Син Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Парубія, служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом, - ЗМІ. ФОТО

Син підозрюваного у вбивстві колишнього спікера ВР Андрія Парубія воював у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" та загинув на фронті у травні 2023 року. Він вважається зниклим безвісти.

Про це "Слідству.Інфо" повідомила пресофіцерка бригади Ірина Рибакова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона підтвердила, що Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберґ воював у розвідці 3-го механізованого батальйону та загинув у Бахмуті на Донеччині.

Голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова повідомила, що офіційно Михайло Сцельніков вважається зниклим безвісти від 20 травня 2023 року ––  тіло військового не знайдено.

Убивство Парубія: син підозрюваного був у ЗСУ та загинув на фронті

Мати військового, журналістка та фотохудожниця зі Львова Олена Чернінька, присвятила загиблому синові книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач".

У цій роботі жінка зібрала історії та звернення до свого сина, який зник на фронті.

Убивство Парубія: син підозрюваного був у ЗСУ та загинув на фронті
Олена Чернінька з зниклим безвісти сином Михайлом-Віктором 

Вона зазначила, що "Лемберґ" долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й воював півтора року.

Убивство Парубія: син підозрюваного був у ЗСУ та загинув на фронті
Фото: Олена Чернінька

На сайті Clarity-Project журналісти знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 у Бахмуті.

Нагадаємо, раніше на суді підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков заявив, що це його "особиста помста українській владі".

Чоловік сказав, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у РФ "шукати тіло свого сина" — українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

+17
помста владі?
Хоча, то ж Порошенко з Парубієм сматрєлі ***** в глаза, дагаварівалісь пасредінє і в Омані в договорнячок був. як і що.... То ж Порошеко і парахоботи і закрили ракетну програму, знищували ЗСУ, розмінували Чонгар, відвели всі боєздатні частини з Півдня, десятки тисяч прирекли в Маріуполі...?
Ну і, напевно, то Парубій допустив той котел у "фортеці" Бахмут, де його син і загинув...
Ну і Порошенко з Парубієм сьогодні державою керують. Хоча ні, то, напевно, неточно...
02.09.2025 17:38 Відповісти
+14
Чего там понимать...?
Товарищ с 6-дневной регистрацией на задании.
02.09.2025 17:41 Відповісти
+11
Син - Захисник України, а його батько, убивця Українців!! Придумує свою маячню, про «помсту владі», але убиває не зеленського-садового та купу інших приблу95, а Патріота України, - Парубія!?!?!
Син з батьком, взаємовиключні світи!! Син-Захисник, а батько, - звичайний убивця Українців, зкацаплений!!!!
Армія! Мова! Віра!
02.09.2025 17:41 Відповісти
Царство небесне тобі "Лемберґ". Тепер зрозуміла поведінка батька.
02.09.2025 17:32 Відповісти
помста владі?
Хоча, то ж Порошенко з Парубієм сматрєлі ***** в глаза, дагаварівалісь пасредінє і в Омані в договорнячок був. як і що.... То ж Порошеко і парахоботи і закрили ракетну програму, знищували ЗСУ, розмінували Чонгар, відвели всі боєздатні частини з Півдня, десятки тисяч прирекли в Маріуполі...?
Ну і, напевно, то Парубій допустив той котел у "фортеці" Бахмут, де його син і загинув...
Ну і Порошенко з Парубієм сьогодні державою керують. Хоча ні, то, напевно, неточно...
02.09.2025 17:38 Відповісти
27 лютого 2014 року, після перемоги Євромайдану і відсторонення Віктора Януковича від влади, указом виконувача обов'язків https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Турчинова Андрій Парубій призначений https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретарем https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБОhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80-5 [5]. На час його перебування на посаді припали початок https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) тимчасової анексії Криму Росією і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 збройний конфлікт на сході України. Як секретар Ради національної безпеки і оборони, Парубій курирував антитерористичну операцію проти сепаратистів на сході Україниhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].
02.09.2025 17:46 Відповісти
а кацапня со всех сторон не поперла на танках и не бомбила ВСЮ Украину при Парубие. почему? почему при "херовых" Порохе и Парубие, миллионы не убегали из страны, работали аэропорты и появился безвиз, был СВОБОДНЫЙ ВЫЕЗД?! люди спойно спали, работали и отдыхали. почему теперь ВСЕ под обстрелом и десятки тысяч погибших?
02.09.2025 17:53 Відповісти
Для ОСОБЛИВО тупих і впоротих: анексія Криму розпочалась 20 лютого 2014-го, коли президентом був Янукович. До цієї дати вони навіть медальку випустили, якщо дебіли не вірять.
Станом на березень 2014-го в Україні була ОДНА (!!!) умовно боєздатна бригада. Одна, повторю ту кількість для дебілів.
Станом на квітень 2019-го ми мали 200-тисячну армію, мали свою ракетну програму, мали нове озброєння і, до речі, за той час, ЗВІЛЬНИЛИ 2/3 окупованого Донбасу.
І були ще в нас ще мінські, так ненависні зеленій шалупоні, угоди, які дозволили то все зробити.
Тобі сьогоднішні дані про окупацію, втрати, руйнування і все інше навести, чи ти не настільки дебіл?
Я добре пояснив, чи дебіл то незрозуміло?
02.09.2025 18:02 Відповісти
тому дебілу пофіг, він тут по методичці строчить..
02.09.2025 18:09 Відповісти
Анексія Криму розпочалась ще 14 лютого, коли касапи почали захоплювати маяки та причал переправи в Керчі
02.09.2025 18:16 Відповісти
На час його перебування на посаді припали початок https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) тимчасової анексії Криму Росією
Кацапи тимчасово анексували Крим 20 лютого 2014.
Янукович здриснув 22 лютого 2014.
Парубій був призначений секретарем РНБО 27 лютого 2014.
02.09.2025 18:04 Відповісти
Якщо ти віриш тому, що кацапи написали на медальці, але не віриш українській вікіпедії у мене до тебе питань немає.
02.09.2025 18:06 Відповісти
Дебіл, не доходить.
Хоча, методичка то ж для тебе святе, не відступиш, дебіл?
02.09.2025 18:11 Відповісти
ти прикидаєшся, чи ти реально телепень?
02.09.2025 18:12 Відповісти
Захоплення Криму Російською Федерацією - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F військова операція вторгнення, здійснена російськими військами без знаків розрізнення на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Криму з 20 лютого 2014 року для анексії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Кримського півостроваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC_(2014)#cite_note-44 [44] від України та окупації його Росією.
02.09.2025 18:14 Відповісти
ОБЪЯСНИ ато я так и не понял.
02.09.2025 17:39 Відповісти
Чего там понимать...?
Товарищ с 6-дневной регистрацией на задании.
02.09.2025 17:41 Відповісти
возможно сын жив и кацапы или зеленые шантажировали
02.09.2025 17:42 Відповісти
Ты шо ему веришь? Он ни с первой женой ни с сыном после развода 27 лет назад вообще не общался и не виделся! А потом что отцовские чувства вдруг взыграли??? Согласен что так не бывает!!!!Почему тогда не пошел на фронт рашистам мстить за сына??? Бабки он фсбешные зарабатывал! Плохо допрашивают!!!!
02.09.2025 17:50 Відповісти
Царство Небесне і велика подяка. Але поведінка батька незрозуміла від слова ніяк.
02.09.2025 17:39 Відповісти
А шо саме ти зрозумів? Тисячі людей зникають на війні та шось ніхто не йде вбивати відомих чиновників та депутатів.
02.09.2025 17:40 Відповісти
Тим більше колишніх, які вже давно нічого не вирішують.
02.09.2025 17:43 Відповісти
поведінка батька-вбивці зрозуміла - ганьбить пам'ять сина-Героя !

