотичні, віруючи громадяни України зрозуміли, що у війні винні не рашка з пуйлом, а такі "націоналісти", що розпочинали Майдани і спровокували війну. А тут Парубій, справжній патріот України, комендант Майдану, дуже важливий свідок тих подій.
02.09.2025 13:58 Відповісти
Как человеку с мозгами можно привить такой бред?
А особей без мозгов у нас и так 3/4, им чего ещё надо прививать...
02.09.2025 14:06 Відповісти
Якщо Ви не знали, що таке фальш і цинізм, але соромилися запитати: голова ВР України Стефанчук прибув на церемонію прощання..
02.09.2025 13:22 Відповісти
Виштовхали в плечі, бо посада потребує. А про цинізм - він і слова такого не знає.
02.09.2025 13:52 Відповісти
Світла памʼять світлій і чесній Людині 😪😪😪
02.09.2025 13:22 Відповісти
Привести і убивцю, для прощання з Парубієм, можливо, щось і Українці дільного йому «висловлять»!! Бо, на суддівських + прокурорських (від портнова), марно сподіватися!! Все, як і з беркутньою, єфремовим, симоненком, мертвечуком, баєм, мехедою, рибаком, можна не перейматися!!
02.09.2025 14:23 Відповісти
 
 