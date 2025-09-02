Син Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Парубія, служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом, - ЗМІ. ФОТО
Син підозрюваного у вбивстві колишнього спікера ВР Андрія Парубія воював у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" та загинув на фронті у травні 2023 року. Він вважається зниклим безвісти.
Про це "Слідству.Інфо" повідомила пресофіцерка бригади Ірина Рибакова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона підтвердила, що Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберґ воював у розвідці 3-го механізованого батальйону та загинув у Бахмуті на Донеччині.
Голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова повідомила, що офіційно Михайло Сцельніков вважається зниклим безвісти від 20 травня 2023 року –– тіло військового не знайдено.
Мати військового, журналістка та фотохудожниця зі Львова Олена Чернінька, присвятила загиблому синові книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач".
У цій роботі жінка зібрала історії та звернення до свого сина, який зник на фронті.
Вона зазначила, що "Лемберґ" долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й воював півтора року.
На сайті Clarity-Project журналісти знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 у Бахмуті.
Нагадаємо, раніше на суді підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков заявив, що це його "особиста помста українській владі".
Чоловік сказав, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у РФ "шукати тіло свого сина" — українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
Хоча, то ж Порошенко з Парубієм сматрєлі ***** в глаза, дагаварівалісь пасредінє і в Омані в договорнячок був. як і що.... То ж Порошеко і парахоботи і закрили ракетну програму, знищували ЗСУ, розмінували Чонгар, відвели всі боєздатні частини з Півдня, десятки тисяч прирекли в Маріуполі...?
Ну і, напевно, то Парубій допустив той котел у "фортеці" Бахмут, де його син і загинув...
Ну і Порошенко з Парубієм сьогодні державою керують. Хоча ні, то, напевно, неточно...
Станом на березень 2014-го в Україні була ОДНА (!!!) умовно боєздатна бригада. Одна, повторю ту кількість для дебілів.
Станом на квітень 2019-го ми мали 200-тисячну армію, мали свою ракетну програму, мали нове озброєння і, до речі, за той час, ЗВІЛЬНИЛИ 2/3 окупованого Донбасу.
І були ще в нас ще мінські, так ненависні зеленій шалупоні, угоди, які дозволили то все зробити.
Тобі сьогоднішні дані про окупацію, втрати, руйнування і все інше навести, чи ти не настільки дебіл?
Я добре пояснив, чи дебіл то незрозуміло?
Кацапи тимчасово анексували Крим 20 лютого 2014.
Янукович здриснув 22 лютого 2014.
Парубій був призначений секретарем РНБО 27 лютого 2014.
Хоча, методичка то ж для тебе святе, не відступиш, дебіл?
Товарищ с 6-дневной регистрацией на задании.
.
.
син герой, а батько хз хто, може хвора людина а може засланий казачок з промитою кукухою
В 1991 ему было 18.
Какой "отставник"?
.
Син з батьком, взаємовиключні світи!! Син-Захисник, а батько, - звичайний убивця Українців, зкацаплений!!!!
Армія! Мова! Віра!
типовий тупорилий совєцький солдафон, маладОй пєнсіонєр-бєздєльнік, ідіот-какаяразніца..
Штаб найбільшого в СА округу, нескінченна кількість штабів, дивізій та частин, і всюди офіцери, офіцери, офіцери. І після відставки ну, ніхто, не збирався "домой", в Рязань та Тамбов. Усі залишалися у Львові із сім'ями
Ось й результат
за замовленням вбиває Патріота-Парубія, виправдовуючи смертю свого біологічного сина-Патріота.
його живцем закопати мало !
ЗЄля, не дай Боже ти обміняєш цього кідара !!!!!
.
"Шито білими нитками"... Тобто - БРЕХНЯ!!!
Там, де алкашня намагалася корову в бомболюку перевести. І слова комполка, коли літак посадили і він побачив ту нещасну корову - "Жити захочеш, і не так розкоряєшся"
Злодійкувата влада напевно щоб "не витрачати бюджет" зловживає отим "пропав безвісти". Ніби з двору пропала мітла, а не жива людина... Для чого ота дефініція "пропав безвісти"? Путін платить мільйони живим, а наші економлять на мертвих, вписуючи їх у графу "пропав безвісти".
"Вбивцю зрозуміюти і пробачити "
Буде видно з розкруток зомбімарафону, Банківських помийок та пАзітівних блоХерів.