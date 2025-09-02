Син Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Парубія, служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом, - ЗМІ. ФОТО

Син підозрюваного у вбивстві колишнього спікера ВР Андрія Парубія воював у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" та загинув на фронті у травні 2023 року. Він вважається зниклим безвісти.

Про це "Слідству.Інфо" повідомила пресофіцерка бригади Ірина Рибакова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона підтвердила, що Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберґ воював у розвідці 3-го механізованого батальйону та загинув у Бахмуті на Донеччині.

Голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова повідомила, що офіційно Михайло Сцельніков вважається зниклим безвісти від 20 травня 2023 року –– тіло військового не знайдено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний про вбивство Парубія: "Незалежність тримається не на промовах, а на тих, хто готовий віддати за неї все"

Мати військового, журналістка та фотохудожниця зі Львова Олена Чернінька, присвятила загиблому синові книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач".

У цій роботі жінка зібрала історії та звернення до свого сина, який зник на фронті.

Олена Чернінька з зниклим безвісти сином Михайлом-Віктором

Вона зазначила, що "Лемберґ" долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й воював півтора року.

Фото: Олена Чернінька

На сайті Clarity-Project журналісти знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 у Бахмуті.

Читайте також: Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: 60 діб під вартою без застави

Нагадаємо, раніше на суді підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков заявив, що це його "особиста помста українській владі".

Чоловік сказав, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у РФ "шукати тіло свого сина" — українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із Андрієм Парубієм прощаються у Львові. ВIДЕО