Із Андрієм Парубієм прощаються у Львові. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У Львові прощаються із колишнім спікером Верховної Ради та нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили 30 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Відомо, що Парубія поховають на Личаківському кладовищі.
Чин похорону розпочався в Архикатедральному соборі святого Юра.
Віддати шану політику прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів'яни.
О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