.
02.09.2025 17:40 Відповісти
вот вже воістину "сын за отца не отвечает"

.
02.09.2025 17:45 Відповісти
Если это действительно сделал он, то выбрал для этого наверное наименее подходящую жертву, так что не то что оправдать а даже понять трудно... есть ведь столько рыгоаналов, как бывших так и переобувшихся
02.09.2025 17:43 Відповісти
Ну вбивати людину, яка була вже не при владі на момент загибелі його сина, лише для того, щоб мати змогу отримати тіло - я цього не зрозумію. Якби син був живий у полоні і пообіцяли відпустити - ну тоді б дії батька ще якось можна було б зрозуміти. А так сина ж він не поверне вже ніяк...
02.09.2025 17:59 Відповісти
поведінка батька який покинув сина у дитинстві..
син герой, а батько хз хто, може хвора людина а може засланий казачок з промитою кукухою
02.09.2025 18:00 Відповісти
Ну і ще, там цей батько ніби як ще й кинув дружину з малим сином...
02.09.2025 18:01 Відповісти
Какае то бредятина! Отец судя по виду отставник советский и до сих пор на СССР дрочит.
02.09.2025 17:34 Відповісти
Отцу 52.
В 1991 ему было 18.
Какой "отставник"?
02.09.2025 17:37 Відповісти
Шо ти мелеш?! Совка вже як 34 роки немає а ви все на нього дрочите.
02.09.2025 17:41 Відповісти
"зник безвісти" та "загинув" - це не одне і те саме
02.09.2025 17:34 Відповісти
Как говорится, все чудесатее и чудесатее. Человек, бросивший сына 27 лет назад, через более чем год после его убийства решил отомстить власти и убил оппозиционного депутата, да еще и понимающий коммент Ф Дорошенко, зарегистрированного неделю назад.
02.09.2025 17:41 Відповісти
якщо цей "атєц" покинув родину і сина-Героя виховувала його мама, тоді все зрозуміло - він, курва, ще й на смерті свого сина вирішив підзаробити, паралельно із розноскою в Глово

