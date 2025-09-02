УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
2 619 43

Залужний про вбивство Парубія: "Незалежність тримається не на промовах, а на тих, хто готовий віддати за неї все"

Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний вшанував пам'ять вбитого народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія –– одного із лідерів Помаранчевої революції та Революції Гідності. 

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Він жив діями, а не словами. Місією, а не посадами. Україною, яка була в його серці. Його життя — це нагадування всім нам: незалежність тримається не на промовах, а на тих, хто готовий віддати за неї все", - наголосив Залужний. 

Він нагадав, що 2 вересня Україна прощається з патріотом та державником. 

"Людиною, яка завжди йшла туди, де вирішувалася доля країни. Велика втрата для всіх нас. Вічна пам’ять. Найщиріші співчуття рідним", - додав колишній головком.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із Андрієм Парубієм прощаються у Львові. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Залужний
Фото: Валерій Залужний

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Також читайте: Рада звернеться до світових парламентів засудити вбивство Парубія як елемент агресії РФ проти України

Автор: 

Це так тонко про знамениті вечірні відосики? 🤔
показати весь коментар
02.09.2025 16:35 Відповісти
Заявка.
Перш за все - на невідповідність щовечірніх гугнявих відосиків реальним справам по збереженню Незалежності України.
показати весь коментар
02.09.2025 16:36 Відповісти
Поки є такі люди Україна незламна.
показати весь коментар
02.09.2025 16:37 Відповісти
Які люди? Невже ті, що в Лондоні?
показати весь коментар
02.09.2025 17:33 Відповісти
yes it is Zelene padlo
показати весь коментар
02.09.2025 17:39 Відповісти
Такі люди як Парубій. І такі люди як в Лондоні. Піндуй за кораблем, зареєструвалось воно щоб пернути ...
показати весь коментар
02.09.2025 17:40 Відповісти
для кварталівців це дуже тонко! там вони всі, сплошні абрахамії. "азіати, нє поймут" (С)
показати весь коментар
02.09.2025 16:42 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 16:42 Відповісти
Слова колишньго головнокомандувача ЗСУ і майбутнього президента України.
показати весь коментар
02.09.2025 16:44 Відповісти
И что лично За отдал за независимость? Чем пожертвовал?
показати весь коментар
02.09.2025 16:45 Відповісти
Кар'єрою, здоров'ям.
Тепер розкажи чим пожертвував ти, я слухаю уважно. Скільки диванів вже пропердів від праведного гніву?
показати весь коментар
02.09.2025 16:49 Відповісти
Здоровьем? По лицу видно, как пожертвовал. Это я, дружок, просрал своё здоровье и лучшие годы жизни работая в этой стране. Хотя говорили мне, приезжай, всё устроим ещё в 2000-х, но я же самый умный, поэтому в дураках остался. А теперь послом в Великобританию меня уже, увы, не возьмут. Хотя извините, что после подумать плохо о вашем фетише.
показати весь коментар
02.09.2025 16:58 Відповісти
А як ти саме ти просрав здоров'я, можна поцікавитись? Воював? Людей з пожежі рятував? Чи просто споживав неякісний алкоголь?
Мені бракує даних для того щоб зрозуміти ступінь пожертви на благо Батьківщини такого потужного діагноста стану здоров'я людини по фотографії.
показати весь коментар
02.09.2025 17:12 Відповісти
Меня опять забанят. Но, ты клиническиё *******, и для меня ты пустое место, чтоб я перед тобой отчитывался. И из-за таких как ты дегенератов, которых в Украине большинство, у меня нет желания жить в этой стране и защищать её. А людей я спасал, не всегда правда получалось, и из тех 40 человек с кем начал работать в 98 на данный момент живых осталось человек 10. А ты мудило офисное.
показати весь коментар
02.09.2025 17:22 Відповісти
Ну уехал и уехал? А чего стонешь? Тебе же сейчас хорошо? Хорошо! А мы украинцы тут при чем к твоим фантомным болям и настальгии??? Правильно сделали что послом тебя не взяли.
показати весь коментар
02.09.2025 17:34 Відповісти
Тобто ти працював із 40 людьми з яких тільки 10 вижило?..🤷
Мда, тепер я здогадуюсь чому ти так ригаєш на Залужного - з такою ефективністю "спасіння" тобі явно ближче до Герасімова з Білоусовим.
Питань більше не маю, тільки будь ласка не скигли тут більше про те що хтось тобі щось винен, принаймні не людина під чиїм керівництвом ти ніколи не воював.
показати весь коментар
02.09.2025 17:37 Відповісти
Читать научись и понимать написанное.
показати весь коментар
02.09.2025 17:55 Відповісти
А як ти визначив його пожертву здоров'ям? Огляд йому проводив, узд робив, простату досліджував? Вивчав його аналізи під мікроскопом???
Язик хоч не стер при вивченні його пожертви здоров'ям?
показати весь коментар
02.09.2025 17:39 Відповісти
А що таке "пожертвувати кар'єрою" для генерала в той час, коли сотні тисяч пожертвували життям???

