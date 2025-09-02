Залужний про вбивство Парубія: "Незалежність тримається не на промовах, а на тих, хто готовий віддати за неї все"
Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний вшанував пам'ять вбитого народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія –– одного із лідерів Помаранчевої революції та Революції Гідності.
Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Він жив діями, а не словами. Місією, а не посадами. Україною, яка була в його серці. Його життя — це нагадування всім нам: незалежність тримається не на промовах, а на тих, хто готовий віддати за неї все", - наголосив Залужний.
Він нагадав, що 2 вересня Україна прощається з патріотом та державником.
"Людиною, яка завжди йшла туди, де вирішувалася доля країни. Велика втрата для всіх нас. Вічна пам’ять. Найщиріші співчуття рідним", - додав колишній головком.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