.
02.09.2025 17:50 Відповісти
Кацапи вбили сина, а батько загиблого помстився застріливши Парубія. Де тут логіка?
02.09.2025 17:41 Відповісти
Син - Захисник України, а його батько, убивця Українців!! Придумує свою маячню, про «помсту владі», але убиває не зеленського-садового та купу інших приблу95, а Патріота України, - Парубія!?!?!
Син з батьком, взаємовиключні світи!! Син-Захисник, а батько, - звичайний убивця Українців, зкацаплений!!!!
Армія! Мова! Віра!
02.09.2025 17:41 Відповісти
..звісно, якщо усе це правда.. то папа-жлоб зганьбив життя і смерть свого сина... і по-максимуму, як вже зміг, поранив усю Україну... дебіл...
типовий тупорилий совєцький солдафон, маладОй пєнсіонєр-бєздєльнік, ідіот-какаяразніца..
02.09.2025 17:42 Відповісти
Де той Сцєльніков народився? Хто його виховував і де? Якщо вірити його словам і "мильній опері" яку він виголошує, то він абсолютний алкодегенерат. Як українка могла за нього вийти і народити від нього дитину? В нього ж в голові не "зайчики", а "ведмеді-шатуни".
02.09.2025 17:42 Відповісти
А ти взагалі знаєш, що собою уявляв Львів кінця 80-х, початку 90-х?
Штаб найбільшого в СА округу, нескінченна кількість штабів, дивізій та частин, і всюди офіцери, офіцери, офіцери. І після відставки ну, ніхто, не збирався "домой", в Рязань та Тамбов. Усі залишалися у Львові із сім'ями
Ось й результат
02.09.2025 17:50 Відповісти
Україна за совка займала 1 місце за кількістю міжетнічних шлюбів. 34%. Це наслідок 2 світової коли Україна втратила 10 мільйонів загиблими і 8 млн. не повернулися з Європи та Гулагу. Не знаю жодного кацапа який народився і виріс в **********, пересилився в Україну і хотів би повернутися в "радниє *****". Бо там він гівно, а тут мав статус "старшєго брата" і ряд преференцій на зайняття керівних державних посад.
показати весь коментар
02.09.2025 18:04 Відповісти
замолоду всяке буває, але виходить, що той папаша курва зсучена!
за замовленням вбиває Патріота-Парубія, виправдовуючи смертю свого біологічного сина-Патріота.
його живцем закопати мало !

ЗЄля, не дай Боже ти обміняєш цього кідара !!!!!

.
02.09.2025 17:56 Відповісти
А як це батько розлучився з дружиною і 27 років не цікавився ні її долею ні долею сина а тут раптово батьківські півчуття??? Таке хіба буває???? Бреше, йому на того сина покласти! Як що б дійсно хотів помститися пішов би на фронт кацапів убивати!!!! Бреше, гроші через фсб заробляв! Нарешті допитайте його як слід (а то на фото в суді якийсь свіженький і задоволений) і він вам все розповість!!!!
02.09.2025 17:44 Відповісти
А хіба Парубій був у складі діючої української влади, в період з 2019-го, по сьогодні?
"Шито білими нитками"... Тобто - БРЕХНЯ!!!
02.09.2025 17:44 Відповісти
Пам'ятаєш фільм середини 90-х, "Особенности..." чи то охоти, чи то рибалки, забув.
Там, де алкашня намагалася корову в бомболюку перевести. І слова комполка, коли літак посадили і він побачив ту нещасну корову - "Жити захочеш, і не так розкоряєшся"
02.09.2025 17:56 Відповісти
Я це пам"ятаю... Але який стосунок має мій допис до цього вислову?
02.09.2025 18:15 Відповісти
То до чого тут Парубій? Коливпн же ж тоді був спікером.
02.09.2025 17:52 Відповісти
Складна драматургія. Можливо, отой жорстокий, ганебний, залізобетонний канцелярит влади-бюрократії, "пропав безвісти", який служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом і став нав'язливим мотивом, а ЗМІ "з'орієнтували" надихнули, спрямували ?
Злодійкувата влада напевно щоб "не витрачати бюджет" зловживає отим "пропав безвісти". Ніби з двору пропала мітла, а не жива людина... Для чого ота дефініція "пропав безвісти"? Путін платить мільйони живим, а наші економлять на мертвих, вписуючи їх у графу "пропав безвісти".
02.09.2025 18:04 Відповісти
Складається враження, що ставка була саме на це.
"Вбивцю зрозуміюти і пробачити "
Буде видно з розкруток зомбімарафону, Банківських помийок та пАзітівних блоХерів.
02.09.2025 18:10 Відповісти
Не пішов мститись оркам - реальним вбивцям сина, а попросився до вбивць свого сина шоб знайти йього тіло. Ну,а перепусткою до орків стали постріли та вбивство Андрія. зеленский слазь вже коки - вже не бере. Яскравіші мислі йдуть від ЛСД.
02.09.2025 18:13 Відповісти
Розумію, але чому слуга наріду. ?? ??
02.09.2025 18:19 Відповісти
 
 