І по його вигляду не схоже, що він жертвував здоров'ям. От взагалі не схоже.
показати весь коментар
02.09.2025 17:35 Відповісти
По виду одного мого побратима теж не скажеш що в нього одне око вставне.
Іди ***** спершу дані в ТЦК онови в потім вєщай за чужі жертви, клован.
показати весь коментар
02.09.2025 17:48 Відповісти
Непридатний дохтор хвілософії....куля в лоб, так куля в лоб?
показати весь коментар
02.09.2025 16:46 Відповісти
Усциклянт, розкажи де воював, я слухаю уважно.
показати весь коментар
02.09.2025 16:50 Відповісти
У тебе так потужно підгорає через коханого месію, що одразу на образи переходиш🤣🤣 в тебе там уже й диван прогорів до підлоги🤣🤣🤣
показати весь коментар
02.09.2025 17:41 Відповісти
Ще одне обдристане вилізло з-під дивану?
Тисоплавчик, в давай ти просто не будеш оцінювати тих під чиїм керівництвом не служив, не працював і чиїми послугами не користувався?
Я ж не оцінюю ефективність адміна твого улюбленого тг-каналу "оповіщення троєщини", правда? От і ти своє енурезне рило не пхай куди не просять))
показати весь коментар
02.09.2025 17:45 Відповісти
Залужного міцно тримають в інфо просторі.
і це добре. залишаються ще якісь шанси, що після зєлі прийде щось українське
показати весь коментар
02.09.2025 16:52 Відповісти
Аби не прилупи-сперменки-філімонови-карасі та інша псевдо-патріотична пристосуванська срань.
показати весь коментар
02.09.2025 16:54 Відповісти
І Ігор відразу повернеться з Британії воювати за Україну?
показати весь коментар
02.09.2025 17:07 Відповісти
Ні, то вже зайве) він прийде в Британії на дільницю голосувати за свого кумира.
показати весь коментар
02.09.2025 17:42 Відповісти
"Незалежність тримається не на ПРОМОВАХ, а на тих, хто готовий віддати за неї все", - ПРОМОВИЛО неспроможне служити, яке "віддало все": свої мемуари та кідалівську дисертацію заради промов із лАндонів...
показати весь коментар
02.09.2025 17:04 Відповісти
Ще одне тупориле зебілядло вилізло.
То може Залужний сам в Лондон з посади просився в не твоє оюісцяне чмо його зняло?🤦🤧
Тіктокери розумово відсталі *****, чєпуха подоляцька.
показати весь коментар
02.09.2025 17:14 Відповісти
Віддати все як ти ? Просрати розпіарений наступ, потім злитися і поїхати послом до Лондона. До сих пір ніхто не пояснив чому поперли на пʼять ліній оборони де їх чекали замість вдарити там де не чекали.
показати весь коментар
02.09.2025 17:06 Відповісти
Ні, все як ти - зригнути до пшеків і звідти потужно кукурікати як нам жити і кого обирати.
Там трускавки зачекалися уже, твоя перерва закінчена, пан ногу для підсрачника заніс, поспіши.🤧
показати весь коментар
02.09.2025 17:16 Відповісти
пан, такий грамотний, мабудь військову академію закінчив? чому ж в Польщі такий дар пропадає?
показати весь коментар
02.09.2025 17:18 Відповісти
Бачиш, пан хоче дочекатись нового Олександра Македонського чи хоча б Наполеона і тільки тоді піде воювати під його керівництвом, меншого пан не вартий.
показати весь коментар
02.09.2025 17:20 Відповісти
Потроху "відгризає" електорат Порошенка
показати весь коментар
02.09.2025 17:06 Відповісти
А потім ляже з тим електоратом під Зеленського.
показати весь коментар
02.09.2025 17:43 Відповісти
Валерій Федорович в ділі, готуємося до присяги нового президента , але шлях до цього ще буде дуже кривавим і підступним , система так просто не здасться
показати весь коментар
02.09.2025 17:14 Відповісти
В якому ділі?
показати весь коментар
02.09.2025 17:45 Відповісти
Особливо потужно "віддавати все " з Лондонів . Вирішив позмагатися в незламності промов з ЛідОром Що Не Втік ?
показати весь коментар
02.09.2025 17:29 Відповісти
Сатремчик, ти старе заздрістне пердло, тобі ж ніхто не забороняє по віку звалити в той самий Лондон.
Ти окрім трьох гривень з пенсії взагалі нічим не жертвував тож перестань будь ласка хрюкати на людину під чиїм керівництвом молодші за тебе люди успішно відвойовували те що твоє покоління бездарно просрало))
показати весь коментар
02.09.2025 17:41 Відповісти
От якраз бездарно просрано було саме під його керівництвом в дуеті з лідором. Південь, Азовське узбережжя, сухопутний коридор в Крим, фортеця Бахмут, одноразовий десант в Кринки на автошинах по Дніпру - і це все саме під його керівництвом, не шановний юрчику -лизунчику залізного гузна.
показати весь коментар
02.09.2025 17:48 Відповісти
Я вище написав - спершу оновлюєш дані в ТЦК, а потім я можливо і послухаю твій розумовий пронос про те як в мирний час Залужний мав захищати щось там за межами ппд частин, аж до самого 24 числа коли твій Зєля дав йому на це повноваження
Адьйо, енурезний
показати весь коментар
02.09.2025 17:51 Відповісти
 
 